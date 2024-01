L’arme anti-Model Y du plus gros concurrent de Tesla révèle sa fiche technique

Déjà présenté fin 2023, le BYD Sea Lion, une voiture électrique de la taille du Tesla Model Y, vient de révéler quelques-unes de ses spécifications techniques qui nous manquaient encore.

« Dans la famille Océan, j’aimerais… le lion de mer ! ». C’est vrai que quand on regarde la gamme BYD, on a parfois un peu l’impression de jouer à un jeu des 7 familles sur les fonds marins. Il y a donc la berline Seal (« phoque » en anglais pour les moins anglophones d’entre nous), la compacte Dolphin (« dauphin », vous l’aurez deviné) et même la petite Seagull (« mouette » pour nos amis anglo-saxons). Le tout au sein d’une série baptisée Ocean — on ne vous fait pas l’affront de le traduire en anglais. Bref.

Nous allons aujourd’hui de nouveau parler du BYD Sea Lion (« lion de mer », donc), ou plus précisément Sea Lion 07, un SUV électrique révélé au dernier salon de Guangzhou en novembre 2023. Reprenant les codes esthétiques très réussis de la Seal, il affiche donc une posture surélevée. Surtout, il ranime la guerre entre BYD et Tesla, les deux se partageant les deux plus grosses parts du gâteau de l’électrique au niveau mondial. Mais si BYD a fini devant l’américain sur l’exercice 2023, Tesla peut se vanter d’avoir dans sa gamme la voiture électrique la plus vendue au monde avec le Model Y.

Si la grosse baisse de prix appliquée sur le Tesla Model Y le 17 janvier 2024 risque d’enfoncer encore un peu plus le clou avant un restylage attendu courant 2024, BYD ne se laisse pas faire avec son concurrent direct, le Sea Lion 07, qui révèle enfin une partie de sa fiche technique.

Jusqu’à 530 chevaux

Sous son design, que l’on doit à un ancien designer d’Audi et de Lamborghini (Wolfgang Egger), le BYD Sea Lion 07 (tel qu’il sera lancé sur le marché chinois) sera proposé en trois motorisations. Deux avec un seul moteur et deux roues motrices, de puissances différentes, et une avec deux moteurs — et donc quatre roues motrices.

C’est en tout cas ce que révèlent les infirmations publiées par le ministère chinois de l’Industrie et des technologies de l’information MIIT, reprises par le média chinois IT Home. Voici les différentes configurations :

170 kW de puissance maximale, 210 km/h de vitesse de pointe

230 kW de puissance maximale, 225 km/h de vitesse de pointe

Version 4 roues motrices : deux moteurs de 160 kW et 230 kW, 390 kW en cumulé, 225 km/h de vitesse de pointe

La version de base propose donc l’équivalent de 231 chevaux, ce qui est en deçà d’une Tesla Model Y Propulsion qui développe autour de 275 chevaux. La seconde version aussi est moins puissante que l’américaine avec l’équivalent de 312 chevaux, contre 351 chevaux pour un Model Y Grande Autonomie. Pour autant, ce dernier possède deux moteurs, et donc quatre roues motrices.

En revanche, pour ce qui est de la version la plus puissante, elle risque de donner du fil à retordre au Model Y Performance qui développe 340 kW (462 chevaux), quand le Sea Lion grimpe à 530 chevaux !

Gros inconvénient par rapport au Model Y… dans un premier temps

Voilà pour les puissances. On ne sait rien en revanche de l’autonomie proposée. Pour rappel, les deux modèles concurrents sont de taille quasi-identique. Le BYD est légèrement plus long, avec 4,83 mètres de long contre 4,76 m pour le Tesla. Les deux affichent une largeur de 1,92 m, et une hauteur de 1,62 m.

Si le nouveau SUV du géant chinois a donc de nombreux arguments pour faire du tort au best-seller de la firme américaine, le combat pourrait tourner en faveur de ce dernier en France. En effet, le Tesla Model Y continue de bénéficier du bonus accordé par l’État français grâce à une production dans la Gigafactory de Berlin, en Allemagne.

En revanche, les modèles produits en Chine, comme les BYD et autres MG, subissent de plein fouet un bonus qui se base sur un score environnemental, et pénalise les productions les plus lointaines de chez nous.

Aussi attrayant soit ce BYD Sea Lion 07 donc, s’il arrive un jour jusqu’à nous, il ne bénéficiera pas de bonus… du moins pour le moment : la marque a annoncé fin 2023 la construction d’une usine en Hongrie, ce qui pourrait rendre les modèles produits là-bas compatibles avec ce fameux score. Reste à savoir si le Sea Lion 07 y est prévu.

Tarifs, justement : si les prix ne sont pas encore connus, les médias chinois estiment que ce Sea Lion 07 se trouvera dans une fourchette tournant entre 200 000 et 260 000 yuans, soit entre 25 800 et 33 500 euros environ. Attention cependant, ces tarifs n’ont aucune chance de se retrouver en Europe : les constructeurs chinois ont en effet pour habitude de gonfler les prix de leurs modèles vendus chez nous, pouvant jusqu’à les doubler.

Tout n’est pas figé cependant : BYD a d’ailleurs fortement baissé les prix de l’Atto 3, son SUV compact, pour contrebalancer la perte du bonus en France. À voir si le Sea Lion 07 arrivera malgré tout à se hisser aux tarifs du Model Y !