Le Tesla Model Y le plus populaire vient de devenir (un peu) moins intéressant

Le Tesla Model Y est une excellente voiture électrique. Les chiffres de vente de 2023 l'ont d'ailleurs confirmé, faisant du SUV Tesla l'électrique la plus vendue en France (et peut-être même en Europe toutes énergies confondues). Une petite mise à jour de l'équipement de la version Propulsion vient d'être découverte, et elle va rendre triste les audiophiles.

Qui aurait pu prédire qu’une voiture électrique serait la meilleure vente à l’échelle d’un continent ? C’est pourtant ce qui pourrait bien être arrivé en Europe en 2023 avec le Tesla Model Y. Un SUV familial au rapport prix/équipements/autonomie assez imbattable… qui vient pourtant d’être revu à la baisse.

Ce sont nos confrères d’Electrek qui relaient la mauvaise nouvelle : la version Propulsion, numéro 1 des ventes du modèle, vient de revoir la qualité de son système audio à la baisse au Canada.

Des enceintes en moins

Le Model Y Propulsion reçoit donc désormais 7 haut-parleurs et un amplificateur, contre 13 haut-parleurs, deux amplificateurs et un caisson de basses (subwoofer) auparavant. Notons que les versions Grande Autonomie et Performance gardent cette configuration, dorénavant appelée « Premium Audio ».

Reste à déterminer si la baisse de la qualité sera réellement perceptible. Les Tesla sont connues pour recevoir des systèmes son d’excellente qualité (quand bien même elles ne sont pas signées d’un spécialiste de l’audio, comme c’est souvent le cas chez la concurrence), il sera donc intéressant de connaître le résultat de cette baisse de gamme.

Un simple retour à la normale ?

Notons que cette modification pourrait être considérée comme la fin d’une exception, puisque la Model 3 suit le même régime depuis son lancement entre la version Propulsion et les deux autres au-dessus.

Enfin, n’oublions pas qu’un rafraîchissement du Model Y semble imminent, et pourrait reprendre les nouveautés de la Model 3 Highland. Cette grosse mise à jour reprendra-t-elle cette hiérarchisation des systèmes son dans la gamme ? Réponse, manifestement, au printemps.