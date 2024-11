Avec des réductions atteignant 900 €, MSI rend le jeu en 2K/60 fps vraiment accessible

Amateurs et amatrices de PC portables gaming sobres et puissants, MSI pense à vous avec un tas de réductions sur ses modèles de référence, en plus d’une opération alléchante qui permet de récupérer gratuitement Diablo IV et son extension.

Source : MSI

Pour le Black Friday, MSI, grande marque d’informatique réputée pour son sérieux, en profite pour brader certains de ses PC portables gaming, offrant jusqu’à 26 % de réduction sur l’un de ses modèles les plus prestigieux.

Trois offres signées MSI à l’occasion du Black Friday :

MSI Katana 17 : il a tout d’un grand

Avec le Katana 17, MSI ne s’est pas contenté de noircir la feuille de caractéristiques. Certes, ce modèle taillé gamer arbore un grand écran Full HD 144 Hz de 17 pouces, une carte graphique de dernière génération (RTX 4060), 32 Go de DDR5 et un Core i7 véloce. Mais il profite surtout d’un système de refroidissement très efficace malgré la finesse de son châssis (2,5 cm d’épaisseur). C’est la magie du Cooler Boost 5, technologie maison qui s’occupe de la bonne tenue thermique des appareils MSI.

Source : MSI

Aucune chauffe dans les mains, pas de bruit parasite, une connectique fournie et une esthétique particulièrement sobre malgré son positionnement : le Katana 17 offre bien plus que les prestations attendues d’un laptop gaming proposé à 1299 €, au lieu de 1599 € le reste de l’année.

MSI Stealth 16 Mercedes : un bolide racé au prix d’une citadine

Les collaborations entre les fabricants de matériel informatique et les manufacturiers automobiles, voilà qui est inhabituel. Heureusement, MSI et Mercedes-AMG ont joué la carte de la sobriété pour le Stealth 16, qui s’offre un look racé aux finitions exceptionnelles, en plus d’une fiche technique pointue.

Source : MSI

Magnifique écran OLED 2K 240 Hz, processeur Intel Core Ultra 9, RTX 4070, 32 Go de mémoire vive, SSD 1 To, connectique abondante : on ne sait pas trop comment tout ça parvient à tenir dans ce petit châssis élégant (en alliage d’aluminium et de magnésium, s’il vous plait). Et comment ce Stealth 16 ne dépasse pas les 2 kg sur la balance.

À moins de 2500 € chez Boulanger, cette petite merveille ne fera pas uniquement le bonheur des passionnés d’automobiles.

MSI Katana 15 : le PC portable qui banalise l’exceptionnel

MSI a décidé de muscler cette version 15 pouces de son Katana en le gratifiant d’une carte graphique GeForce RTX 4070, taillée pour afficher toutes les grosses productions du moment dans les meilleures conditions possibles.

Avec son écran 144 Hz, ce modèle s’avère également très à l’aise pour le jeu compétitif, bien aidé par les précieuses images par seconde gagnées avec la technologie DLSS 3 de Nvidia.

Source : MSI

C’est du tout bon sur le reste : MSI a trouvé le bon compromis entre puissance, poids et prix avec une machine polyvalente, facile à transporter (à peine plus de 2 kg) et passe partout dans son design (personne ne s’en plaint).

Un PC portable à moins de 1400 € que l’on pourra garder longtemps.

Diablo IV et son DLC Vessel of Hatred gratuit ? Merci MSI !

En dehors de ces quelques offres alléchantes, MSI s’est allié avec Blizzard pour la sortie de l’extension Vessel of Hatred pour le hack’n slash à succès Diablo IV. Résultat, il est possible de récupérer le jeu de base et son DLC à l’achat d’un produit MSI éligible, à savoir un ordinateur portable gaming MSI équipé :

d’un processeur Intel® Core™ Ultra ou Intel® Core™ série HX (14è gén.) ou AMD Ryzen™ AI série 300

d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU, RTX™ 4080 Laptop GPU, RTX™ 4070 Laptop GPU

Source : MSI

Le MSI Stealth 16 Mercedes, que nous évoquons plus haut, est donc éligible à cette offre, dont tous les détails sont regroupés sur la page dédiée. Mais c’est également le cas de plusieurs autres machines soldées par la marque à l’occasion de ce Black Friday 2024, dont vous pouvez retrouver la liste complète en suivant ce lien.