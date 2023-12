Cette voiture électrique coûte 10 000 € de moins qu’un Tesla Model Y avec autant d’autonomie

Mais où s'arrêtera BYD, le plus grand concurrent de Tesla ? La marque chinoise semble lancer des nouveaux modèles de voitures électriques tous les jours, et cette nouvelle annonce enfonce le clou. Sa Song L, un SUV coupé électrique, nouvelle concurrente de la Tesla Model Y ouvre en effet ses commandes. Énorme surprise : les prix sont en baisse par rapport à ceux communiqués lors des pré-commandes !

Chaque jour qui passe semble rendre BYD plus puissant dans le domaine des voitures électriques. Certes, il est encore numéro deux mondial derrière Tesla, mais la force de frappe de la marque chinoise paraît sans limites.

Parmi la myriade de nouveaux modèles, BYD a présenté en août dernier son Song L, un SUV électrique en concurrence frontale avec le Tesla Model Y. Après avoir découvert son habitacle qualitatif et ses caractéristiques techniques prometteuses, la marque a ouvert les commandes de ce modèle en Chine, avec, à la clef, une énorme baisse de prix par rapport aux premières annonces !

3 900 euros de moins !

Si les précommandes ont ouvert en Chine le 31 octobre avec un tarif d’accès affiché à 220 000 yuans (environ 28 300 euros), ce dernier vient de fondre de 30 200 yuans pour désormais débuter à 189 800 yuans (24 400 euros, soit 3 900 euros de moins), nous apprend CNEVpost.

Les caractéristiques techniques demeurent inchangées, avec une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) maison de 71,8 kWh, lui octroyant une autonomie de 550 km avec une seule charge sur le cycle CLTC. Soit moins de 490 km sur le cycle WLTP européen.

Face à cela, le Model Y fait pâle figure. Le SUV américain à succès débute en effet en Chine à 266 400 yuans, soit environ 34 200 euros ; c’est quasiment 10 000 euros de plus que le Song L ! D’autant plus que son autonomie quasi identique de 554 km CLTC (455 km WLTP) ne peut lui permettre de gagner le duel sur ce sujet.

Pour rappel, le BYD Song L affiche des dimensions respectables, avec 4,84 mètres de long pour 1,95 mètre de large et 1,56 mètre de haut ; presque 10 cm de plus en longueur, donc, que le Model Y. Le reste de la gamme propose une batterie de 87 kWh associée à une version propulsion de 313 ch (autonomie de 662 km CLTC) et une version à transmission intégrale de pas moins de 517 ch (autonomie de 602 km CLTC). Les prix demeurent concurrentiels, avec de prix respectifs de 209 800 yuans (environ 27 000 euros) et 249 800 yuans (environ 32 000 euros).

De mauvaises surprises en Europe à prévoir ?

Malgré son offensive européenne (incluant même une usine !), BYD n’a toujours pas annoncé importer cette Song L chez nous. Même si cela semble assez probable, il va cependant se faire à l’idée que ces chiffres alléchants ne le seront pas autant dans nos contrées, et ce pour deux raisons.

La première, c’est que la norme chinoise CLTC est bien plus optimiste que la norme européenne WLTP, rendant de ce fait les autonomies plus larges. Pour revenir à la Tesla Model Y, si la version propulsion est affichée à 554 km en Chine, elle tombe à 455 km en Europe à cause des normes plus réalistes. La Song L ne devrait pas y couper.

La seconde, c’est que les tarifs des voitures chinoises sont systématiquement plus élevés en Europe qu’en Chine. BYD fait d’ailleurs office de mauvais élève, puisqu’il double généralement ses prix lorsque ses modèles arrivent chez nous ! Plusieurs facteurs expliquent cela : droits de douane, frais d’importations, TVA plus élevée, construction d’un réseau de distribution… mais également une volonté de gonfler les prix pour asseoir leurs crédibilités.

Reste que, même avec des chiffres « européens » (soit environ 49 000 euros pour plus de 450 km d’autonomie selon nos estimations), ce Song L resterait compétitif par rapport à la concurrence : Skoda Enyaq, Peugeot e-3008 ou Volkswagen ID.5. Seul le Renault Scénic E-Tech pourrait lui tenir tête, avec un rapport prix/autonomie assez bluffant. À suivre…