Les futures Porsche électriques seront encore plus performantes grâce à ces nouvelles batteries allemandes

C’est officiel, Porsche devient actionnaire majoritaire de la division dédiées aux batteries automobiles de Varta. Le constructeur allemand va alors profiter des innovations de l’entreprise pour ses prochaines voitures électriques.

On le sait, le groupe Volkswagen a pris pas mal de retard sur le développement de certaines technologies au cours des dernières années. Et ce en raison des difficultés de sa filiale Cariad. De son côté, Porsche avait misé sur la création de la filiale Cellforce, qui avait pour but de fabrication des batteries en grande série. Mais si la production devait démarrer en 2024, il n’en n’est rien, et cela risque de poser problème.

Une nouvelle alliance

C’est ainsi qu’en juillet 2024, le constructeur avait démarré des négociations avec le fabricant de batteries Varta, en grande difficulté. L’objectif pour Porsche était alors de pouvoir racheter sa division V4Drive, dédiée aux accumulateurs lithium-ion pour l’industrie automobile. Et bien c’est désormais chose faite, comme l’annonce la marque dans un communiqué tout juste publié. Elle devient désormais actionnaire majoritaire de la filiale, puisqu’elle détient pas moins de 70 % des parts. Et cela pourrait changer beaucoup de choses dans le futur.

Désormais, Varta possède une participation minoritaire, sans influence opérationnelle sur la gestion de cette division, qui a été rebaptisée V4Smart. Mais concrètement, qu’est ce que cela va changer ? En fait, le but de cette manœuvre pour Porsche est de profiter du savoir-faire de son partenaire dans la conception de batteries. Et plus précisément de cellules cylindriques, qui possèdent de nombreux avantages. Cette technologie est d’ailleurs utilisée par Tesla dans le Cybertruck et le Semi, mais également par BMW dans un futur très proche.

Crédit : Porsche

Elle est notamment considérée comme étant plus fiable que les cellules classiques, et elles permettent également d’offrir une autonomie supérieure. Ce n’est pas tout, car les batteries cylindriques affichent également un coût très bas et elles sont simples à fabriquer. En effet, leur forme standardisée facilite la production de masse en très grande série. Le risque de pénurie est réduit, ce qui permettra de faire face à une demande grandissante. Ce n’est pas tout, car ces cellules résistent particulièrement bien aux chocs.

Elles sont équipées de mécanismes de sécurité intégrés et leur petite taille facilite la gestion thermique. En clair, elles chauffent moins, ce qui réduit leur usure ainsi que le risque d’embrasement et d’incendie. Enfin, elles sont plus simples à installer sur tous types de voitures, ce qui les rend plus polyvalentes. Bref, les atouts de cette technologie sont très nombreux, et on comprends aisément pourquoi Porsche s’y intéresse à ce point depuis plusieurs années.

Une production en Europe

A vrai dire, le constructeur allemand utilise déjà ces batteries sur certaines de ses voitures. En effet, les cellules V4Smart servent de cellules de boost sur la 911 GTS, permettant d’améliorer les performances de la supercar. Mais par la suite, elles équiperont les futurs modèles électriques de la firme basée à Stuttgart. On ne sait cependant pas encore quel sera le premier à en profiter pour le moment. Porsche indique que ces nouvelles batteries seront produites en Allemagne dès le mois d’avril 2025, au sein de l’usine de Nördlingen.

Actuellement, la production se fait uniquement sur le site d’Ellwangen. Cette expansion permettra de créer environ 375 emplois mais également d’embaucher de nombreux salariés de Varta. Une excellente nouvelle pour l’entreprise, qui traverse de grosses difficultés en ce moment. D’ailleurs, le constructeur va continuer d’investir dans cette dernière, en accroissant sa participation dans le groupe. Mais pour le moment, ce projet, qui vise à aider la société dans sa restructuration est encore en cours et rien n’est finalisé.

Porsche n’est pas le seul constructeur à faire appel à des entreprises externes pour accélérer son développement. C’est également le cas d’Audi qui collabore avec IM Motors mais aussi de Volkswagen. La firme allemande a créé une co-entreprise avec la marque chinoise Xpeng et travaille aussi avec l’entreprise américaine Rivian. L’objectif ? Rattraper le retard et rester compétitif, notamment face à l’essor rapide des marques de l’Empire du Milieu, et tout particulièrement BYD.