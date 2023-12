La Tesla Model Y bien partie pour battre ce record historique des voitures électriques

Les chiffres de ventes de voitures en Europe au mois d'octobre confirment les performances exceptionnelles du Tesla Model Y en 2023, sur un marché où l'électrique continue à gagner toujours plus de terrain. Elle pourrait devenir la première voiture électrique à prendre la première place du podium des ventes, toutes motorisations confondues. Elle ferait mieux que les Peugeot e-208 et Dacia Sandero.

La poursuite de la tendance à la hausse des ventes de véhicules vient d’être confirmée avec les chiffres du mois d’octobre, récemment publiés par le cabinet Jato Dynamics. On parle ici du marché européen dans lequel se sont écoulés quelques 1 040 278 véhicules en octobre 2023. Non seulement c’est une hausse de 14 % par rapport au même mois l’année précédente (octobre 2022 : 909 724), mais c’est aussi et surtout le quinzième mois consécutif de hausse du marché européen des voitures neuves.

Si bien que depuis le début de l’année, sur 10 mois complets donc, Jato Dynamics a recensé pas moins de 10 677 402 immatriculations, soit une hausse de 17 % par rapport à la même période l’an passé. Une hausse générale qui peut être notamment imputée à une augmentation des ventes de véhicules électriques. Et oui, c’est bien Tesla qui continue de hisser l’un de ses modèles tout en haut des véhicules les plus vendus, toutes motorisations confondues. Et si ça continue, pour la première fois de l’histoire, c’est bien une voiture électrique qui pourrait être la plus vendue en 2023 !

L’électrique atteint les 15 %

Sur l’ensemble des ventes de véhicules vendus en Europe au mois d’octobre 2023, 15 % étaient des véhicules électriques. Cette augmentation de 30 % par rapport à la même période de 2022, soit 157 957 électriques vendus, s’explique notamment par le fait que l’offre soit de plus en plus étoffée pour les consommateurs, avec des gammes qui s’élargissent. Pour autant, le prix des voitures sans émission continue d’être plus élevé que celui de leurs équivalents thermiques.

Mais uniquement à l’achat. Car à l’usage, et grâce au jeu des bonus écologique, une voiture électrique revient finalement moins cher qu’une thermique.

Si l’on prend les 10 premiers mois de 2023, Jato Dynamics nous parle d’1,6 million de véhicules électriques immatriculés en Europe. Si l’on regarde dans le détail des pays, on voit que les pays nordiques restent aux avant-postes quand il s’agit de voiture électrique. Ainsi en Finlande, 36 % des voitures vendues en octobre 2023 étaient électriques.

Trois marques tirent le marché vers le haut

Dans son rapport sur les ventes d’octobre 2023, Jato Dynamics nous apprend également que trois constructeurs automobiles ont largement contribué à l’augmentation des véhicules électriques en Europe. On parle bien évidemment de Tesla, avec des ventes de Model Y et de Model 3 qui ont triplé depuis octobre 2022.

Chez BMW Group aussi les BEV (voitures électriques à batterie) font recette avec une augmentation de 53 % des ventes électriques à 18 297 immatriculations, par rapport à octobre 2022, notamment grâce aux bonnes performances des i4 et iX1. Le groupe chinois SAIC Motors, grâce aux performances de la MG4, fait encore mieux avec une augmentation de 66 %. Pour autant, il reste un niveau bien moindre avec 8 841 immatriculations.

Pour autant, c’est Volkswagen qui s’arroge la plus haute marche du podium en octobre en Europe en nombre d’immatriculations de véhicules électriques.

Le Model Y en route pour la couronne 2023

Après les marques qui vendent le plus de véhicules électriques, venons-en plus spécifiquement aux modèles. Et sans surprise, c’est toujours Tesla qui se place sur la plus haute marche grâce à son Model Y. Même si octobre 2023 n’était pas son meilleur mois de l’année, le SUV électrique s’est vendu en Europe à 10 774 unités. Soit une hausse de 297 % par rapport au même mois de 2022, ce qui s’explique notamment par la baisse des prix depuis le début de l’année, et l’arrivée aussi du modèle propulsion.

Le Tesla Model Y est le grands favoris de 2023 en nombre de véhicules vendus… toutes motorisations confondues ! Ce serait une première pour un véhicule électrique en Europe (et dans le monde) ! En attendant la confirmation début 2024, Jato Dynamics nous apprend que depuis début 2023 et jusqu’à fin octobre, le Model Y s’est vendu à 209 503 exemplaires. À lui seul, il pèse pour 13 % des immatriculations de véhicules électriques en France, mais aussi en Europe ! Au Danemark, il atteint à lui seul 29 % des immatriculations. Imaginez, une voiture électrique sur trois est une Tesla Model Y !

À titre de comparaison, Volkswagen, tous modèles confondus, a vendu 165 594 véhicules électriques depuis le début de l’année. Et Seat 206 100… toutes motorisations confondues ! À la deuxième place, on retrouve la Dacia Sandero, avec 13 000 immatriculations d’écart sur la Tesla Model Y.

Top 10 des voitures électriques vendues en Europe en octobre 2023