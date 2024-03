La Tesla Model Y a-t-elle vraiment un coffre immense ? On la compare aux breaks Volkswagen et BMW électriques

Coup sur coup, Volkswagen et BMW ont dévoilé leur break électrique : le ID.7 Tourer et l'i5 Touring. De quoi menacer l'hégémonie du Tesla Model Y en termes de volume et praticité ? On les a comparés pour savoir quelle était la meilleure voiture électrique pour transporter beauoup d'affaires.

Alors que le segment des breaks électriques ne se résumait jusqu’à maintenant qu’à deux modèles aux antipodes l’un de l’autre, le MG MG5 et le Porsche Taycan Sport (ou Cross) Turismo, voici que deux nouveaux arrivants viennent changer là donne. C’est à quelques jours d’écart que BMW, puis Volkswagen, ont dévoilé leur vision du break électrique. De quoi rabattre les cartes (et les sièges) avec des modèles véritablement tournés vers le volume et la praticité.

Mais ces nouveaux i5 Touring et ID.7 Tourer ont-ils suffisamment d’arguments face au Tesla Model Y ? On ne cite pas là l’américain juste parce que c’est la voiture électrique la plus vendue du monde et d’Europe en 2023, mais parce qu’il fait aussi figure de référence en termes de volume de chargement. Alors pour savoir si les breaks ont de quoi remettre ce crossover en place, on a comparé les volumes proposés par chacun d’eux. Et vous allez voir, il y a quelques surprises…

Dimensions extérieures

Avant d’ouvrir les hayons, intéressons-nous aux dimensions extérieures de nos trois protagonistes. À commencer par celle de notre mètre-étalon du jour, le Tesla Model Y. Avec une longueur hors-tout de 4,75 mètres, notre SUV n’est pas le plus grand de notre comparatif. En effet, l’ID.7 Tourer propose une longueur de 4,96 m, tandis que la i5 Touring franchit la barre symbolique supérieure, à 5,06 mètres.

D’ailleurs cette hiérarchie en longueur est la même quant à l’empattement (la distance entre l’essieu avant et arrière) de nos trois déménageurs. Une mesure très importante puisque le volume intérieur en découle presque directement. Ainsi, le Model Y affiche 2,89 m de long entre les roues avant et arrière, contre 2,97 m pour le break Volkswagen et 2,99 m pour le break BMW. Voilà qui pourrait nous mettre sur la voie de qui a le plus grand coffre.

Modèle Longueur Empattement BMW i5 Touring 5,06 mètres 2,99 mètres Tesla Model Y 4,75 mètres 2,89 mètres Volkswagen ID.7 Tourer 4,96 mètres 2,97 mètres

Mais la largeur de la voiture peut aussi jouer. Et là, c’est l’américain qui reprend l’avantage avec une largeur de 1,92 m sans rétroviseurs (2,12 avec rétroviseurs déployés). Juste en dessous, on trouve la BMW i5 Touring à 1,90 et enfin la VW ID.7 Tourer 1,86 m.

Enfin, dernier mot sur la hauteur, et là encore, assez logiquement en raison de son statut de « SUV », le Model Y affiche une hauteur supérieure à celle de ses deux concurrents du jour : 1,62 m, c’est 9 cm de plus que la Volkswagen et sa hauteur de 1,53 m, et 10 cm de plus que la BMW (1,52 m).

Modèle Largeur Hauteur BMW i5 Touring 1,90 mètre 1,52 mètre Tesla Model Y 1,92 mètre 1,62 mètre Volkswagen ID.7 Tourer 1,86 mètre 1,53 mètre

Volume de coffre

Sous tablette… ou sans tablette ?

Venons-en au nerf de la guerre. À la raison même d’exister pour ces nouveaux breaks : le volume de coffre. Forcément il est en hausse par rapport à ce que proposent leurs versions berlines respectives. Mais permet-il de se débarquer de ce qui est proposé sur le Tesla Model Y ? Si on lit les fiches techniques des trois modèles, les chiffres sont clairs. Le SUV américain, en dépit d’une chute de toit plus prononcée que celle des deux breaks, plus « cubiques », offre un volume de chargement largement supérieur.

BMW i5 Touring // Source : BMW

Modèle Volume de coffre BMW i5 Touring 570 litres Tesla Model Y 874 litres Volkswagen ID.7 Tourer 545 litres

Mais attention, car en réalité, on ne peut pas vraiment comparer le volume du Model Y proposé derrière la rangée arrière dans le sens où la seule donnée de Tesla intègre l’énorme sous-coffre (double mais avec une partie très plate). Autre donnée biaisée quand il s’agit de la Tesla, le fait que le volume ne soit pas mesuré « sous tablette » comme pour les deux breaks. Et comme cela se fait chez tous les constructeurs.

Et ceci pour une simple et bonne raison : quand le Model Y est sorti, il n’y avait pas de tablette (ou de plage arrière). Depuis il y en a une, qui hérisse les poils de ses utilisateurs tant elle est peu pratique, mais qui a le mérite d’exister. Mais donc quand les mesures ont été faites et publiées sur le site de Tesla, elles prenaient en compte le volume sous le hayon.

Donc attention à la mesure de 854 litres que l’on lit un peu partout sur le Model Y, qui est à relativiser. Elle est vraie, mais elle n’est pas comparable à la mesure que peuvent donner les autres constructeurs. Peut-être que le chiffre de nos confrères du Labo Auto Plus, qui a mesuré avec ses propres outils le coffre du Model Y, est davantage comparable : 695 litres. Ce qui resterait bien supérieur aux chiffres des breaks.

Tous les sièges rabattus

Passons à la mesure du volume du coffre maximale, quand tous les sièges sont rabattus. Et là encore, ils sont très en faveur de la Tesla qui dépasse les 2000 litres de volume de chargement. En revanche les deux breaks se croisent, avec un ID.7 Tourer qui repasse devant la BMW i5 Touring pour quelques litres.

Modèle Volume de coffre max BMW i5 Touring 1700 litres Tesla Model Y 2041 litres Volkswagen ID.7 Tourer 1714 litres

À noter que si les Tesla et BMW permettent de baisser les trois sièges arrière individuellement, le break de Wolfsburg lui n’est fractionnable qu’en 2/3-1/3. Dommage.

BMW i5 Touring Volkswagen ID.7 Tourer // Source : Volkswagen

Les dimensions des coffres

Ce qu’il est intéressant de comparer, ce sont également les dimensions précises des différents coffres, ce qui permet notamment de voir la largeur ou la longueur que peuvent atteindre certains objets.

Pour ce qui est de la Volkswagen, la longueur derrière les sièges arrière est annoncée à 1,07 mètre. Ce qui est à peu près ce que nous avons trouvé équipé de notre mètre dans le Tesla Model Y (1,08 m). Et la BMW annonce aussi une profondeur de 108 cm.

Une fois la banquette rabaissée, quand notre mètre nous indique 1,80 mètre derrière les sièges avant (mesure approximative) pour le Model Y, la profondeur de l’ID.7 Tourer semble meilleure avec 1,94 m annoncé sur la fiche technique. Ce qui peut sans doute s’expliquer par la plus grande longueur extérieure totale des breaks par rapport au SUV.

Enfin pour ce qui est de la largeur, nous avons mesuré 94 cm entre les arches de roues, quand la BMW annonce une largeur minimale pour son coffre de 114,7 cm.

Et sous le capot avant ?

Autre volume de chargement à prendre en compte quand il s’agit d’électrique : le « frunk ». Le coffre avant si vous préférez. Et tous les constructeurs ne le proposent pas sur leur véhicule. D’ailleurs, dans ce comparatif des Volkswagen ID.7 Tourer, BMW i5 Touring et Tesla Model Y, seul le troisième en propose un. Ce qui fait toujours 117 litres de plus pour ajouter des accessoires, un bagage, un câble de charge… À noter que nos confrères du Labo Auto Plus ont quant à eux mesuré 105 litres.

Modèle Volume coffre avant BMW i5 Touring - Tesla Model Y 117 litres Volkswagen ID.7 Tourer -

Conclusion

Les breaks ont beau être spécialement conçus pour offrir un grand coffre, il n’en reste pas moins que dans ce comparatif, les BMW i5 Touring et Volkswagen ID.7 Tourer restent en retrait en termes de volume de chargement pas rapport au SUV Tesla Model Y. Les dimensions de ce dernier étant pourtant à prendre avec des pincettes, car ne prenant pas en compte le volume de la même manière. Mais l’avantage reste à l’américain, qui par ailleurs est le seul à proposer un coffre à l’avant.

Mais les breaks restent sans doute plus pratiques malgré tout pour transporter de grands objets notamment. Plus longs et avec un empattement plus important, ils offrent une profondeur de chargement supérieure au SUV américain, par exemple quand tous les sièges sont rabattus. De plus, avec une ligne de toit qui ne joue pas les coupés, et un hayon plus droit, ils offrent une hauteur de chargement plus plus élevée sur la longueur, ce qui peut être bien pratique.