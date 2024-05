Volkswagen met profondément à jour son ID.3 électrique : chatGPT, écran amélioré et plus d’autonomie au menu

Quelques semaines après le lancement de la version GTX, la Volkswagen ID.3 s’offre quelques améliorations supplémentaires. Ces dernières portent notamment sur la recharge et l’autonomie, mais également sur le système d’info-divertissement à bord.

Si les ventes de voitures électriques de Volkswagen sont en forte baisse, le constructeur ne compte pas se laisser abattre. La firme a récemment dévoilé un vaste plan d’attaque et continue d’étoffer sa gamme au fil du temps.

De nombreuses améliorations pour la compacte

Volkswagen vient d’annoncer une nouvelle mise à jour pour son ID.3, qui fut pour mémoire lancée en 2019 et restylée en début d’année dernière. La compacte, dont la production avait été interrompue faute de demande, évolue donc de manière assez significative, comme l’indique le constructeur dans son dernier communiqué en date.

Si le style n’évolue logiquement pas, les changements se cachent d’abord dans le poste de conduite. Après avoir fait évoluer son écran tactile sur la GTX, souvent critiquée par les clients et après avoir fait son mea-culpa, la firme va encore plus loin.

En effet, ce dernier est désormais proposé sur toute la gamme de la compacte et affiche une diagonale de 12,9 pouces, contre 12 auparavant. Il s’offre une toute nouvelle présentation retravaillée pour devenir nettement plus simple pour les utilisateurs, tandis que le volant multifonctions profite aussi d’un nouveau coup de crayon.

Désormais, le sélecteur de mode de conduite prend place directement sur la colonne de direction et n’est plus dans le prolongement de l’écran d’instrumentation, ce qui est une très bonne nouvelle. Enfin, les touches situées sous l’écran central sont désormais rétroéclairées.

De plus, l’assistant vocal a été amélioré, puisqu’il prend également en charge l’intelligence artificielle avec ChatGPT, comme sur la nouvelle Peugeot e-3008 que nous avons récemment pu essayer. À noter également qu’une application Wellness dédiée au bien-être fait son apparition sur toutes les ID.3, inspirée des modèles plus haut de gamme, chez Mercedes notamment. Cette dernière propose plusieurs modes pour se détendre au volant.

Enfin, la voiture s’offre un tout nouveau système audio de 480 watts fourni par Harman Kardon dans sa version Pro S. Notons de même que cette version Pro S est désormais disponible en 5 places, alors qu’elle devait se limiter à 4 places auparavant – ce qui lui interdisait l’accès au bonus écologique en France.

Une puissance en hausse, mais pas que

Tout ça, c’était pour le poste de conduite et le confort. Mais ce ne sont pas les seules améliorations qui ont été apportées à la compacte électrique, rivale de la Renault Mégane E-Tech. Et pour cause, cette dernière profite également d’une fiche technique retravaillée, notamment dans sa version Pro S qui coiffait jusqu’à présent la gamme avant l’arrivée de la GTX.

Au programme donc, une puissance en hausse, qui passe désormais à 170 kW, ce qui donne environ 231 chevaux, contre 150 kW (203 ch) jusqu’à présent.

Attention, car en dehors du marché allemand, cette hausse de puissance sera proposée en option, via le programme function-on-demand, qui prendra sans doute la forme d’un abonnement mensuel. Avec ce coup de boost, la compacte peut réaliser le 0 à 100 km/h en 7,1 secondes, alors que l’autonomie est étonnement en hausse.

Elle passe en effet de 546 à 559 kilomètres selon le cycle WLTP, alors que la batterie de 77 kWh reste la même. La plus grosse capacité, de 79 kWh reste quant à elle réservée à la version GTX.

Bonne nouvelle, la recharge a également été améliorée, puisque la voiture est désormais équipée du préconditionnement de la batterie. Un dispositif qui permet de mettre cette dernière à la bonne température, afin de profiter d’une charge plus rapide. La puissance maximale est quant à elle affichée à 175 kW, tandis que le temps de charge nécessaire n’a pas été confirmé par le constructeur allemand.

Ce dernier indique que la compacte s’offre également de nouvelles aides à la conduite, avec notamment l’aide au changement de voie lors de l’utilisation de la conduite semi-autonome Travel Assist.

De plus, la voiture se dote d’un système permettant d’alerter le conducteur si un véhicule approche lorsqu’il veut ouvrir la portière. Ce qui permet d’éviter de percuter un cycliste, comme le propose déjà Ford, par exemple.