BYD lance un rival du Scénic électrique pour moins de 15 000 € en Chine

Tout juste restylé, le nouveau BYD Atto 3 démarre sa commercialisation en Chine. La voiture électrique rivale du Renault Scénic E-Tech y est affichée à moins de 15 000 euros, et elle fait le plein de technologies intéressantes.

BYD Atto 3 (2025) // Source : BYD

BYD continue sa montée en puissance. Profitant de l’affaiblissement de Tesla à l’échelle mondiale, le constructeur chinois compte bien le dépasser. Cela est d’ailleurs en très bonne voie, puisque le numéro 2 mondial de la voiture électrique talonne de très près la firme d’Elon Musk. Et la guerre est encore loin d’être terminée.

Un nouveau SUV électrique

Car le constructeur basé à Shenzhen ne lésine pas sur les moyens pour passer une bonne fois pour toutes devant son rival américain. Et cela passe notamment par un catalogue en constante évolution, là où certains reprochent à Tesla un manque d’actualité produit. Ainsi, BYD a récemment levé le voile sur la version restylée de son petit Atto 3, qui était l’un des premiers modèles à faire son arrivée en Europe. Pour mémoire, ce dernier avait été lancé en 2022 en Chine sous le nom de Yuan Plus, avant d’arriver sur le Vieux Continent.

Et voilà que trois ans plus tard, l’heure du restylage est arrivé pour le petit SUV, qui chasse sur les terres des Renault Scénic E-Tech, Peugeot e-3008 et autre Skoda Elroq. Ce dernier avait été officialisé à la fin du mois de janvier 2025, même si quelques images avaient déjà été publiées quelques semaines plus tôt. Et voilà que ce nouvel arrivant dans le catalogue démarre enfin sa commercialisation en Chine, comme l’indique le site internet de BYD.

BYD Atto 3 // Source : BYD

Dans son pays natal, cette nouvelle mouture démarre donc à partir de 115 800 yuans, soit environ 14 775 euros selon le taux de change actuel. Un prix particulièrement bas, puisqu’il chute d’environ une centaine d’euros par rapport à l’ancienne version. Ce qui confirme la tendance à la baisse pour le coût des voitures électriques en Chine, que nous avions évoqué dans un précédent article. Mais attention, car le nouvel Atto 3 est bien plus cher en Europe.

En cause notamment, les droits de douane très élevés mis en place par Bruxelles. Pour BYD, cette taxe s’élève à 17 %, en plus des 10 % déjà en vigueur depuis plusieurs années. Ce qui se répercutera inévitablement sur le prix affiché pour les clients. À titre de référence, l’Atto 3 démarre en France (qui a reçu quelques améliorations, mais n’est pas la version dont on parle ici) à partir de 36 990 euros, un tarif a peu près identique à ses rivaux européens. A noter que le SUV chinois aura plus tard le droit au bonus écologique.

Conduite autonome et confort amélioré

Et pour cause, le SUV sera l’un des premiers modèles de la marque chinoise à être produit en Europe, et plus précisément au sein de la nouvelle usine prévue en Hongrie. Celle-ci est pour l’heure encore en construction et elle sera opérationnelle à la fin de l’année 2025. Mais alors, à quoi a t-on le droit avec ce nouveau BYD Atto 3 restylé ? Et bien dès l’entrée de gamme, ce nouvel arrivant possède une dotation généreuse. Celle-ci inclut notamment l’écran tactile de 12,8 pouces, qui passe à 15,6 pouces sur la finition supérieure.

La liste des aides à la conduite est également très longue, comprenant notamment le nouveau système de conduite autonome God’s Eye dévoilé par BYD. On remarque aussi l’apparition d’un petit espace réfrigéré dans la console centrale. Sous son capot, le nouveau BYD Atto 3 ne propose qu’une seule motorisation. Elle revendique une puissance de 203 chevaux pour un couple de 310 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, pour une vitesse maximale de 160 km/h.

BYD Atto 3 // Source : BYD

Le SUV électrique embarque une batterie Blade LFP (lithium- fer – phosphate) avec deux capacités différentes : une de 49,92 kWh et une de 60,48 kWh, offrant des autonomies respectives de 430 et 510 km selon le cycle chinois CLTC (comptez respectivement 360 et 420 km WLTP).

En Chine, BYD annonce une charge rapide capable de passer de 30 à 80 % de la charge de la batterie en 30 minutes ; chose étonnante, notre version européenne promet un 10 à 80 % en 35 minutes, via un chargeur d’une puissance maximale de 110 kW. A noter qu’elle est livrée de série avec une pompe à chaleur ainsi que la charge bidirectionnelle V2L.