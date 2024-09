Cette nouvelle voiture électrique Huawei impressionne par son autonomie et son coffre XXL

Le constructeur chinois Luxeed lance officiellement sa nouvelle R7, co-conçu avec Huawei, et qui prend la forme d’un SUV électrique rival de la Tesla Model Y. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette voiture a toutes les cartes en mains pour se faire une belle place sur le marché européen.

Luxeed R7 // Source : Luxeed

Les marques chinoises sont de plus en plus nombreuses à tenter leur chance sur le sol européen, et cela ne plaît pas du tout à Bruxelles. Mais il y en a encore plus qui ne sont pas encore sorties de leur pays natal, et qui pourraient finir par le faire. Car on compte actuellement pas moins de 150 constructeurs originaires de l’Empire du Milieu…

Un nouveau SUV électrique discret mais prometteur

Parmi les entreprises qui pourraient un jour débarquer chez nous, on peut citer Luxeed. Encore totalement inconnue dans nos contrées, cette dernière a été fondée par le constructeur chinois Chery, en collaboration avec Huawei – qui intervient sur le design et les spécifications. Un peu comme Avatr, créée par Changan, CATL et le géant de la tech et des smartphones. La jeune entreprise commercialise déjà sa berline S7, dont les prix avaient été dévoilés en fin d’année dernière.

Le groupe avait levé le voile au mois de juin sur un autre modèle, qui prend cette fois-ci la forme d’un SUV relativement compact. Il s’agit du R7, qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model Y. Cela se voit déjà du côté des dimensions, puisque le site Car News China indique qu’il mesure 4,96 mètres de long pour 1,98 mètre de large et 1,63 mètre de haut. Un gabarit tout de même assez généreux pour ce nouveau venu, qui affiche un style assez conventionnel. Pas de folie pour ce SUV, qui limite son Cx (coefficient de trainée) à seulement 0.219.

Luxeed R7 // Source : Luxeed

A titre de comparaison, la Tesla Model Y atteint les 0.23, ce qui demeure tout de même assez bas aussi. Le style du Luxeed R7 reste donc assez sobre et minimaliste, avec des lignes avant tout taillées pour limiter la résistance à l’air. A l’avant, nous retrouvons une signature lumineuse à LED, avec des feux reliés entre eux par une fine bande rétro-éclairée. Le profil est quant à lui assez massif, comme le montrent les photos publiées par le constructeur sur sa page Weibo officielle. Enfin, la partie arrière fait aussi dans la simplicité, avec des feux là encore reliés par une bande lumineuse et un hayon très dépouillé.

On note toutefois la présence d’un capteur LiDAR sur le toit à l’avant, puisque le SUV sera équipé d’un système de conduite autonome Huawei Qiankun ADS 3.0. A bord, la nouvelle Luxeed R7 affiche une présentation assez conventionnelle, avec un grand écran tactile de 15,6 pouces, associé à un combiné numérique de 12,3 pouces. Le conducteur peut profiter du système d’info-divertissement conçu par Huawei et baptisé MagicLink, mais on ne sait pas encore si Apple CarPlay et Android Auto seront de la partie en Europe.

Plus de 800 kilomètres d’autonomie

Comme sur le SUV chinois Yangwang U8 que nous avions pu essayer, la Luxeed R7 est aussi équipée d’un petit frigo de 8,2 litres, qui permet de conserver ses aliments à des températures oscillant entre 3 et 50 degrés. Le confort est aussi de mise grâce à des sièges « zéro-gravité », à la fois massants, chauffants et ventilés de série. Le volume de coffre est affiché à 837 litres mais peut atteindre les 2 130 litres lorsque la banquette arrière est rabattue.

Il est complété par un frunk à l’avant de 52 litres, qui possède la particularité de s’ouvrir en frappant deux fois sur le capot. Sous son capot, le SUV électrique se décline en plusieurs versions, à savoir Pro, Max et Ultra. Les deux premières sont équipées d’un moteur de 215 kW, soit 292 chevaux, tandis que la dernière ajoute 203 chevaux sur l’essieu avant. Ainsi, dans cette configuration, le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,9 secondes. Dotée d’une architecture 800 volts, la Luxeed laisse le choix entre une batterie de 82 et 100 kWh, pour une autonomie maximale de 802 kilomètres.

Luxeed R7 // Source : Luxeed

Ce qui donne environ 681 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Il est possible de récupérer jusqu’à 400 kilomètres en seulement 15 minutes, mais la puissance de charge n’a pas encore été confirmée par le constructeur. On sait en revanche que la Luxeed R7 démarre à partir de 259 800 yuans, soit environ 33 067 euros. Un tarif qui sera cependant nettement plus élevé en Europe, en raison de l’augmentation des droits de douane pour les voitures électriques chinoises. Les livraisons démarreront dans son pays natal dès le 15 octobre prochain.