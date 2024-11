Avec 2 écrans, OLED ou surpuissants : les PC les plus emblématiques d’Asus sont en promotion pour le BF

ASUS vient de lancer de grosses promotions sur certains ordinateurs portables de sa boutique officielle à l’occasion du Black Friday. Bonne nouvelle, le tarif de ses PC portables les plus emblématiques vient de prendre une grosse claque. La claque Friday.

Avec la rentrée scolaire, le Black Friday est l’occasion parfaite pour renouveler son matériel informatique à moindres frais, et surtout son ordinateur portable. Dans ce domaine, le Taïwanais ASUS est une valeur sûre avec une gamme de PC qui couvre tous les usages, de l’utilisation la plus nomade possible aux besoins les plus poussés, en matière de logiciels de création (modélisation 3D, montage vidéo) comme de gaming.

Voici trois des meilleures offres en cours sur les ordinateurs portables ASUS, à l’occasion d’une grande campagne de promotion qui s’achèvera le 2 décembre prochain :

ASUS Zenbook 14 OLED : efficace et pas cher, c’est l’OLED qu’on préfère

Le constructeur taïwanais a pensé son PC portable pour celles et ceux qui, dans la vie, ne veulent pas faire de compromis. Très pratique à transporter avec son châssis fin et léger – 1,2 kg seulement sur la balance – le Zenbook 14 OLED ne transige ni sur la connectique (3 USB dont 1 compatible Thunderbolt 3 à 40 Gb/s, 1 port HDMI grande taille), ni sur les performances. Ce PC embarque en effet la même puce graphique que le ROG Ally (si si, le Steam Deck façon ASUS), un processeur costaud associé à 16 Go de RAM.

Un ultrabook avec lequel on peut travailler et jouer dans de bonnes conditions, qui se glisse dans un sac sans peser un âne mort… Mais alors qu’est-ce qui cloche ? Une batterie un peu juste ? Pas moins de 14 heures d’autonomie, rien que ça. Une tendance à surchauffer ? RAS de ce côté-là, comme le souligne le test de la rédaction. L’écran ? Une belle dalle OLED de 14 pouces aux couleurs éclatantes et surtout extrêmement réactive. Le boulot, la navigation et les jeux défilent à toute vitesse avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Puissance, autonomie, mobilité, prix : avec son Zenbook 14 OLED, ASUS semble avoir trouvé le compromis idéal séduire la plupart des utilisateurs. Un appareil polyvalent qui encaisse tous les types d’usages, parfait pour les travailleurs, les étudiants ou les familles.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le petit truc en plus qu’on aime bien : les power-users de Windows apprécieront le pavé numérique, en filigrane sur le touchpad, qui permet de faire des « » (alt+0171 et alt+0187) et des É (alt+201) en toute décontraction.

L’ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406), noté 9/10 sur Frandroid, est disponible au prix de 1049,99 € au lieu de 1199,99 € sur le site d’ASUS.

ASUS Zenbook Duo : deux écrans pour deux fois plus de créativité

Avec son dernier Zenbook Duo, ASUS exauce le souhait de nombreux pros : disposer à tout moment de deux écrans pour travailler dans les meilleures conditions possibles, quel que soit l’espace disponible. Affichage horizontal ou vertical, double écran posé à plat ou même disposition simple écran comme un ordinateur classique, le Zenbook Duo s’adapte à tous les besoins avec ses deux dalles tactiles OLED et sa béquille intégrée qui inspire confiance.

Si la polyvalence de l’appareil est à noter, c’est surtout le confort du mode bi-écran classique qui séduit. Nos yeux se trouvent en effet au même niveau que l’écran supérieur, ce qui prévient des douleurs de cou que les habitués du travail nomade connaissent bien. Pas tellement plus épais ou plus lourd qu’un ultrabook classique (15 mm, 1,65 kg avec le clavier), le Zenbook Duo sait se faire oublier pendant son transport tout en répondant à une foultitude de conditions d’utilisation, des plus courantes aux plus spécifiques.

Les mots d’ordre du Zenbook Duo version 2024 sont la modularité et la polyvalence, mais ASUS n’a pas pour autant négligé la puissance (processeur Intel 16 cœurs, 16 Go de RAM) et l’autonomie (plus de 10 heures en double écran), deux éléments clés pour qui souhaite travailler partout sans contrainte.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le petit truc en plus qu’on aime bien : parfaitement clipsé sur le second écran en mode standard ou libre comme l’air en Bluetooth, le clavier peut, au besoin, être remplacé par un équivalent numérique.

L’ASUS Zenbook Duo (UX8406), noté 9/10 sur Frandroid, est disponible au prix de 1799,99 € au lieu de 1999,99 € sur le site d’ASUS.

ROG Strix SCAR 17 X3D : la performance pure, sans compromis

Attention, mastodonte. D’habitude reconnu pour son sens du compromis, ASUS ne fait cette fois pas dans la demi-mesure avec la version X3D de son ROG Strix SCAR 17, tout simplement l’un des ordinateurs portables les plus puissants disponibles à ce jour.

Impossible de ne pas commencer par sa carte graphique : la GeForce RTX 4090, avec ses 16 Go de GDDR6, est taillée pour répondre sans sourciller aux tâches les plus lourdes que vous pourrez lui confier, comme l’encodage de vidéos 4K, l’affichage des jeux vidéo les plus gourmands ou l’édition créative lourde comme la modélisation 3D.

Un large écran ultra-rapide et réactif (240 Hz idéals pour le jeu vidéo compétitif, 3 ms de latence d’affichage), une connectique fournie et un système de refroidissement d’une efficacité remarquable compte tenu de l’énergie déployée par la bête : le ROG Strix SCAR 17 X3D ne recule devant aucune coquetterie pour séduire les technophiles ou les joueurs les plus exigeants à la recherche d’une véritable machine de guerre.

Source : Matthieu Legouge

Le petit truc en plus qu’on aime bien : jouer à Red Dead Redemption 2 en Ultra à 125 fps, dans un Intercités entre Vierzon et Moulins-Sur-Allier.

Le ROG Strix SCAR 17 X3D (2023), noté 9/10 sur Frandroid, est disponible au prix de 3999,99 € au lieu de 4699,99 € sur le site d’ASUS.