Baisse de prix sur le Tesla Model Y en réponse aux nouveaux Renault Scénic E-Tech et Peugeot e-3008

Comme l'année dernière, sensiblement à la même période, Tesla ajuste le prix du Model Y. Un modèle qui est toujours éligible au bonus écologique.

Tesla rejoint maintenant la tendance à la baisse des prix initiée par des constructeurs comme Renault, MG et BYD. Cette réduction de prix, cependant, ne s’inscrit pas dans un contexte de perte d’éligibilité au bonus écologique, car il concerne un modèle éligible de Tesla. Il s’agit du Model Y de Tesla qui voit son prix chuter de 3 000 euros.

37 990 euros pour le Model Y

Cette baisse de prix survient après une période où les récentes baisses de prix observées de Tesla étaient principalement limitées à des remises sur les stocks existants, plutôt que des ajustements officiels des tarifs. Ainsi, le modèle Propulsion du Model Y est désormais proposé à 42 990 euros.

Compte tenu du bonus écologique actuel de 5 000 euros (qui passera à un moment à 4 000 euros), le prix final du modèle Propulsion s’établit à 37 990 euros. Ce tarif devrait également avoir des conséquences sur les tarifs des modèles remisés en stock, mais également sur les tarifs des modèles en occasion. D’ailleurs, la peinture noire n’est plus proposée de série, elle est de nouveau facturée 1300 euros. Et, bonne nouvelle, le kit audio installé est toujours de série avec 13 haut-parleurs, contrairement aux modifications effectuées au même modèle aux États-Unis et au Canada.

Nouveau tarifs au 17 janvier 2024 Model Y Propulsion Model Y Grande Autonomie Model Y Performance Nouveau prix 42 990 € 49 990 € 55 990 € Ancien prix 45 990 € 52 990 € 59 990 € Baisse de prix – 3 000 € – 3 000 € – 4 000 €

Tesla justifie sa baisse de prix par une meilleure efficacité de ses usines, et donc une réduction des coûts de fabrication.

Pour cela, nous tirons parti de processus d’ingénierie et de fabrication originaux rendant nos opérations plus efficaces, tant du point de vue des rythmes de production que des coûts engagés. En faisant bénéficier à nos clients de ces gains d’efficacité, nous sommes en capacité de rendre le meilleur produit encore plus abordable.

Cette stratégie de Tesla pourrait être vue comme une réponse à l’arrivée de modèles électriques concurrents, tels que le Renault Scénic E-Tech et le Peugeot e-3008. Ces derniers se distinguent par leurs tarifs particulièrement attractifs, en tout cas bien plus attractifs que les pratiques habituelles de Renault et Peugeot. Ici, évidemment, Tesla ajuste sa stratégie pour maintenir sa compétitivité. Il faut également garder à l’esprit que le Model Y va bénéficier d’un restylage cette année.

