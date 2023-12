Comment cette technologie automobile permet d’éviter de graves accidents à vélo

Afin de prévenir les accidents dûs à l'ouverture des portières, pouvant causer de graves blessures aux cyclistes, plusieurs constructeurs de voitures équipent leurs véhicules de technologies simples, mais efficaces. Ford et Volkswagen en font la démonstration.

Si la pratique du vélo se développe de plus en plus, notamment dans les grandes villes, cette dernière n’est pas sans risques. En effet, selon l’ONISR, la mortalité des cyclistes est en constante hausse, puisqu’elle a grimpé de 21 % en 2021 par rapport à 2019. Si la vitesse des voitures est souvent en cause selon la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, ce n’est pas la seule raison.

Des collisions graves

Dans 70 % des cas, le cycliste chute seul et dans 2,3 %, cela est dû à l’évitement d’une portière. Un accident qui peut sembler bête, mais qui peut causer de graves blessures, voire le décès. Car si l’écart est possible, il arrive parfois que la collision soit inévitable. D’autant plus que dans la plupart des cas, les voitures ne sont pas dotées de technologies capables de détecter la présence de vélos en approche.

Cependant, cela est tout doucement en train de changer, alors que de plus en plus de constructeurs se penchent sur le sujet. C’est par exemple le cas de Ford, qui annonce dans un communiqué que son nouveau Transit Custom se dote d’un système permettant au conducteur de savoir si un cycliste arrive au moment d’ouvrir la portière. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment ? En fait, c’est assez simple.

Et pour cause, l’utilitaire, qui se décline également dans une version 100 % électrique utilise ses capteurs et radars installés tout autour de la carrosserie. Ces derniers sont en mesure de détecter l’arrivée d’un vélo et informent la personne derrière le volant grâce à des LED installées sur les rétroviseurs. Un rappel est également visible sur le tableau de bord.

À noter que le système ne se déclenche que lorsque la voiture détecte un véhicule qui roule à plus de 7 km/h, afin d’éviter les alertes superflues. Pour mémoire, les vélos électriques sont actuellement bridés à une vitesse maximale de 25 km/h en Europe pour des raisons de sécurité.

Un système particulièrement utile

Mais la firme américaine, qui va lancer un Puma électrique en 2025 n’est pas la seule à s’intéresser à la sécurité des cyclistes. En effet, c’est également le cas de Volkswagen, qui dévoile dans un communiqué un nouveau système qui sera livré de série sur la nouvelle ID.7 ainsi que sur les Passat et Tiguan. Là encore, ce dispositif se base sur les radars et capteurs pour détecter les vélos en approche.

Une LED s’allume alors, avant même que le conducteur n’ait touché la poignée. Et si c’est déjà le cas, l’ouverture de la porte est bloquée pendant quelques secondes. Si cette dernière est déjà en entre-ouverte, une alerte sonore retentit également. Le constructeur, actuellement numéro 3 de l’électrique, précise que le système d’assistance reste actif trois minutes après l’arrêt du moteur.

À noter que les Volkswagen ID.4 et ID.5 sont équipées d’un dispositif similaire, mais la LED dans le rétroviseur extérieur ne s’allume que si le conducteur a déjà touché la poignée. Les autres fonctionnalités sont quant à elles strictement identiques. Le site américain Electrek rappelle que d’autres constructeurs proposent des systèmes assez similaires, comme Mercedes, Skoda, Audi ou encore Volvo, notamment sur son EX30.

D’autres entreprises se sont également associées pour déployer la technologie V2X, permettant de réduire les accidents en faisant dialoguer les vélos avec les voitures. Même si le plus important reste encore de respecter quelques règles de base, comme le port du casque et l’arrêt au feu rouge.