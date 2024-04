BYD dévoile sa voiture électrique concurrente du Tesla Model Y : la jolie Sea Lion 07 au style « coupé »

En marge du Salon de Pékin, BYD présente plusieurs nouveautés, à commencer par le SUV Sea Lion 07 EV, un modèle plutôt haut de gamme réservé pour le moment au marché chinois mais qui aurait toute sa place en Europe compte tenu de ses caractéristiques techniques.

Que serait un Salon de Pékin sans la présence du constructeur numéro un en Chine ? BYD a évidemment mis les petits plats dans les grands à cette occasion en présentant plusieurs nouveautés, dont un SUV plutôt haut de gamme. On connaissait déjà pas mal de choses à son sujet, avec les dernières actualités.

Son nom ? Le BYD Hiace 07 EV, ou plutôt BYD Sea Lion 07 en Europe. Il s’agit d’un SUV électrique que le constructeur défini comme « urbain » et « de taille moyenne ». Esthétiquement, vous pouvez sans doute voir un certain mimétisme avec d’autres modèles de la gamme BYD bien connus en Europe, à savoir le nouveau SUV Seal U et sa version berline baptisée Seal et que nous avons déjà pu essayer chez Survoltés.

« Il voit tout, il entend tout »

Est-ce qu’on peut vraiment dire qu’il s’agit d’un SUV urbain ? Pas vraiment, du moins en Europe, mais en Chine les standards ne sont pas les mêmes. En termes de dimensions, la voiture fait tout de même 4,83 mètres de long, 1,93 mètre de large et 1,62 de hauteur, le tout pour un empattement de 2,93 mètres. Comme vous pouvez le constater sur les photos, la voiture bénéficie d’une silhouette de SUV coupé lui donnant un petit côté athlétique.

BYD Sea Lion 07

Outre la partie extérieure, c’est l’intérieur qui impressionne le plus. Nous sommes clairement sur un modèle haut de gamme, en témoigne la planche de bord entièrement recouverte de cuir.

Le grand écran rotatif est repris des autres modèles de la marque, tandis que les sièges semi-baquets rappellent certains modèles de chez Porsche.

Surtout, la voiture sera équipée de la conduite intelligente « God’s Eye », que l’on peut traduire pas « Œil de dieu », rien que ça. Il s’agit d’un système avancé d’aide à la conduite intelligente introduit par le groupe BYD et qui représente le meilleur de la technologie de sécurité et d’assistance au sein des véhicules de la marque aujourd’hui.

Outre la conduite autonome, ce système met l’accent principalement sur la sécurité, le système « God’s Eye » serait capable d’anticiper des situations de conduite pour le moins dangereuses et s’adapter en une fraction de seconde.

Un SUV électrique qui aurait toute sa place en Europe ?

Sous le capot, le Sea Lion 07 propose une version propulsion et une variante en transmission intégrale. La première embarque un moteur électrique de 217 ch, tandis que la seconde, pourvue de deux moteurs électriques, développe 313 ch.

Les clients auront le choix entre deux batteries. La première possède une capacité de 71,81 kWh, la seconde 80,64 kWh. BYD annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 610 km selon le cycle CLTC, donc sans doute autour de 550 km selon le cycle européen WLTP, réputé comme plus sévère.

Pour le moment, nous ne savons pas si ce modèle arrivera jusqu’en Europe, mais sa silhouette de SUV coupé et ses prestations pourraient en faire un bon concurrent à des modèles premium. Son prix en Chine devrait se situer autour de 200 000 yuans selon la marque, soit l’équivalent de 26 300 euros. S’il arrive en Europe, il faudra sans doute doubler ce tarif. Il viendra donc faire de l’ombre à la Tesla Model Y et Renault Scenic E-Tech.