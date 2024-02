On connaît enfin l’autonomie de la future rivale des Tesla Model Y et Renault Scenic électrique

Quelques mois après sa révélation, la nouvelle voiture électrique chinoise BYD Sea Lion nous en dit encore un peu plus à son sujet. Le SUV électrique du plus grand concurrent de Tesla promet une autonomie généreuse et devrait rivaliser frontalement avec la Model Y, grâce notamment à son prix abordable.

Après la Seal (phoque) et la Dolphin (dauphin), c’est un autre animal marin qui va bientôt enrichir la gamme Ocean de BYD. Outre la Seagull (mouette), qui devrait arriver en Europe sous peu, le nouveau numéro 1 mondial de l’électrique prépare le lancement d’un autre modèle.

Une autonomie correcte

Il s’agit de la Sea Lion 07 (lion de mer), qui fut officiellement dévoilée au mois de novembre dernier. Cette nouvelle arrivante dans la gamme avait en effet fait ses premiers pas devant le public à l’occasion du salon de Guangzhou. À cette époque, le SUV électrique n’avait montré que son design extérieur, et avait été plutôt avare en informations techniques. Ce n’est qu’au cours du mois de janvier que la firme nous en avait dit un peu plus.

Et alors que la commercialisation de cette nouvelle venue approche à grands pas, BYD s’est décidé à nous dévoiler des informations supplémentaires. Parmi elles, l’autonomie, une donnée très importante pour les automobilistes, qui estiment encore que les voitures électriques ne peuvent pas rouler suffisamment avec une seule charge. Le site chinois It Home a pu mettre la fin sur le chiffre exact d’autonomie, annoncée à 550 kilomètres pour l’entrée de gamme.

Mieux encore, la version la plus performante peut quant à elle atteindre les 610 kilomètres. Attention cependant, car ces données sont exprimées avec le cycle d’homologation CLTC, réputé pour être bien moins strict que notre WLTP. Il faut plutôt tabler entre 467 et 523 kilomètres avec le cycle européen. Ce qui reste cependant assez correct, alors que les conducteurs veulent pouvoir parcourir au moins 400 kilomètres en une seule charge.

À titre de comparaison, la Tesla Model Y affiche une autonomie comprise entre 455 et 565 kilomètres en cycle mixte WLTP, faisant d’elle une rivale de choix pour la Sea Lion. En cycle CLTC, la Tesla Model Y annonce entre 544 et 688 km avec une batterie de 60 et 80 kWh.

Mais ce n’est pas la seule information que nous avons pu obtenir au sujet de cette nouvelle arrivante dans le catalogue, qui pourrait aussi chasser sur les terres de la Renault Mégane E-Tech en France.

Un prix abordable

En effet, connaît désormais la capacité de la batterie du SUV électrique, qui est comprise entre 71,808 et 80,640 kWh. Ce qui reste assez raisonnable, mais ce qui laisse présager une consommation supérieure à la Tesla Model Y. Le tableau publié par It Home nous informe justement que la batterie pèse ici entre 513 et 552 kilos.

Au total, trois niveaux de puissance seront disponibles pour cette nouvelle BYD Sea Lion. La version à deux roues motrices se déclinera avec 170 et 230 kW, soit 231 et 312 chevaux. Celle dotée d’une transmission intégrale sera dotée de deux moteurs électriques de 160 kW et 230 kW, soit un total de 390 kW. Ce qui donne pas moins de 530 chevaux répartis entre les quatre roues. Il faudra en revanche patienter avant de connaître la puissance et le temps de charge.

On sait que le SUV électrique affichera des dimensions généreuses, avec une longueur annoncée à 4,83 mètres pour 1,93 mètre de large et 1,62 mètre de haut. L’empattement devrait quant à lui mesurer 2,93 mètres, mais aucune image du poste de conduite n’a encore été montrée pour le moment. Nul doute que ce dernier devrait s’inspirer de ce que nous propose la marque, avec notamment le grand écran tactile pivotant que l’on retrouve sur la dernière Seal U.

Le lancement de cette Sea Lion est prévu en Chine au cours du premier semestre 2024, à un prix tournant autour des 200 000 et 260 000 yuans, soit 26 181 à 34 036 euros. Un tarif qui sera cependant bien plus élevé en Europe, d’autant plus que la voiture ne sera pas éligible au bonus écologique, récemment passé à 4 000 euros. Sauf si elle est produite au sein de la nouvelle usine qui sera construite en Hongrie.