Ce grand rival du Tesla Model Y affiche des puissances et des autonomies très prometteuses

BYD, le constructeur chinois de voitures électriques qui a des ambitions mondiales, vient de dévoiler les trois versions disponibles pour son nouveau SUV électrique : le Song L. La version haut de gamme dépasse largement les 600 km avec une seule charge selon le cycle CLTC chinois.

Il y a quelques semaines, le constructeur chinois BYD nous a présenté les premières photos de son nouveau SUV haut de gamme : le Song L. Clairement, le constructeur compte bien aller marcher sur les plates-bandes du Tesla Model Y, et c’est peut-être aujourd’hui son plus sérieux rival.

L’intérieur, que BYD a présenté il y a quelques jours, joue clairement dans la même cour que certains constructeurs premium, tandis que ses caractéristiques techniques, qui viennent d’être dévoilées, montrent que le Song L est un SUV qui a des ambitions.

Plus de 600 km d’autonomie pour les versions haut de gamme

Trois versions seront disponibles. L’entrée de gamme est pourvue d’un seul moteur électrique positionné à l’arrière qui développe 204 ch et 310 Nm de couple.

Cette variante se dote d’une batterie de 71,8 kWh, lui octroyant une autonomie de 550 km avec une seule charge, soit déjà plus que la Tesla Model Y Grande Autonomie. Attention, il ne s’agit pas là de l’homologation sous la norme WLTP, celle-ci devrait être légèrement inférieure, le cycle CLTC chinois étant régulièrement plus optimiste. De son côté, les 533 km revendiqués par le SUV de Tesla sont bien homologués WLTP.

En milieu de gamme, nous retrouvons encore une version dotée d’un seul moteur à l’arrière, mais qui développe cette fois-ci 313 ch et 360 Nm de couple. La batterie Blade de 87 kWh lui permet de revendiquer 662 km.

Tout en haut de la hiérarchie, nous retrouvons une version quatre roues motrices, avec deux moteurs électriques, pour une puissance de 517 ch et 670 Nm de couple. Naturellement, même s’il se dote d’une batterie de 87 kWh aussi, son autonomie chute à 602 km par rapport à la version précédemment citée.

Bientôt en Europe ?

Pour rappel, le BYD Song L affiche une longueur de 4,84 mètres pour 1,95 mètre de large et 1,56 mètre de haut. De profil, la voiture distille un certain dynamisme, avec son toit incliné et sa ceinture de caisse assez haute.

Ce nouveau modèle fait partie de la gamme Dynasty, comme les Han, Tang et Atto 3. Cela signifie que tous ces modèles prennent le nom d’une grande dynastie chinoise, alors que la gamme Ocean porte le nom d’animaux marins (Dolphin, Seal…).

La nouvelle Song L repose sur la e-platform 3,0 déjà bien connue et éprouvée par la marque, puisque dévoilée en 2021. Cette nouvelle arrivante reprendra la batterie LFP (lithium – fer – phosphate) Blade conçue par le constructeur. Celle-ci adopte une technologie CTP (cell-to-pack) inaugurée sur la Seal, ce qui signifie que les cellules sont directement intégrées au châssis.

Pour le moment, la nouvelle BYD Song L est destinée au marché chinois, mais il n’est pas exclu qu’elle arrive en Europe ces prochains mois, d’autant plus qu’il possède de sérieux arguments pour faire un carton chez nous. Encore faut-il connaître le prix.