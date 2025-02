Voici la première voiture électrique de BYD produite en Europe

Déjà entre-aperçu, le nouveau BYD Atto 3 fait ses premiers pas en Chine. Cette voiture électrique, concurrent du Renault Scénic E-Tech, devrait rapidement arriver en Europe, et sera le premier modèle à sortir de l’usine européenne du géant chinois.

BYD Atto 3 // Source : BYD

Le rythme des présentations de BYD ne faiblit pas. Le géant chinois, n°1 local et juste derrière Tesla dans la voiture électrique au niveau mondial, compte bien maintenir ce rythme effréné.

La marque vient ainsi de présenter les images du restylage de son Atto 3 sur Weibo. Le SUV électrique s’offre ainsi une cure de jouvence avant son arrivée très probable en Europe.

Un simple rafraîchissement

Cette mise à jour de l’Atto 3 n’est pas une surprise, puisqu’une récente publication du MIIT (ministère chinois de l’information et de l’industrie) avait déjà fait fuiter les nouveautés.

BYD Atto 3 // Source : BYD

Les photos officielles de BYD ne font donc que confirmer les subtiles évolutions stylistiques. L’Atto 3 bénéficie d’un nouveau bouclier à l’avant, mais les optiques et la calandre semblent identiques.

A l’arrière, les feux récupèrent le motif en noeud, déjà vu sur l’Atto 2, de même qu’un diffuseur légèrement retravaillé. Le « Build Your Dreams » sur la malle est remplacé par un plus discret « BYD », tandis que le profil n’évolue qu’à la marge.

BYD Atto 3 // Source : BYD

Bref, des évolutions cosmétiques à la marge. Les dimensions suivent, avec 4,46 mètres de long pour 1,88 mètre de large et 1,62 mètre de haut.

Une chinoise « Made in Europe »

Si BYD n’a pas encore montré l’habitacle, il devrait être similaire à la version actuelle, notamment avec un écran pivotant au centre et une présentation assez originale.

La fiche technique ne devrait pas évoluer. Les informations du MIIT annonçaient deux batteries (utilisant la technologie « Blade » maison) de 49,92 et 60,48 kWh – seule la plus grande capacité est actuellement disponible en Europe. On sait en revanche qu’elle reprendra le système de conduite autonome « God’s Eye » C, récemment présenté par BYD.

BYD Atto 3 // Source : BYD

Plus intéressant : cet Atto 3 revu et corrigé arrivera très probablement en Europe, où il fera partie de la première fournée de véhicules produits dans l’usine hongroise, fonctionnelle en octobre 2025. L’Atto 3 y sera assemblé en parallèle de la Dolphin, avant l’arrivée de l’Atto 2 et de la petite Seagull.

Cela permettra à BYD d’échapper à la hausse des frais de douane sur les voitures électriques produites en Chine, et même de probablement bénéficier du bonus écologique français. A titre d’information, l’Atto 3 est actuellement disponible à partir de 38 990 euros en France.