BYD rend son rival du Tesla Model Y plus agréable sur longue distance : voici ce qui change

Avec l’ATTO 3, BYD veut clairement concurrencer le Tesla Model Y. Si l’argument principal n’est pas l’autonomie ni la puissance, le prix est l’un de ses avantages. Toutefois, quelques problèmes comme la puissance de charge l’empêchait de rivaliser pleinement. Mais nouvelle version vient d’être lancée : ses évolutions sont-elles suffisantes pour faire de l’ombre au Model Y lui aussi révisé ?

BYD Atto 3 (2025) // Source : BYD

On connaît BYD pour la berline Seal, qui ambitionne de faire de l’ombre à la Tesla Model 3. On connaît également BYD pour ses batteries, qui équipent de nombreuses voitures électriques, que ce soit chez Peugeot ou encore chez Tesla. Mais on connaît moins BYD pour son SUV électrique, l’ATTO 3. Lancé en 2023, ce modèle n’a pas rencontré un véritable succès. Pour y remédier et répondre à une concurrence de plus en plus féroce, BYD peaufine l’ATTO 3 avec une version légèrement modernisée.

Un style d’inspiration chinois pour flatter les européens

Pour se distinguer, BYD avait déjà choisi d’utiliser un design d’inspiration chinoise dans le but de séduire les consommateurs européens. L’équipe de design, menée par Wolfgang Egger, a choisi de conserver le style BYD Dragon Face du constructeur. Il s’agit bien sûr d’une référence à l’emblème de la Chine, le dragon.

BYD Atto 3 (2025) // Source : BYD

Selon BYD, les phares à LED et la calandre brossée horizontale symbolisent les yeux et la moustache du dragon. Face à la voiture, ce n’est pas très évident à discerner. Le coup de crayon général ne change donc pas, mais on remarque quelques nouveautés.

BYD Atto 3 (2025) // Source : BYD

Sur le millésime 2025 de l’ATTO 3, les habillages de portes et les custodes arrière sont noirs. La signature BYD, qui se matérialisait par le slogan « Build Your Dreams », a disparu, laissant place uniquement au nom du modèle.

Une recharge plus rapide mais une batterie identique

Pas de surprise, cette version mise à jour de l’ATTO 3 utilise toujours une batterie BYD Blade de 60,4 kWh. Elle offre une autonomie WLTP de 420 km, comme sur l’ancienne version. La puissance reste fixée à 204 chevaux (150 kW), ce qui est suffisant pour tracter les 750 kg de remorquage homologués pour l’ATTO 3.

BYD Atto 3 (2025) // Source : BYD

C’est surtout la puissance de charge qui s’améliore. Elle passe de 88 kW à 110 kW. Le temps de recharge de la batterie est ainsi réduit : le passage de 10 à 80 % prend désormais 35 minutes, alors qu’auparavant, il fallait ce même temps pour passer de 30 à 80 %.

Quid de la nouvelle Tesla Model Y ?

À titre de comparaison, la nouvelle Tesla Model Y 2025 s’appuie sur une architecture 400 volts et un pic de puissance à 250 kW pour recharger son accumulateur d’environ 75 kWh. Cela devrait donc tabler sur environ 30 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Il n’empêche, l’ATTO 3 ne boxe pas totalement dans la même catégorie du Tesla Model Y, considéré comme une véritable routière et un véhicule plus polyvalent. Les prix s’en ressentent aussi : à partir de 38 990 € sur la finition Comfort et à partir de 40 990 € sur la finition Design pour l’ATTO 3. Quand la nouvelle Model Y débute à 60 990 euros dans sa seule et unique version de lancement.

Cette version 2025 de l’ATTO 3 s’équipe également d’un capteur de pluie, d’un système indirect de surveillance anti-somnolence et d’un volant chauffant. Les livraisons sont prévues pour la fin du mois de janvier 2025.