Le plus gros concurrent de Tesla vient de dégainer l’arme ultime pour devenir numéro 1 en Europe

BYD fait feu de tout bois pour dépasser Tesla et devenir le plus gros constructeur de voiture électrique au monde. Il ne se passe quasiment pas un seul jour sans une nouvelle annonce, et celle d'aujourd'hui risque d'avoir un gros impact sur les ventes européennes, puisque le géant chinois vient d'officialiser la construction d'une usine d'assemblage en Hongrie.

Où s’arrêtera BYD ? Sa course pour devenir numéro 1 mondial des voitures électriques semble prendre des dimensions complètement folles. Des technologies novatrices, des voitures qualitatives et abordables et des innovations de rupture portent leurs fruits : le géant chinois, actuel numéro 2, pourrait dépasser Tesla dans les tous prochains jours.

Cette nouvelle annonce ne va pas arranger les affaires d’Elon Musk. Les rumeurs bruissaient depuis quelques mois, mais c’est désormais officiel : BYD va construire une usine d’assemblage en Hongrie, nous apprend CnEVPost qui relaie une information postée sur WeChat.

Des voitures électriques et des batteries

Et c’est à Szeged, au bord de la frontière avec la Serbie, que cette usine verra le jour. L’annonce est très brève et ne comporte que peu de détails, mais on apprend tout de même qu’elle ne devrait produire que des voitures électriques (sans préciser les modèles retenus) ainsi que leurs batteries.

Aucune date n’est avancée ; tout juste saura-t-on que l’usine sera ouverte « par phases », avec « des milliers » d’emplois locaux à la clef. Pourquoi la Hongrie ? D’après BYD, c’est grâce à la localisation centrale du pays, mais également parce que le pays sait construire des voitures. BMW y fabriquera par exemple ses nouvelles voitures électriques, la fameuse Neue Klasse, dès 2025.

Autre argument qui a dû jouer en la faveur du pays : BYD y possède déjà une usine ! Elle n’y produit que des bus, certes, mais la marque a manifestement apprécié les qualités de la main d’œuvre locale.

Des ambitions débordantes

Cette annonce va sans nul doute aider à remplir les objectifs de BYD dans notre bonne vieille Europe. Des objectifs pour le moins ambitieux, puisque la marque chinoise envisage en toute simplicité d’y devenir le numéro 1 de la voiture électrique d’ici 2030, avec une part de marché de 10 %.

Rappelons qu’une usine européenne est le meilleur moyen de conserver le bonus écologique français, qui prend désormais en compte un score environnemental attribué à la fabrication de la voiture électrique. La guerre est donc déclarée envers Tesla, certes, mais Volkswagen ou Renault devront aussi prendre garde !