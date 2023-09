On est montés à bord du Mini Countryman électrique, avec son gigantesque écran rond qui ressemble à un smartphone

À l’occasion du salon de Munich, nous avons pu monter à bord du tout nouveau Mini Countryman, pour la première fois électrique, et qui embarque une nouvelle expérience numérique. On a particulièrement aimé son écran Oled rond, dont l'interface ressemble beaucoup à un smartphone !

C’est à Munich, tout juste quelques heures avant l’ouverture du salon IAA de l’automobile 2023 que nous nous sommes rendus chez Mini. Déjà pour découvrir la nouvelle et cinquième génération de Mini Cooper dans ses versions électriques. Ensuite pour faire connaissance avec le Countryman de troisième génération. Nous avons également pu monter à bord de la nouvelle Mini Cooper, pour tester le gigantesque écran Oled rond !

Si le Countryman sera proposé en versions thermiques, c’est bien la version zéro émission qui s’est présentée à nous à l’occasion d’un show coloré qui mettait aussi bien en avant ses nouvelles motorisations que des solutions numériques dernier cri, comme son nouvel écran central tout rond. Nous sommes montés à bord de ce nouveau Countryman, voici nos impressions.

Extérieur : un SUV compact, mais pas trop

Tout d’abord, ce Mini Countryman grandit. Et ça se voit. On parle là de la taille avec une longueur qui prend 13 centimètres, et une hauteur qui monte de 6 cm. C’est pas rien, et ça se remarque immédiatement, surtout quand il s’expose à côté des deux premières générations. Il faut rappeler qu’il reprend la base de son cousin BMW iX1, et qu’il sera produit comme ce dernier dans l’usine de Regensburg, en Allemagne.

Ce changement de stature s’accompagne d’un changement de physique. On ne retrouve rien ou presque des modèles précédents. Et ce nouveau Mini Countryman d’ailleurs d’afficher un physique inédit au sein de la marque. Il perd un peu en bonhomie, ce qu’il gagne en sérieux. Mais finalement, ça lui va bien, ça accompagne sa nouvelle taille XXL.

En faisant le tour de la voiture, on remarque tout ce qui fait le sel de ce nouveau physique : des surfaces de carrosserie lisses, plus nettes, des poignées affleurantes, moins de petits détails (disparition des ouïes latérales)… Et puis on arrive à l’arrière, et là on découvre une poupe entièrement redessinée qui fait migrer la place de la plaque d’immatriculation plus bas sous le hayon, et qui arbore de nouveaux feux personnalisables. C’est plutôt réussi.

L’événement en marge du salon de Munich était aussi l’occasion de découvrir une version un peu moins « fancy » du Countryman, un Countryman E à la finition plus basique. Et si le vert anglais lui va à ravir, les jantes au design plus simplistes, la calandre noire et l’absence de sabots « chromés » sur les bas de caisse avant et arrière le rendent évidemment moins sexy.

Intérieur

Évidemment cette montée en gamme du Countryman, dans le sens « montée en taille », s’accompagne d’un volume intérieur également plus grand. Ça se sent à l’avant, mais aussi à l’arrière avec un espace très confortable pour les passagers.

Pas contre, grosse déception car le communiqué de presse nous parlait d’une banquette arrière coulissante sur 13 cm. Pratique pour augmenter soit l’espace aux jambes pour les passagers arrière, soit le volume dans le coffre. On a eu beau regarder partout, on n’a pas trouvé la manette permettant de la faire coulisser. Et pour cause ! Non pas parce que c’est une option qui n’était pas présente sur notre modèle de démonstration, mais parce que ce sera réservé aux versions thermiques !

Le Countryman électrique n’en dispose pas, pour des raisons que l’on imagine, les batteries sous le plancher, et franchement c’est bien dommage.

Et tant qu’on est aux places arrière, petit bémol aussi sur le tunnel de servitude au centre qui reste apparent, là où certains concurrents 100 % électriques offrent un planche entièrement plat (Tesla Model Y pour ne pas le citer).

Côté coffre, il nous a paru d’une bonne taille, là aussi plus grand que la génération sortante, mais il faudra attendre les chiffres officiels de Mini pour le confirmer.

Le Countryman et la nouvelle Mini Cooper ont un intérieur quasiment identique. À quelques détails près : les poignées de portes, verticales sur le SUV, tout comme les buses d’aération.

Et puis on retrouve évidemment exactement le même système d’infodivertissement sur l’écran central de forme ronde de 24 cm de diamètre. Tout ou presque passe par lui. Même l’instrumentation normalement derrière le volant (il y a quand même la possibilité d’avoir un affichage tête haute en option).

Quant aux boutons, ils se limitent à quelques contacteurs pour rappeler les anciennes Mini (démarrage de la voiture, sélection de la marche avant ou arrière, volume et modes de conduite), et quelques raccourcis sous forme de boutons haptiques pour accéder aux aides à la conduite ou au dégivrage avant/arrière.

Nous avons pu « jouer » un peu avec ce nouvel infodivertissement, nous balader dans les menus, et il faut bien avouer que l’expérience utilisateur est très bonne. Mini a voulu au maximum se rapprocher de ce que l’on trouve sur un smartphone, et on a pu le constater aussi bien dans la fluidité que dans la réactivité du tactile, que dans l’arborescence des menus.

On swipe sur les côtés pour accéder aux différentes fonctions, vers le haut pour ajouter des raccourcis, on clique à gauche pour revenir sur la page précédente… C’est d’une simplicité enfantine, on s’y retrouve en quelques minutes seulement, et les graphismes et intégrations sont très réussies.

Pour en savoir plus sur les différents menus disponibles, on vous renvoie vers l’article détaillé sur la Mini E.

Moteurs

Le Mini Countryman nous a pour le moment été présenté en versions électriques. On aurait même pu penser qu’il n’y aurait plus de Mini thermique. Mais comme sur le cousin BMW X1, les clients auront bien le choix entre l’électrique et le thermique.

Pour l’heure, seules les versions électriques nous ont été montrées et détaillées, avec une seule et même batterie pour les deux versions disponibles Countryman E et Countryman SE, de 66,45 kWh, proposant des puissances respectives de 204 et 313 chevaux.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les caractéristiques détaillées du nouveau Mini Countryman électrique :

Mini Countryman E Mini Countryman SE ALL4 Autonomie 462 km 433 km Batterie - - Puissance 150 kW (204 ch) 230 kW (313 ch) Couple 250 Nm 494 Nm 0 à 100 km/h 8,6 sec 5,6 sec

En attendant de connaître les prix qui seront affichés sur le marché français, on sait déjà que le nouveau Mini Countryman E sera disponible dès 43 500 euros chez nos voisins Allemands.

