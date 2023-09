Mini Cooper E : on a pu s’amuser avec l’énorme écran central tout rond, et on a été bluffé

Alors que le salon de Munich 2023 ouvre ses portes, nous avons pu monter à bord de la nouvelle star de la marque, la nouvelle Mini 100 % électrique.

Alors que le salon IAA de Munich 2023 bat son plein, nous nous sommes rendus sur place quelques jours avant son ouverture pour découvrir la nouvelle gamme du constructeur Mini. Et comme la marque joue presque à domicile (BMW, qui détient Mini, est originaire de Munich), son actualité y est très importante : nouvelle génération de Mini Cooper, et nouvelle génération de Countryman.

L’occasion pour nous d’approcher les modèles, mais aussi de monter à bord, notamment pour découvrir le tout nouvel écran central rond OLED, mais aussi le système d’infodivertissement qui va avec. Et comme quand on parle de Mini, on imagine tout de suite la petite citadine avec ses grands yeux ronds, on commence par les nouvelles Mini Cooper E et SE.

Aucun doute, c’est une Mini

Il faut bien avouer que lorsque l’on a vu arriver sur scène cette nouvelle Mini Cooper électrique, elle ne nous a pas procuré de gros effet de surprise. Déjà parce que cela fait quelques mois que Mini l’a officialisée. Ensuite, parce que la voiture évolue tout en douceur. Ce qui ne veut pas dire qu’elle n’est pas toujours aussi craquante.

Il faut dire que c’est un véritable tour de force que de pouvoir tout renouveler sur un modèle tout en conservant tout ce qui fait son charme et son identité. C’est le cas ici et même si la Mini a grandi au fil des années et des générations (+ 4 centimètres, 3,86 mètres de long), elle conserve son identité de « petite » voiture. On remarque immédiatement le dessin général simplifié, épuré, avec moins de détails çà et là.

Il nous tardait de découvrir « en vrai » l’arrière de la voiture, qui lui, change de manière plus radicale avec son nouveau dessin de feux triangulaires, reliés par un bandeau dans lequel on peut voir le nom de la version, Cooper E ou Cooper SE pour le moment. Mais là non plus les fans de la marque ne seront finalement pas trop déroutés avec un dessin que l’on attribue immédiatement à la marque.

On a particulièrement apprécié la possibilité de modifier le dessin affiché dans les feux arrière, soit en reprenant le graphisme du drapeau du Royaume-Uni, l’Union Jack, soit d’autres dessins. Le choix étant limité à trois graphismes différents, c’est encore peut-être un peu gadget comme système, mais ça a le mérite d’exister et d’ajouter à la personnalisation du véhicule.

La Mini Cooper E… … et ses jantes de 17 pouces.

Un second exemplaire de la nouvelle Mini Cooper électrique était également présent sur place mais dans une configuration Cooper E, donc légèrement moins haut de gamme. L’occasion de découvrir une teinte extérieure jaune très lumineuse, qui va très bien au modèle, mais aussi un set de jantes un peu moins sexy que sur la Cooper SE. En 17 pouces au lieu de 18.

Et puis, nous avons aussi noté l’absence (sur la Cooper E) de la caméra intégrée au bouclier avant (sur la Cooper SE), ainsi que du radar avant au centre du bandeau noir de la calandre.

Un écran à tout faire

Après une relativement longue attente face au seul modèle disponible pour découvrir l’intérieur pour les quelques centaines de journalistes présents sur place (attente prolongée par un glitch sur l’écran d’infodivertissement, un message qui ne disparaissait pas), nous voici prêt à monter à bord. On prend le temps d’apprécier la poignée de porte affleurante et l’on prend place dans les nouveaux sièges aussi enveloppants que confortables, et réussis esthétiquement.

Grand écran central

Évidemment, notre regard se porte immédiatement sur ce très grand écran rond au centre de la planche de bord, 24 cm de diamètre. Parce qu’en fait, il n’y a pas grand-chose d’autre à regarder. En effet, il n’y a plus d’instrumentation derrière le volant, si ce n’est en option un affichage tête haute qui n’est pas projeté sur le pare-brise directement mais sur une petite lamelle en plastique transparente rétractable.

La dalle OLED de l’écran central est vraiment très belle avec ses bords arrondis et une épaisseur très fine. Certains s’interrogeront du bien-fondé d’afficher les infos de conduite, dont la vitesse, sur l’écran central. On peut évidemment se baser sur l’expérience des Tesla Model 3 et Model Y pour répondre que cela ne dérange pas outre mesure, bien qu’il faille légèrement tourner la tête. Et puis finalement, c’est un retour aux sources, Tesla n’a rien inventé : les toutes premières Mini avaient aussi leur compteur de vitesse au centre.

Lançons-nous dans une première découverte de ce nouvel infodivertissement. Très rapidement, on est rassuré par la fluidité des menus et le temps de réaction du tactile : on se rapproche vraiment beaucoup de l’expérience que l’on a avec un smartphone. Réside une barre d’icône en bas qui reste fixe avec des raccourcis vers la navigation, les médias, le téléphone et la climatisation. Sans oublier le bouton de Home au centre pour revenir facilement sur l’écran principal.

Expérience façon smartphone

En swipant du bas de l’écran vers le haut, vous avez la possibilité de faire apparaître une fenêtre personnalisable où l’on peut ajouter des raccourcis. Les infos relatives à la conduite (mode Parking, compteur kilométrique, pourcentage de batterie restant), s’affichent elles tout en haut de l’écran.

Et puis au centre, on retrouve les menus différents dans lesquels on rentre ensuite pour avoir des infos plus détaillées : le menu sur le voyage en cours (kilométrage, temps, consommation), la navigation qui s’affiche de manière hyper lisible sur les trois quarts de l’écran, les médias pour choisir les différentes sources…

Sinon, il existe la possibilité d’afficher les unes sous les autres toutes les fonctions offertes par l’OS, soit toutes ensemble, soit par thème : infodivertissement, véhicule ou encore les plus récentes. De manière générale, tout est très lisible. L’expérience générale ne s’en trouve que simplifiée.

Personnalisation

Mini joue aussi la carte de la personnalisation avec différents modes qui influent sur la couleur de l’affichage par exemple, ou les graphismes. Comme avec ce mode « Timeless » qui affiche un compteur vintage en plein écran, mais toujours avec l’ensemble des infos. C’est franchement très réussi.

D’ailleurs ces modes s’accompagnent de lumières d’ambiance qui sont projetées depuis la base de l’écran central sur les garnitures en tissu. C’est tellement bien fait que l’on dirait que c’est sous le tissu que des LED ont été intégrées.

Une caméra intérieure permet de se prendre en photo. On peut changer le fond d’écran de l’écran. En mode Timeless, place à un compteur vintage.

Il y a également la possibilité de changer le fond d’écran et de mettre sa photo préférée. Ou encore même de se prendre en photo depuis l’écran central grâce à la caméra située face au conducteur. Alors ça, franchement, même si la caméra intérieure est intéressante pour surveiller sa voiture depuis son smartphone, on ne sait pas à quoi ça sert.

Un planificateur d’itinéraire hyper complet

Dernier mot sur le planificateur d’itinéraire qui nous a semblé très complet : une fois la destination rentrée dans le GPS, on peut rentrer à la fois le niveau de charge que l’on veut atteindre à la prochaine station de recharge ou à destination, en jouant avec des curseurs.

Ensuite le système calcule l’itinéraire, en prenant en compte la circulation et les travaux signalés en temps réel, et affiche sur votre trajet les différents stops à faire pour se recharger, et ce de manière très complète : la vitesse maximale de charge de la borne, le pourcentage de votre voiture, l’heure à l’arrivée à la borne, le pourcentage auquel il faut remonter pour continuer le trajet ainsi que l’horaire prévu de fin de charge.

Nombreux sont les constructeurs qui pourraient en prendre de la graine !

Habitabilité

L’occasion était trop belle pour ne pas aller faire un tour à l’arrière. Évidemment, il s’agissait pour le moment d’une version trois portes. Pas la plus indiquée pour emmener du monde à l’arrière. Mais cette nouvelle Mini profite sans doute de la conjonction de sa taille plus grande et de porte à faux vraiment courts pour maximiser l’espace à bord. Ça reste une citadine, trois portes, mais on sent qu’il y a un petit mieux par rapport à avant.

Quant au coffre, on ne connaît pas encore ses dimensions ni son volume exact. On sait juste que les sièges arrière se rabattent en deux, en 60-40, mais ne libèrent pas pour autant de plancher plat.

Motorisation

Pour rappel, cette nouvelle Mini 100 % électrique arrivera sur les routes dès le début de l’année 2024, du moins dans sa version trois portes, car la cinq portes et le cabriolet attendront la fin de la même année.

En attendant, on connaît déjà les caractéristiques des deux versions zéro émission, Cooper E et Cooper SE, résumées dans ce tableau :

Mini Cooper E Mini Cooper SE Autonomie 305 km 402 km Batterie 40,7 kWh 54,2 kWh Puissance 135 kW (184 ch) 160 kW (218 ch) Couple 290 Nm 330 Nm 0 à 100 km/h 7,3 sec 6,7 sec

Si la présentation de cette nouvelle et cinquième génération de Mini s’est entièrement faite autour des versions E et SE, il y aura bel et bien aussi du thermique. En essence et en diesel. Mais ce n’était clairement pas l’axe de communication de Mini lors de cette présentation de la nouvelle citadine.

D’ailleurs étonnamment, les nouvelles Mini thermiques et électriques ne seront pas produites au même endroit pour une simple et bonne raison : c’est qu’elles ne partagent même pas la même plateforme. Ce sera à Oxford pour la Mini thermique, et en Chine pour la Mini électrique qui reprend une plateforme de Great Wall.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.