Croyez-le ou non, la majorité des batteries en provenance de Chine pour les voitures électriques sont transportées par route avant d’être chargées sur un bateau. Pour réduire l’empreinte carbone de ces déplacements, deux géants chinois envisagent de mettre en place le transport par train.

Crédit : FinDreams, BYD

Selon un rapport mentionné par Cnevpost, en 2023, la Chine a transporté environ 9,4 millions de tonnes de batteries électriques par la route, soit plus de 90 % de sa production totale. Si le pays parvient à transférer ce transport vers le rail, l’Empire du Milieu bénéficierait d’un avantage non négligeable, renforçant la compétitivité des batteries chinoises.

Trois lignes de train vers les ports

BYD et CATL viennent de participer à un programme pilote visant à privilégier le transport des batteries de voitures électriques par chemin de fer plutôt que par route. L’objectif de ces deux acteurs est de trouver un moyen de transport moins coûteux et plus efficace.

Le programme pilote a officiellement été lancé, comprenant trois lignes de train : deux pour CATL et une pour BYD. Le projet vise à relier les sites de production de batteries aux ports pour leur expédition à l’échelle mondiale.

La première ligne de CATL relie Guiyang, Guizhou à Shanghai soit environ 1 800 km :

Une seconde ligne de chemin de fer va relier les villes de Yibin et de Sichuan à Shanghai, environ 1 850 km :

Pour BYD, ce transport par train doit connecter Chongqing au Golfe du Tonkin (Golfe de Beibu) :

Réduire l’empreinte carbone et améliorer la compétitivité

Ce sont deux géants de la production de batteries pour voitures qui participent à ce projet. Entre janvier et septembre, CATL représentait 36,4 % des parts de la production mondiale de batteries, tandis que BYD atteignait 16,4 %. Il y a donc un enjeu majeur, non seulement pour réduire l’empreinte carbone de ces transports, mais aussi pour améliorer leur compétitivité.

Selon CATL, le transport ferroviaire des batteries électriques offre de nombreux avantages : une grande capacité, un coût modéré et un faible impact climatique. L’entreprise chinoise estime également que le transport par train est favorable à la réduction des émissions liées au transport, à la baisse des coûts et à une amélioration globale de l’efficacité logistique.

Crédit : CATL

En effet, le transport routier, avec sa capacité de charge limitée, n’est pas réellement adapté aux très longues distances que l’on rencontre fréquemment en Chine. CATL se montre ambitieux et envisage de connecter le transport de ses batteries au réseau ferroviaire express Chine-Europe. Pas sûr que le trajet soit aussi glamour qu’un voyage à bord de l’Orient-Express.

Des essais sont en cours

Lorsque les batteries étaient transportées par camion, elles faisaient l’objet de contrôles stricts pour garantir leur sécurité et prévenir les accidents, tels que des incendies. CATL assure avoir mené des essais avant leur mise sur rails, notamment concernant l’emballement thermique des batteries et l’impact ferroviaire, entre le 5 et le 15 juin dernier.

Crédit : CATL

De son côté, la filiale FinDreams de BYD, spécialisée dans les batteries, avait commencé les préparatifs dès 2021.