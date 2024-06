Huawei s’attaque au Tesla Model Y avec la Luxeed R7, sa nouvelle voiture électrique

Huawei a une nouvelle marotte : les voitures électriques. Le géant chinois de la tech multiplie les coentreprises avec les constructeurs locaux, avec un rythme de présentation assez effréné. Aujourd'hui, c'est au tour du Luxeed R7, un concurrent frontal du Tesla Model Y, créé en partenariat avec Chery. Voici les premières images et informations.

Chez Survoltés, on aime vous informer de l’actualité foisonnante de la voiture électrique en Chine, mais il est parfois assez facile de s’y perdre. Huawei en est l’exemple parfait, puisque le géant de la tech a créé pas moins de quatre coentreprises avec des acteurs locaux de l’automobile sous la bannière HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance).

On y trouve ainsi les marques Stelato (avec BAIC), Aito (avec Seres), Avatr (avec CATL) et Luxeed (avec Chery). Cette dernière vient de dévoiler les premières images de sa dernière création, le R7, un SUV coupé 100 % électrique, concurrent direct des Tesla Model Y, Xpeng G6 et autres Onvo L60.

Un style convenu

Les photos ont été publiées sur Weibo par Richard Yu, le PDG de Huawei. Un homme manifestement enthousiaste à propos de ce Luxeed R7, puisqu’il annonce que « le R vient de Révolution, qui signifie percée et subversion ». Tout un programme.

Une révolution qui ne semble pas être menée du côté du style, puisque ce Luxeed R7 ressemble énormément à la Luxeed S7, une berline déjà présentée… mais également à la Stelato S9, autre voiture codéveloppée par Huawei, avec un bandeau lumineux à l’avant comme à l’arrière.

Si les dimensions ne sont pas communiquées, plusieurs médias chinois s’accordent sur une longueur de 4,96 m (dont (2,95 m d’empattement) pour 1,98 m de large et 1,63 m de haut. Un bon gabarit, donc.

Peu d’informations

Pour le reste, aussi bien Huawei que Luxeed reste bien plus discret, ne dévoilant aucune image de l’habitacle ou d’informations techniques. On sait cependant que ce R7 reprendra la plateforme E0X de Chery, sur laquelle repose la berline S7.

On pourrait donc imaginer un partage des batteries et des motorisations. La Luxeed S7 propose plusieurs capacités de batteries, allant de 62 à 100 kWh, le tout reposant sur une architecture 800 volts, de quoi passer 10 à 80 % de batterie en 15 minutes. Quant aux moteurs, ils évoluent entre 288 et 498 ch sur la berline – à confirmer évidemment pour ce SUV coupé.

Quant aux aides à la conduite, très développées en Chine, les images trahissent la présence d’un LiDAR, de quoi ouvrir la voie au système de conduite autonome ADS 3.0 de Huawei. Les écrans devraient tourner sur HarmonyOS.

Rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir plus sur cet énième concurrent du Tesla Model Y, dont ni les tarifs ni sa venue en Europe ne sont pour l’instant annoncés. Pour ce dernier point, tout reste possible, puisque Huawei souhaite importer ses Avatr chez nous.