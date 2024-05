Prix en baisse : la Volkswagen ID.3 électrique devient beaucoup plus intéressante face à la Renault Mégane électrique

Après une année 2023 compliquée, Volkswagen se retrousse les manches et redouble d'efforts pour rendre ses voitures électriques plus compétitives. Son ID.3, rivale des Renault Mégane électrique et MG4, voit ainsi sa gamme remaniée, avec des nouveaux équipements, une nouvelle version d'accès et l'ouverture des commandes de la GTX très performante. Voici les tarifs et les caractéristiques.

Si Volkswagen plaçait énormément d’espoir dans sa gamme de voitures électriques, la réalité l’a rattrapé, avec une année 2023 très compliquée. La marque ne baisse pas les bras pour autant : en attendant les nouveaux modèles, dont l’ID.2 à 25 000 euros, elle travaille à rendre la gamme actuelle bien plus intéressante.

Après avoir baissé les prix et augmenté l’autonomie de son SUV ID.4 (et sa version coupé ID.5) en janvier 2024, Volkswagen s’attaque à l’ID.3, sa Golf électrique. Au programme : mise à jour technologique, nouvelle version d’entrée de gamme et arrivée de la version performante GTX. De quoi mieux se battre contre les Renault Mégane E-Tech et MG4 ?

Deux nouvelles versions

Jusqu’à maintenant, l’ID.3 était disponible en deux versions : la Pro, avec une batterie de 59 kWh et une autonomie de 434 km selon le cycle WLTP, et la Pro S, qui embarque une batterie de 77 kWh, de quoi faire grimper l’autonomie à 557 km WLTP.

Ces deux versions sont dès aujourd’hui rejointes par deux nouvelles motorisations. Volkswagen a décidé de faire baisser le tarif d’accès de son ID.3 avec une nouvelle version, la Pure, qui reçoit une batterie de 52 kWh et un moteur de 170 ch. Autonomie : 388 km WLTP.

Le tarif d’accès baisse à 37 990 euros hors bonus écologique – soit 33 990 euros une fois ce dernier déduit. Un prix intéressant, surtout que l’équipement de base n’est pas si indigent : régulateur adaptatif, démarrage mains libres, radars de stationnement avant et arrière, écran 12,9 pouces compatible Apple CarPlay/Android Auto de série.

En face, la Renault Mégane débute certes à 30 000 euros bonus déduit suite à ses récentes baisses de prix, mais ne propose que 300 km d’autonomie et un équipement de série moindre. Quant à la MG4, elle débute à 29 990 euros pour 350 km WLTP, mais un geste commercial la fait actuellement baisser à 24 990 euros.

De l’autre côté, l’ID.3 GTX fait son arrivée ! Quelques jours après sa présentation, la version performante de la compacte électrique dévoile ses tarifs. Bonne surprise : il est affiché à 46 990 euros, de quoi elle aussi profiter du bonus écologique et ramener le prix à 42 990 euros.

Pour ce prix, vous profitez de 286 ch, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Le nouveau moteur APP550, inauguré sur l’ID.7, arrive, de quoi faire baisser la consommation : comptez 602 km WLTP grâce à une batterie inédite de 79 kWh. L’équipement de série est pléthorique.

Face à elle, la MG4 dégaine sa version XPower, qui bénéficie de quatre roues motrices, de 435 ch et d’un 0 à 100 km/h en 3,8 s. Des chiffres impressionnants, d’autant plus qu’elle est affichée à 40 490 euros hors geste commercial.

Des nouveautés techniques et des petits arrangements

Cette nouvelle gamme débarque avec des améliorations techniques. Ainsi, l’écran central reçoit le dernier logiciel, baptisé « ID. 5.0 », promettant une interface bien plus pratique et l’arrivée du préconditionnement à l’approche des stations de charge pour diminuer le temps de recharge. Dans le détail, notons également que le sélecteur de rapport quitte l’écran d’instrumentation pour arriver derrière le volant.

En parlant de recharge, la batterie de 58 kWh de l’ID.3 Pro évolue, et peut désormais absorber jusqu’à 165 kW, contre 130 auparavant. Les durées de charge n’ont cependant pas été communiquées.

Enfin, ajoutons que la version Pro S passe de quatre à cinq places ! On peut penser que cela ne rend « que » cette version à grande autonomie plus pratique, mais cela change tout côté tarif : le calcul du bonus écologique est plus favorable aux voitures cinq places, et devient compatible avec cette version. L’ID.3 Pro S, avec ses 557 km WLTP, devient donc disponible à partir de 38 990 euros.

Voici un récapitulatif de la nouvelle gamme ID.3 :

Capacité batterie Autonomie WLTP Prix hors bonus Pure 52 kWh 388 km 37 990 € Pro 59 kWh 434 km 39 990 € Pro S 77 kWh 557 km 40 990 € GTX 79 kWh 602 km 46 990 €

Avec ces améliorations et ces nouvelles versions, Volkswagen fait donc des efforts pour rendre son ID.3 plus compétitive – d’autant plus que la voiture est réussie, comme nous l’avions relevé lors de notre essai. De quoi faire grimper les chiffres de vente ?