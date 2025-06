BYD offre 600 000 € pour démasquer ses détracteurs : 37 influenceurs dans le viseur

BYD fait la chasse aux influenceurs qui disent du mal de ses voitures électriques. La firme chinoise en poursuit déjà 37 en justice pour diffamation, et offre une récompense pour les internautes qui l’aiderait à en identifier d’autres.

BYD Dolphin Surf // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Tout semble aller au mieux pour BYD. Le constructeur chinois est enfin officiellement le numéro 1 de la voiture électrique dans le monde. La firme a même dépassé Tesla en Europe il y a quelques semaines. Et elle vient d’étoffer sa gamme avec la nouvelle Dolphin Surf, que nous avons pu essayer en avant-première. Bref, tout roule pour la firme, tout du moins en apparence.

Une chasse aux influenceurs

Car la marque basée à Shenzhen fait tout de même face à quelques petits soucis. D’abord, elle s’est fait taper sur les doigts par le gouvernement chinois a cause de ses fortes baisses de prix. De plus, elle a aussi été épinglée pour son recours massif aux ventes tactiques.

Mais ce n’est pas tout, car le constructeur doit aussi composer avec les critiques parfois açerbes de certains influenceurs. Attention, il ne s’agit pas d’avis pertinents comme nous le faisons lors de nos essais, mais plutôt de véritables campagnes de diffamation.

C’est ce qu’explique BYD dans un communiqué publié sur WeChat et relayé par le site Car News China. Le constructeur a annoncé des mises à jour concernant plusieurs affaires judiciaires en cours, relatives à des cas de diffamation. Ainsi, le leader mondial de la voiture électrique aurait engagé des poursuites contre 37 influenceurs pour « désinformation et contenu préjudiciable présumés ». Et ce n’est pas tout, car 126 créateurs de contenus ont aussi été placés sous surveillance interne des faits de la même nature.

Crédit : BYD

Le constructeur chinois, qui va proposer en Europe ses bornes capables de recharger une voiture en cinq minutes est très mécontent. Il souligne avoir été confronté à des attaques en ligne répétées. Celles-ci impliquent alors des « informations fausses ou trompeuses ». Or, ces dernières auraient porté atteinte à sa réputation et son image de marque, mais pas seulement. En effet, ces campagnes de diffamation auraient également perturbé l’ordre du marché et « affecté négativement le secteur automobile dans son ensemble ».

BYD qualifie ces incidents d’« organisés et coordonnés », mais il n’a pour le moment fourni aucune preuve de ses accusations. Cependant, le site chinois indique que certains influenceurs ont été condamnés par la justice chinoise. C’est par exemple le cas de du compte AutoBiBiBi, qui a été contraint de payer 100 000 yuans (environ 12 178 euros) de dommages et intérêts à la marque. Et ce après avoir publié du contenu jugé insultant envers BYD et ses dirigeants. Et il n’est pas le seul dans ce cas, bien au contraire.

Des sanctions sévères

Sur Weibo, l’utilisateur Zhou Haoran Sean a quant à lui été reconnu coupable d’avoir accusé BYD d’avoir manipulé des influenceurs en ligne pour dénigrer ses concurrents. Il a été condamné à une amende de 100 000 yuans également par le tribunal, en plus de devoir faire des excuses publiques. Certains influenceurs ont été placés en détention administrative ou sous sous le coup d’une enquête criminelle pour des faits de la même nature. Mais le constructeur se défend de vouloir exercer une pression sur tous les créateurs de contenus.

Li Yunfei, directeur général du département Branding et RP de BYD explique que « nous acceptons les critiques des médias et la surveillance publique, mais nous ne tolérerons ni les contenus diffamatoires ni les fausses accusations ». La firme a également mis en place un système d’incitation financière. Le but ? Dénoncer les influenceurs qui auraient des propos négatifs sur le constructeur chinois. La récompense est alors comprise entre 50 000 à 5 millions de yuans, soit entre 6 000 et 608 927 euros.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

Pour le moment, aucun des internautes visés par l’enquête n’ont réagi publiquement à ces accusations. De plus, les détails concernant le contenu précis incriminé dans le cadre de ces poursuites judiciaires n’ont pas été révélés par le constructeur. Cette affaire rappelle les accusations de Xiaomi, affirmant faire également face à une campagne de désinformation orchestrée. La firme aurait découvert plus de 10 000 comptes automatisés chargés de diffuser des rumeurs sur les réseaux sociaux. Le but là encore, nuire à sa réputation.