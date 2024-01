Renault fait dégringoler le prix de la Mégane E-Tech électrique en France : voici tous les prix

Ça y est, Renault vient de casser les prix de la Mégane E-Tech électrique en France. Le ticket d'entrée du modèle 100 % électrique perd 4 000 euros pour venir démarrer à 34 000 euros, hors bonus écologique. Voici tous les nouveaux tarifs.

Renault frappe fort ce vendredi 5 janvier 2024. Le constructeur français vient de dévoiler les tarifs de son tout nouveau Scenic E-Tech électrique. Il vient aussi de baisser les prix de la Dacia Spring, voiture électrique abordable. Et, jamais deux sans trois, Renault baisse drastiquement les prix de sa Mégane E-Tech électrique.

On pouvait s’y attendre, puisque Renault avait déjà réduit les prix de la Mégane E-Tech dans certains autres pays européens. C’est désormais également le cas en France, puisque la Mégane électrique démarre à partir de 34 000 euros. Soit une baisse de 4 000 euros ! En cause : un repositionnement tarifaire pour faire de la place au Scenic E-Tech, qui démarre quant à lui à partir de 39 990 euros.

À partir de 34 000 euros

Pour 34 000 euros, on a le droit à la « petite » batterie de 40 kWh, avec une autonomie de 300 km sur le cycle mixte WLTP, en finition equilibre. La bonne surprise nous vient des finitions plus haut de gamme techno et iconic, dont la baisse atteint même 4 500 euros.

En version 60 kWh (capacité de la batterie), le ticket d’entrée démarre donc à 38 000 euros avec 450 km d’autonomie. Cette dernière peut atteindre 470 km en version evolution ER, à 39 000 euros.

Le bonus écologique

La bonne nouvelle, c’est que la Renault Mégane E-Tech conserve son éligibilité au bonus écologique (dont le montant va passer de 5 000 à 4 000 euros dans les prochains jours), grâce à sa production française et son éco score. Ce n’est plus le cas des Tesla Model 3 et MG4, ses plus grandes concurrentes.

Pour le moment, le site de Renault est en maintenance, et il est impossible d’accéder au configurateur ou de télécharger les nouvelles brochures tarifaires. C’est néanmoins nos confrères du site Automobile Propre qui ont réussi à mettre la main sur les tarifs.