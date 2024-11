Mauvaise nouvelle pour l’autonomie de la BYD Sea Lion 7, la nouvelle concurrente du Tesla Model Y

Dévoilée lors du dernier Mondial de l’auto de Paris, la nouvelle BYD Sea Lion 7 nous donne enfin un peu plus d’informations sur sa fiche technique. Rivale directe de la Tesla Model Y, elle affiche une autonomie inférieure à cette dernière.

BYD Sea Lion 7 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Depuis son arrivée en Europe l’an dernier, BYD a su se faire une belle place sur le marché automobile, bien que le constructeur reste encore derrière Tesla dans le classement des meilleures ventes. Mais la firme pourrait bientôt dépasser son rival, alors qu’elle est déjà devenue numéro 1 en Chine il y a peu.

Jusqu’à 500 kilomètres d’autonomie

Chez nous, l’entreprise basée à Shenzhen commercialise déjà plusieurs modèles, de la Dolphin à la Seal, en passant par la Seal U. Et voilà qu’elle vient de lever le voile sur une autre voiture, la Sea Lion 7 à l’occasion du dernier Mondial de l’auto de Paris. Mais à ce moment-là, quasiment aucune information technique n’avait été communiquée par le constructeur, qui restait assez peu loquace sur son SUV électrique. Pour mémoire, ce dernier chasse notamment sur les terres de la Tesla Model Y.

Heureusement, l’attente est enfin terminée, puisque les journalistes du site britannique Autocar ont réussi à mettre la main sur les chiffres concernant cette nouvelle venue. Celle-ci repose sur une version améliorée de la base technique e-Platform 3.0 Evo, qui équipe également le SUV Atto 3, entre autres. Et voilà que l’on connaît désormais les performances de cette nouvelle arrivante dans le catalogue, qui se décline en trois versions bien distinctes. La première porte le nom de Comfort, mais cela pourrait changer dans le catalogue français.

BYD Sea Lion 7 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Elle se dote d’un seul moteur, et donc d’une architecture propulsion, affichant une puissance de 312 chevaux pour un couple de 379 Nm. Ce qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. Cette version a le droit à une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) de 82,5 kWh, qui autorise une autonomie d’environ 482 kilomètres. Une valeur sans doute exprimée selon le cycle WLTP. À titre de comparaison, la Tesla Model Y se limite à 455 kilomètres dans sa version d’entrée de gamme, mais avec une batterie beaucoup plus petite, d’environ 60 kWh. Ce qui laisse imaginer une consommation élevée pour la BYD.

La BYD Sea Lion 7 se décline aussi dans une autre version, baptisée Design, qui a le droit à un moteur supplémentaire à l’avant, pour une puissance totale de 530 chevaux et 690 Nm de couple. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, tandis que l’autonomie fond pour descendre à 455 kilomètres, puisque la batterie ne change pas. Nous sommes alors très loin de la Model Y et ses 565 kilomètres dans sa version à transmission intégrale.

Des livraisons l’an prochain

Ce n’est pas tout, car une dernière déclinaison vient coiffer la gamme. Si elle reprend la configuration de la version Design avec ses 530 chevaux, elle a en revanche le droit à une plus grosse batterie de 91,3 kWh. Ce qui lui permet de parcourir jusqu’à 502 kilomètres en une seule charge. C’est assez pour rassurer les conducteurs, mais cela reste largement en dessous de ce que propose sa rivale américaine, qui atteint les 600 kilomètres dans sa version Grande Autonomie Propulsion.

Du côté de la recharge, ce n’est pas non plus miraculeux, puisqu’il faut compter entre 24 et 32 minutes pour passer de 10 à 80 % selon la version choisie, à une puissance maximale de 230 kW en courant continu. À comparer avec les Tesla, qui mettent entre 20 à 30 minutes pour réaliser le même exercice. C’est toutefois la voiture électrique BYD qui se recharge le plus rapidement.

Il faut cependant savoir que le SUV est livré de série avec une pompe à chaleur, permettant de réduire un peu la consommation en hiver. Il a aussi le droit à la charge bidirectionnelle, à une puissance de 3,3 kW. Reste à savoir si la voiture est dotée de la conduite autonome.

BYD Sea Lion 7 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

À bord, on sait qu’elle embarque un grand écran tactile de 15,6 pouces, mais BYD n’a pas confirmé s’il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces. Le volume de coffre est quant à lui compris entre 520 et 1789 litres.

Les premières livraisons de la nouvelle Sea Lion 7 sont attendues l’an prochain au Royaume-Uni, une date qui devrait être peu ou prou identique pour la France. Le prix devrait tourner autour des 45 000 euros, mais la voiture ne sera pas éligible au bonus écologique chez nous.