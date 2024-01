Volkswagen fait fondre les prix des ID.4 et ID.5 de près de 15 000 euros et augmente leur autonomie

Volkswagen est décidé à booster les ventes de ses voitures électriques en 2024. Après avoir fait baisser les prix de son ID.3, les deux SUV de la gamme, les ID.4 et ID.5, voient également leurs prix fondre. Bonus : un nouveau moteur arrive, de quoi faire baisser la consommation et donc d'augmenter l'autonomie !

C’est décidé : après avoir passé une mauvaise année 2023, Volkswagen veut mettre toutes les chances de son côté pour ses voitures électriques. En parallèle de son ID.3, la marque a décidé de revoir complètement la gamme de ses deux SUV, l’ID.4 et l’ID.5, son dérivé coupé.

Une bonne chose n’arrivant jamais seule, le communiqué de presse annonce en parallèle l’arrivée du nouveau moteur maison, l’APP550, qui promet une puissance en hausse et des consommations en baisse, de quoi augmenter l’autonomie.

Une nouvelle gamme

Pour ce faire, la marque allemande n’hésite pas à tout revoir et clarifie drastiquement ses niveaux d’équipement. Il faudra seulement en compter deux, l’entrée de gamme « ID » et la version « Life Max » bien plus équipée. La version GTX, plus sportive, continue de coiffer la gamme.

Volkswagen ID.4

Voici la nouvelle gamme de l’ID.4 :

Volkswagen ID.4 Batterie Autonomie WLTP Puissance Prix Pure 170 ID 52 kWh 364 km 125 kW (170 ch) 43 990 € Pure 170 Life Max 52 kWh 362 km 125 kW (170 ch) 45 990 € Pro 286 ID 77 kWh 550 km 210 kW (286 ch) 45 990 € Pro 286 Life Max 77 kWh 541 km 210 kW (286 ch) 46 990 € Pro 4MOTION 286 ID 77 kWh 530 km 210 kW (286 ch) 47 990 € Pro 4MOTION 286 Life Max 77 kWh 530 km 210 kW (286 ch) 48 990 € GTX 340 77 kWh 514 km 250 kW (340 ch) 48 990 €

Pour la version Pure, l’entrée de gamme « ID » propose de série la climatisation, le régulateur adaptatif, le maintien dans la voie et le démarrage main-libre.

Pour 2 000 euros supplémentaires, la finition « Life Max » ajoute beaucoup de choses, comme la sellerie en velours, la caméra de recul, le déverrouillage main-libre, les sièges avant et le volant chauffant, la navigation et la peinture métallisée.

Même schéma pour les versions Pro et Pro 4Motion, mais en mieux. Si la finition « ID » est identique en équipement et s’affiche à 45 990 euros pour la Pro et 47 990 euros pour la Pro 4Motion, la finition « Life Plus » ne coûte que 1 000 euros supplémentaires et ajoute à la liste précédente les phares matriciels, les jantes 19 pouces ou l’ouverture automatique du coffre.

Une refonte de la gamme, synonyme d’économies substantielles : ainsi équipée, la « Life Max » voit son prix fondre de 11 370 euros par rapport à la précédente version « Life Pro » à équipements équivalents ! De plus, une opération promotionnelle permet de faire passer la version Pro 4Motion sous les 47 000 euros, de quoi la faire profiter du bonus écologique. Une baisse de prix finale d’environ 15 000 euros !

Concernant la version Pure, c’est moins évident : le tarif d’accès ne baisse que de 10 euros, mais les jantes alliage et les sièges en velours chauffants disparaissent. De plus, cette batterie ne peut se recharger qu’à 50 kW en charge rapide de série, une puissance très faible ; pour passer à 125 kW, il faudra payer 760 euros. Un peu mesquin.

Volkswagen ID.5

L’ID.5, le pendant coupé de l’ID.4, reprend les mêmes bases, mais une gamme plus resserrée. Ni version Pure ni la version Pro 4Motion ne sont ainsi disponibles ; la version d’accès est donc la Pro, avec le moteur de 286 ch et la batterie de 77 kWh, accessible à partir de 50 500 euros.

Les deux finitions sont reprises, mais l’entrée de gamme « ID » est mieux équipée que l’ID.4, avec l’arrivée des jantes 19 pouces dans l’équipement de série. La finition « Life Max » demande 1 000 euros supplémentaires et gagne les mêmes équipements que l’ID.4, jantes alliages exclues bien évidemment.

Volkswagen ID.5 Batterie Autonomie WLTP Puissance Prix Pro 286 ID 77 kWh 556 km 210 kW (286 ch) 50 500 € Pro 286 Life Max 77 kWh 551 km 210 kW (286 ch) 51 500 € GTX 340 77 kWh 532 km 250 kW (340 ch) 65 400 €

La baisse de prix est donc logiquement un peu moins impressionnante que pour l’ID.4, avec « seulement » 11 260 euros de baisse par rapport à la gamme 2023. Ici aussi, Volkswagen fera un petit effort sur la version Pro pour le faire passer sous les 47 000 euros, et ainsi lui faire bénéficier du bonus.

Puissance, autonomie et praticité en hausse !

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, puisque les deux SUV profitent des dernières nouveautés de la gamme — et notamment de la berline ID.7.

L’écran central reçoit en effet la dernière version du logiciel d’infodivertissement, baptisé « ID. Software 4.0 », doté d’une interface plus logique et des commandes de réglage à présent rétroéclairées. Quant au sélecteur de rapports, il quitte les compteurs numériques pour prendre la place du commodo de droite.

Quant à la partie technique, les ID.4 et ID.5 bénéficient du nouveau moteur APP550 du groupe. Une annonce qui date déjà de quelques mois et dont ses cousins en profitent déjà, comme le Skoda Enyaq ou l’Audi Q4 e-tron, mais qui arrive enfin en France.

Pour rappel, ce bloc est à la fois plus puissant (286 ch, + 112 ch) et moins gourmand que le précédent, puisqu’il se contente de consommations (comprenant les pertes à la recharge) débutant à 15,8 kWh/100 km pour l’ID.5 et 16 kWh/100 km pour l’ID.4, à cause de son aérodynamisme moins poussé.

Des chiffres en baisse (il fallait respectivement compter 16,1 et 16,6 kWh/100 km avant), de quoi faire progresser l’autonomie de 25 km pour l’ID.5 (jusqu’à 556 km WLTP) et 24 km pour l’ID.4 (jusqu’à 550 km WLTP).

Enfin, la puissance de charge rapide passe de 135 kW à 175 kW pour les versions à transmission intégrale, de quoi faire gagner 178 km en dix minutes d’après la marque. Toujours niveau recharge, un préconditionnement de la batterie est désormais disponible, permettant de chauffer la batterie en amont d’une charge pour en tirer les meilleures performances.

Une concurrence féroce

Vous l’aurez compris : les SUV électriques de Volkswagen deviennent bien plus intéressants. Cela ne sera pas de trop pour affronter les concurrents : le Renault Scénic E-Tech promet des tarifs extrêmement bien placés, tandis que le Tesla Model Y, référence absolue du segment, devrait être mis à jour dans le courant de l’année.

Le match est relancé, comptez sur nous pour vous tenir au courant !