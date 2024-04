La future grande rivale des Tesla Model Y et Renault Scenic électrique se dévoile toujours plus

Quelques mois après sa révélation officielle, la nouvelle BYD Sea Lion 07 nous montre désormais officiellement son poste de conduite. Et ce dernier n’a rien à envier aux productions européennes, ce qui devrait donner des sueurs froides à la Tesla Model Y.

Si vous ne connaissez pas encore BYD, préparez-vous à en entendre parler de plus en plus au cours des prochaines années. Et pour cause, la firme chinoise talonne Tesla et l’a même dépassé brièvement au début de l’année grâce à ses ventes de voitures électriques. On le considère comme le plus grand concurrent de Tesla.

Un poste de conduite qualitatif et moderne

Il faut dire que la firme, basée à Shenzhen et dont nous avons pu découvrir les technologies de pointe, possède déjà une gamme bien remplie, en Chine mais aussi en Europe. Chez nous, elle commercialise notamment la Seal ainsi que la Dolphin et vient de lancer sa nouvelle Seal U, que nous avons récemment essayée. Mais ce n’est pas tout : elle a également levé le voile en fin d’année dernière sur un autre modèle, d’abord destiné à son marché natal. Il s’agit de la Sea Lion 07, qui fait donc partie de la gamme Ocean.

D’ailleurs, le SUV électrique reprend peu ou prou le look de la Seal U, avec sa face avant aux optiques aisément reconnaissables. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd’hui, c’est surtout ce qui se cache à l’intérieur de la voiture. Car jusqu’à présent, le constructeur n’avait pas encore publié la moindre photo du poste de conduite, mais c’est désormais chose faite. Et ce par l’intermédiaire du site chinois Fast Technology, qui nous donne également quelques informations sur cette nouvelle arrivante.

Nous découvrons alors un habitacle très moderne mais sans trop en faire, qui ne devrait pas faire tache avec les productions vendues en Europe. Bien sûr, ce que l’on remarque en premier est le grand écran tactile, dont la diagonale n’a cependant pas encore été dévoilée par le constructeur, mais il devrait se rapprocher de celui de sa rivale, la Tesla Model Y. On ne sait cependant pas si Apple CarPlay et Android Auto font partie de la dotation de la voiture. Cette dernière se dote également d’un grand combiné d’instrumentation numérique, dont la taille reste également inconnue.

Sur la console centrale, deux espaces de chargement pour smartphone à induction prennent place, tandis que l’ensemble se veut globalement épuré. Les boutons physiques ont d’ailleurs quasiment tous disparu, ce qui peut poser quelques petits soucis de sécurité et de praticité. Le confort est également de mise à bord de la BYD Sea Lion 07, qui se dote de sièges recouverts de cuir perforé, tout comme le volant ainsi que la planche de bord. Ces derniers sont également chauffants, ventilés et massants.

Plus de 500 kilomètres d’autonomie

Les passagers profiteront également d’un système audio fourni par Dynaudio, que nous avions pu tester et apprécier lors de notre essai du Yangwang U8 quelques mois plus tôt. En revanche, le constructeur ne donne pas encore d’information sur le volume de coffre du SUV électrique, qui affiche un empattement de 2,93 mètres. De quoi rivaliser avec la Peugeot e-3008 et le nouvel Opel Grandland électrique, tout en offrant un espace assez généreux aux occupants. Reste également à savoir si la banquette arrière peut se rabattre et de quelle manière.

Pour mémoire, la BYD Sea Lion 07 affiche une longueur totale de 4,83 mètres pour 1,93 mètre de large et 1,62 mètre de haut. Reposant sur la nouvelle base technique e-platform 3,0, cette nouvelle venue dans le catalogue se décline en plusieurs versions à deux ou quatre roues motrices. La puissance oscille entre 170 et 390 kW, soit entre 231 et 530 chevaux, pour une vitesse de pointe allant jusqu’à 225 km/h. De quoi se rapprocher de la Tesla Model Y, sa principale rivale à l’heure actuelle sur le marché.

La nouvelle Sea Lion 07 se dote d’une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) et utilisant une architecture CTB (cell-to-body), ce qui signifie que les cellules sont intégrées au châssis. Ce qui pose quelques soucis en cas d’accident et ce qui peut donc conduire la voiture à la casse. L’autonomie est comprise entre 467 et 523 kilomètres selon le cycle d’homologation européen WLTP, grâce à une capacité affichée entre 71,808 et 80,640 kWh. Il faut compter 37 minutes pour passer de 10 à 80 % en courant continu.

Il faudra compter au moins 200 000 yuans pour s’offrir un exemplaire, ce qui correspond à environ 25 881 euros selon le taux de change actuel. Un prix qui devrait être revu à la hausse quand la voiture arrivera en Europe, même si aucune date n’a encore été annoncée pour le moment.