Le Mini Countryman se métamorphose en 100 % électrique : un SUV compact, spacieux et ultra technologique

Mini profite du salon de Munich 2023 pour faire toute la lumière sur son nouveau Countryman, désormais 100 % électrique. Au menu, quatre roues motrices, plus de 450 km d'autonomie et une interface sous Android avec un gigantesque et magnifique écran Oled rond ! Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Non content de venir avec ses nouvelles Mini Cooper E et SE au salon de l’auto de Munich, Mini dégaine aussi le très attendu Countryman 100 % électrique !

Le Countryman roule désormais en zéro émission (Mini ne veut vendre que de l’électrique d’ici 2030) et en profite pour tout changer. Il ne s’agit pas seulement d’un changement de mode propulsion, mais d’une toute nouvelle génération qui présente des dimensions plus généreuses, un design entièrement revu à l’extérieur comme à l’intérieur et des technologies dernier cri.

Design extérieur : on change tout (ou presque)

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce Mini Countryman change radicalement par rapport à l’actuelle génération, sur les routes depuis 2017. Et pourtant, Mini réussit le tour de force d’en faire un Countryman reconnaissable comme tel au premier coup d’œil. Pour cela, cette nouvelle et troisième génération reprend quelques éléments typiques de la marque : le toit flottant avec le décroché au niveau des vitres de custode, la surface vitrée qui semble faire tout le tour grâce à des montants invisibles, une ceinture de caisse haute et des protections sur les passages de roues.

Le regard du Countryman quant à lui change complètement. S’il n’a été rond sur aucune des générations du modèle, ici il accentue encore un peu plus les angles pour offrir une face avant totalement inédite. L’imposante calandre tout juste délimitée par une baguette de couleur participe à ce renouveau, tout comme les surfaces de carrosserie qui apparaissent plus lisses.

L’arrière aussi évolue vers une simplification du dessin avec un hayon qui n’intègre plus la plaque d’immatriculation, laquelle migre plus bas sur le bouclier, tandis que les feux, désormais OLED, s’affinent et délaissent le dessin de l’Union Jack, le drapeau anglais.

Les dimensions quant à elles augmentent de manière très significative : 6 centimètres de plus en hauteur, et 13 cm de plus en longueur ! Une manière évidemment de proposer plus d’espace à bord, pour les passagers comme leurs bagages, mais aussi et surtout de préparer la gamme à l’arrivée d’un petit nouveau, le Mini Aceman, un petit SUV urbain qui sera présenté dès le mois d’avril 2024.

Malgré ces dimensions en hausse, le nouveau Countryman fait mieux que son prédécesseur en matière d’aérodynamique avec un Cx de 0,26, contre 0,31 sur la génération actuelle. C’est même mieux que la citadine Cooper E qui affiche 0,28 !

Design intérieur : plus de place

Comme dit précédemment, l’intérieur du nouveau Mini Countryman électrique bénéficie de dimensions extérieures plus généreuses pour proposer davantage de place aux passagers et à leurs bagages. Ainsi à l’arrière, Mini précise que l’espace augmente de 2,5 cm aux épaules. À l’arrière toujours, la banquette coulisse sur 13 cm, ce qui permet d’augmenter soit l’espace aux jambes, soit le volume de coffre, tandis que son dossier peut être ajusté en 6 positions sur 12° d’inclinaison.

Le volume de coffre propose de 460 litres, jusqu’à 1450 litres une fois la rangée de siège arrière rabattue. Un volume qui peut être augmenté en ajoutant une remorque par exemple, puisque le Countryman peut s’équiper en option d’un crochet d’attelage pouvant tirer jusqu’à 1200 kg.

Grand écran Oled et nouvel OS

Pour ce qui est du design, Mini a cherché à créer une ambiance minimaliste. Ce qui se traduit par la présence d’un minimum de boutons, tout juste quelques-uns sous le très grand écran OLED circulaire de 24 cm de diamètre. Navigation, média, téléphone, climat, tout passe par là. Et même, de manière générale, l’ensemble de l’instrumentation puisque comme on peut le remarquer sur les photos, il n’y a pas de compteurs ni d’écran derrière le volant, en face du conducteur. Comme chez Tesla ! En revanche il y a la possibilité en option d’en ajouter un.

Mini a intégré son nouveau système d’exploitation dans la voiture baptisé Mini Operating System 9, basé sur Android Open Source Project (AOSP), optimisé pour la commande tactile et la commande vocale : tactile avec une expérience simplifiée façon smartphone, tactile en lançant un « Hey Mini » pour activer à la voix la fonction voulue.

Pour ce qui est de l’affichage des fonctions sur l’écran central, celles essentielles (navigation, média, téléphone et climat) gardent des raccourcis en bas de l’écran, et au centre on swipe pour naviguer dans les différentes fonctions des menus. Et pour afficher le compteur en grand écran, il suffit d’appuyer sur l’indicateur de vitesse. Planificateur d’itinéraire et mises à jour OTA (à distance) promettent également d’être de la partie.

Huit modes différents

Mini propose en option ce qu’il appelle des Experience Modes qui jouent sur différents éléments dans la voiture pour proposer différentes personnalités. Grâce à un projecteur derrière l’écran rond, le tableau de bord s’illumine avec des motifs et des couleurs qui diffères selon les modes. Des éléments spécifiques s’affichent aussi sur l’écran OLED, avec la possibilité d’afficher une image de son choix en fond d’écran par exemple.

Image dont les couleurs dominantes seront reprises pour être projetées dans l’habitacle. Autre exemple avec un mode qui permet par exemple de reprendre les couleurs dominantes des pochettes d’album de la musique jouée dans le système multimédia.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Enfin les Experience Mode jouent également sur le son grâce à un un système de sonorisation Harman Kardon Surround Sound System, en option aussi, qui permet de retransmettre dans l’habitacle différentes atmosphères sonores, de la plus relaxante à la plus intense. Comme pour changer le son du moteur.

Une autonomie très intéressante

Comme la Mini Cooper, le nouveau Countryman électrique est pour le moment proposé en deux motorisations différentes : Countryman E et Countryman SE ALL4. Mais une seule batterie pour les deux, d’une capacité de 66,45 kWh.

La première version, Countryman E, propose une puissance de 204 chevaux (150 kW) et un couple de 250 Nm. De quoi atteindre 100 km/h en 8,6 secondes. Mais avec seulement deux roues motrices. Le Mini Countryman SE ALL4, comme son nom l’indique, en ajoute deux pour être une transmission intégrale. La puissance quant à elle grimpe à 313 chevaux (230 kW) et le couple à 494 Nm. Le 0 à 100 km/h est expédié en 5,6 secondes.

Mini Countryman E Mini Countryman SE ALL4 Autonomie 462 km 433 km Batterie - - Puissance 150 kW (204 ch) 230 kW (313 ch) Couple 250 Nm 494 Nm 0 à 100 km/h 8,6 sec 5,6 sec

À noter que différents modes de conduite pourront jouer sur la réponse à l’accélérateur, la dureté de la direction ou encore le réglage de la suspension. Une suspension adaptative en option permet en effet de faire varier la hauteur de caisse sur 15 mm.

Quid de l’autonomie ? La version la moins puissante annonce 462 kilomètres en cycle WLTP, tandis que la plus sportive, comme souvent sur les versions plus puissantes et à quatre roues motrices a fortiori, la fait baisser à 433 km. Nous ne connaissons pas encore la taille de la batterie.

Une autonomie de 400 km, lorsqu’elle est accouplée à une recharge rapide, permet de traverser la France sans aucun problème, comme nous l’avons déjà démontré dans un précédent dossier sur un Paris – Marseille.

Le nouveau Mini Countryman bénéficie d’une puissance de charge de 22 kW en courant alternatif. Pour ce qui est de la charge rapide, elle n’excède pas 130 kW, que ce soit sur la version E ou SE. Mini annonce moins de 30 minutes pour recharger de 10 à 80 %.

C’est pour quand, à quel prix ?

Le Mini Countryman E et SE ALL4 seront déclinés en quatre niveaux de finition (Essential, Classic, Favoured et JCW), comme sur les Mini Cooper électriques.

En attendant de savoir quand ces nouveaux Countryman arriveront sur les routes, on a déjà une première idée du prix : à partir de 43 500 € pour le Countryman E. Et pour la suite, le Countryman sera suivi par le plus petit Aceman, qui sera présentée dès avril 2024.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.