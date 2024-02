La Cupra Born devient la voiture électrique la moins chère avec 550 km d’autonomie

Après la Volkswagen ID.3, c'est au tour de la Cupra Born de revoir son prix à la baisse. La voiture électrique passe désormais sous la barre des 40 000 euros et simplifie sa gamme. De quoi mieux rivaliser avec la MG4, qui n'est quant à elle plus éligible au bonus écologique.

Si les voitures électriques restent encore un peu plus chères que leurs équivalents thermiques, la différence se réduit de plus en plus. Les spécialistes estiment d’ailleurs même que la parité sera atteinte d’ici à la fin de la décennie, et notamment grâce à la baisse du coût du lithium, entre autres.

Une nouvelle baisse

Une situation favorable, qui permet aux constructeurs de se lancer dans une grande guerre des prix depuis l’an dernier. Celle-ci fut déclarée par Tesla, qui a réduit de 13 000 euros le tarif de ses Model 3 et Model Y, et c’est loin d’être terminé. BYD annonce en effet une bataille encore plus intense au cours des prochains mois. Message reçu pour le groupe Volkswagen, qui reste le numéro 3 de l’électrique dans le monde, malgré la grosse crise qu’il traverse depuis plusieurs mois déjà.

Mais cela devrait changer, tandis qu’un vaste plan d’attaque a été dévoilé. Et celui-ci se concrétise notamment par une baisse de prix de certains modèles électriques. C’est par exemple le cas de la Cupra Born, dont la production avait été interrompue l’an dernier, faute de demande. Mais cela sera bientôt de l’histoire ancienne, puisque la compacte électrique vient de remanier sa gamme pour devenir plus abordable. C’est ce qu’annonce la firme espagnole dans un communiqué tout juste publié.

Désormais, la rivale de la Renault Mégane E-Tech devient plus compétitive, avec un tarif qui démarre à partir de 39 090 euros. Ce dernier est valable pour la version d’entrée de gamme dotée de la batterie L, qui affiche une capacité de 58 kWh. Cette dernière offre une autonomie de 422 kilomètres selon le cycle WLTP, ce qui devrait rassurer les automobilistes les plus réticents. Et bonne nouvelle, la voiture est toujours éligible au bonus écologique de 4 000 euros, ce qui donne un ticket d’entrée à 35 090 euros.

De quoi rivaliser encore plus frontalement avec la MG4, qui démarre quant à elle à partir de 22 990 euros. Si la compacte chinoise n’est plus éligible à l’aide de l’État, elle profite cependant d’une remise généreuse de 7 000 euros sans conditions. Cette dernière embarque pour rappel une batterie de 51 kWh qui offre une autonomie de 350 kilomètres selon le cycle d’homologation européen.

Une dotation intéressante

Mais si vous voulez profiter d’une plus grande batterie sur votre Cupra Born, sachez que cela est aussi tout à fait possible. Et pour cause, le constructeur propose une autre alternative plus généreuse, qui affiche une capacité de 77 kWh. Cette dernière permet de profiter d’une belle autonomie de 550 kilomètres. De quoi convaincre tous ceux qui estiment que les voitures électriques ne peuvent pas rouler assez longtemps.

Pour rappel, la compacte électrique peut encaisser une charge allant jusqu’à 125 kW en courant continu, ce qui permet de récupérer 100 kilomètres en seulement 7 minutes. La voiture revendique quant à elle pas moins de 230 chevaux et peut réaliser le 0 à 100 km/h en 6,6 à 7 secondes selon la version choisie. Mais est-elle vraiment bien équipée à ce niveau de tarif très avantageux ? Si la dotation est moins importante que pour l’ID.3, dont le prix a également été réduit, elle reste tout de même intéressante.

En effet, cette dernière inclut notamment les sièges baquets, les jantes de 19 pouces, l’écran tactile central de 12 pouces ou encore la caméra de recul et les feux à LED avant et arrière. De quoi séduire les potentiels clients, alors que la voiture nous avait laissé une bonne impression lors de notre prise en mains. Mais ce n’est pas tout, car elle est également éligible au leasing social à partir de 109 euros par mois. Dommage que ce dernier ait pris fin pour cette année, victime de son succès.

La Cupra Born peut également être choisie en location longue durée, avec un loyer mensuel de 260 euros. Une offre qui inclut le super-bonus et les 2 500 euros de prime à la conversion, et qui nécessite également un premier loyer de 9 500 euros.