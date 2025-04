Audi a profité du salon de Shanghai pour lever le voile sur deux nouvelles voitures électriques, les A6L et Q6L e-tron. Ces dernières auront le droit à la technologie développée par Huawei. Une technologie dont les clients européens ne bénéficieront pas sur ces mêmes modèles.

Crédit : Audi

Les constructeurs chinois occupent une place de plus en plus importante sur le marché automobile. Ils sont nombreux à débarquer avec de nouveaux modèles, mais pas seulement. Car ces marques de l’Empire du Milieu veulent aussi s’immiscer d’une autre manière, en fournissant leurs technologies à d’autres entreprises.

Une nouvelle collaboration

C’est par exemple le cas de Huawei. Car contrairement à son rival Xiaomi, ce dernier ne produit pas sa propre voiture électrique. En revanche, il collabore avec plusieurs constructeurs, afin d’apporter son savoir-faire, lié à la tech. Il a par exemple annoncé un partenariat plus poussé avec Avatr, afin de fournir encore plus de technologies. Mais la firme travaille également avec des marques européennes, comme le confirme un communiqué publié par la joint-venture FAW-Volkswagen. Le groupe allemand est en effet présent en grande pompe au salon de Shanghai.

Crédit : Audi

Ce dernier ouvre ses portes jusqu’au 2 mai, et a permis à Audi notamment de lever le voile sur deux nouveaux modèles, destinés au marché chinois. Il s’agit des A6L et Q6L e-tron, une berline et un SUV électriques qui rivalisent notamment avec les Tesla Model S et Model X. Il s’agit des versions allongées des modèles que l’on trouve déjà en Europe.

Et ces deux nouvelles arrivantes sont bien décidées à se faire une place de choix sur le marché. Comment ? En misant sur leur arsenal technologique et leurs aides à la conduite de pointe.

Pour cela, le constructeur aux anneaux annonce donc la mise en place d’un partenariat avec Huawei, par l’intermédiaire de sa page Weibo officielle. Si l’on sait que l’équipementier chinois est surtout spécialisé dans les smartphones et qu’il fournit des solutions relatives au système d’info-divertissement à certaines marques, ce n’est pas le cas ici. Car cette fois-ci, l’expertise de l’entreprise se concentre sur la conduite autonome. Cette dernière sera chargée de fournir son système Huawei Qiankun, déjà adopté par la nouvelle Luxeed R7, entre autres.

Crédit : Audi

Pour le moment, le communiqué officiel ne dévoile pas beaucoup d’informations, mais on sait que ce dispositif porte également sur les dispositifs d’aide à la conduite intelligents. Ce qui inclut la conduite autonome donc, mais également toutes les assistances technologiques permettant d’améliorer la sécurité. Et justement, le site Huawei Central nous rappelle que la firme chinoise a récemment fait évoluer sa technologie, avec la présentation du Qiankun Intelligent Driving ADS 4.0. Celui-ci a justement été annoncé à Shanghai il y a quelques jours seulement.

Une technologie de pointe

Et il se dit justement qu’Audi fera partie des premiers constructeurs à faire appel à cette nouvelle version au sein de ses modèles. Est-ce celle-ci qui équipe les A6L et Q6L e-tron ? Cela n’a pour le moment pas encore été confirmé par le constructeur allemand. Mais une chose est sûre, cette version améliorée est particulièrement intéressante. Et pour cause, elle permet d’atteindre le niveau 3 de conduite autonome sur l’autoroute. Ce qui est uniquement possible chez Mercedes en Europe à l’heure actuelle, tandis que Tesla le propose aussi aux États-Unis.

Crédit : Audi

Ce n’est pas tout, car le site AutoCango souligne que cette nouvelle version rend aussi possible la navigation point à point. Ce qui laisse penser que la voiture serait en mesure d’aller d’un point A à un point B, sans intervention du conducteur. Elle est aussi capable de se garer seule, et de rouler de manière autonome en ville. Selon l’équipementier, cette technologie permet de réduire les embouteillages. Ce qui avait d’ailleurs aussi été confirmé par une équipe de chercheurs quelques années plus tôt.

Crédit : Audi

La berline et le SUV électriques reposent sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric) développée conjointement par Porsche et Audi. Celle-ci équipe d’ores et déjà le Macan ainsi que les A6 et Q6 e-tron vendu en Europe. Cette dernière se caractérise notamment par son architecture 800 volts, qui permet une charge très rapide.

Il faudra cependant encore patienter avant de connaître toutes les spécificités techniques des nouvelles berlines et SUV tout juste dévoilés pour le marché chinois. Tous deux ne devraient pas faire le chemin jusqu’en Europe, du fait de leur format spécifiquement conçu pour l’Empire du Milieu.

C’est donc inédit : les Audi électriques seront a priori plus performantes sur le marché chinois en termes de technologies embarquées et de conduite autonome. Cela prouve que la Chine prend encore de l’avance, et que le groupe Volkswagen n’arrive pas à avoir cette technologie en interne en Europe. Et les technologies Huawei ne semblent pas autorisées sur le marché européen pour le moment.