Voici comment fonctionne le toit panoramique « magique » et bluffant de cette voiture électrique

Le constructeur chinois Zeekr frappe fort avec sa voiture électrique Zeekr 001, disponible en Europe et qui devrait bientôt arriver en France. C'est la première voiture au monde à intégrer un toit panoramique opacifiant sur 6 niveaux. Elle fait mieux que Porsche, Volkswagen et Renault, qui intègre cette option, mais de manière bien différente.

Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de la Zeekr 001. Mais si, vous savez, la fameuse voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie théorique sur le cycle mixte chinois CLTC. Cette voiture, vendue depuis 2023 en Europe, vient tout juste de connaître une mise à jour matérielle majeure. On ne peut pas vraiment parler de restylage. Mais tout, ou presque, a changé sous le capot de la voiture.

Déjà, elle n’a plus 1 000 km d’autonomie, mais plutôt 700 km. Mais elle a troqué son autonomie pour une recharge ultra-rapide. Le 10 à 80 % est expédié entre 11 et 15 minutes selon la batterie (95 ou 100 kWh). C’est impressionnant, et ça en fait l’une des voitures électriques qui se rechargent le plus rapidement au monde, derrière la Li Auto Mega.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est son toit panoramique opacifiant. Une technologie assez impressionnante dans la pratique, qui se retrouve sur quelques modèles déjà existants, comme le Porsche Taycan électrique, le Renault Scenic E-Tech (SolarBay) ou encore la Volkswagen ID.7. Nous avions d’ailleurs écrit un dossier sur le sujet il y a quelques mois, pour expliquer le fonctionnement de cette solution, qui n’a rien de magique, même si ça en donne l’impression.

Porsche était le constructeur automobile qui maîtrisait le mieux cette technologie, en permettant de régler le toit opacifiant sur 9 zones. Renault, de son côté, se contente de 2 zones. Mais Zeekr va bien plus loin, avec 10 zones et surtout… 10 intensités différentes ! Chez les autres constructeurs, le conducteur choisi transparent ou opaque. Chez Zeekr, il est possible de choisir son niveau de transparence (et donc d’opacité), sur 10 niveaux différents.

Le constructeur Zeekr (qui fait partie du groupe Geely, à qui l’on doit les voitures Volvo, Lotus, Polestar, Smart, etc.) a mis en ligne une petite vidéo permettant de se rendre compte des différentes possibilités offertes par ce toit panoramique opacifiant. Et c’est assez bluffant.

La bonne nouvelle, c’est que la Zeekr 001 est déjà vendue en Europe. Selon nos informations, le constructeur prépare une annonce pour l’arrivée de la marque en France.