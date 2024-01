En ce début d'année, Volkswagen a décidé de revoir la grille tarifaire de sa gamme de voitures électriques en France. Cela passe par une forte baisse des prix, notamment sur son ID.3, qui reste éligible au bonus écologique en 2024. Sauf dans sa version quatre places, malgré le fait qu'elle coche toutes les cases pour bénéficier du bonus. Ou presque. En cause : son nombre de places.

Si certains constructeurs se portent très bien en ce début d’année 2024, comme BYD qui devient le numéro 1 mondial de l’électrique, tous ne peuvent pas en dire autant. Tesla s’est par exemple laissé doubler, comme l’avaient prédit les spécialistes, tandis que Volkswagen a passé une année compliquée. Et pour cause, ses ventes de voitures zéro-émission (à l’échappement) se sont effondrées, à tel point que la marque a même été contrainte de réduire la production de certains modèles.

Le bonus, mais pas pour tout le monde

Mais pas question pour le constructeur de se laisser abattre, malgré les difficultés également rencontrées par sa division logicielle Cariad. Il y a quelques jours, la firme a dévoilé un vaste plan d’attaque pour revenir dans la course. Et voilà qu’elle profite de la nouvelle année pour faire fondre les prix de ses ID.4 et ID.5, ainsi que de son ID.3. La compacte, rivale de la Renault Mégane E-Tech démarre désormais à partir de 39 900 euros.

Un tarif en forte baisse, alors qu’il était jusqu’à présent affiché à partir de 42 990 euros. Forcément, c’est une bonne nouvelle pour les clients, même si cela se traduit par une dotation technologique un peu moins fournie. Et il ne faut pas oublier que la compacte électrique reste toujours éligible au bonus écologique.

Sur le papier, tout semble assez simple. Mais dans les faits, c’est en réalité légèrement différent. Car il y a un détail que vous devez prendre en compte si vous voulez faire l’acquisition d’une Volkswagen ID.3. Et pour cause, la version dotée de quatre places et de la grande batterie de 77 kWh n’est pas éligible à l’aide du gouvernement. Mais quelle est la raison ? Est-ce simplement un bug où y a-t-il réellement une explication à cela ?

Et bien oui, il y a une raison, et elle est plutôt étonnante. Nous avons pu contacter un porte-parole du constructeur allemand, qui nous a apporté une réponse claire à cette énigme, qui ne l’est en fait pas tant que cela. Et pour tout comprendre, il faut jeter un œil sur la manière dont est calculé le score environnemental. Pour rappel, c’est ce dernier qui détermine si une voiture électrique à le droit ou non au bonus écologique à partir de cette année.

Une faille étonnante

Pour rappel, plusieurs critères sont pris en compte dans le calcul, dont les matériaux utilisés dans la fabrication de la batterie ainsi que le pays d’origine de la voiture et des différents éléments. Pour être éligible à l’aide financière, une voiture électrique doit obtenir une note minimale de 60 points sur 80. En théorie, la Volkswagen ID.3 remplit cette condition, notamment grâce à sa fabrication en Allemagne, comme les ID.4 et ID.5.

Mais il y a une petite subtilité. En effet, le décret précise que le score environnemental n’est pas calculé de la même façon pour les voitures quatre ou cinq places. Ces dernières ont le droit à une empreinte carbone plus élevée, tandis que « l’’ID.3 en version 4 places est considérée comme un véhicule plus petit, et donc son score environnemental » est plus strict, comme l’explique Volkswagen.

Une petite faille donc, car hormis le nombre de places à bord, la voiture reste identique, avec la même taille et surtout la même batterie. À l’inverse, la e-Up ! avec 4 places et une batterie de 36,8 kWh a quant à elle le droit au bonus car elle atteint le score environnemental requis dans la catégorie des voitures de moins de cinq places, sûrement grâce à sa batterie plus petite et sa production, nécessitant moins de matières premières. C’est la même situation pour la Renault Twingo qui profite encore du bonus malgré ses 4 places.

Si l’ID.3 en version 77 kWh proposait 5 places, comme le fait sa cousine, la Cupra Born Vz XL avec une batterie d’une capacité similaire, elle pourrait bénéficier du bonus écologique 2024. Une ID.3 en version 77 kWh avec 5 places serait au programme, mais rien n’a encore été officialisé à son sujet.

Il se murmure aussi que la nouvelle Mini Cooper n’aura pas le droit au bonus pour la même raison (ses 4 places et sa grande batterie), contrairement au Mini Countryman, qui bénéficie d’une production européenne et propose 5 places.