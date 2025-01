Ces deux BYD mal-aimées en France vont bientôt évoluer : voici ce qui change

Au sein de la gamme BYD, il n’y a pas que des best-sellers. Si les SUV Atto 2 et Atto 3 devraient bientôt se faire une place au soleil, ce n’est pas le cas des deux porte-étendards de la marque, les BYD Han et Tang. Mais peut-être que les nouvelles versions de ces voitures électriques qui pointent le bout de leur nez en Chine vont (enfin) lancer la machine.

BYD Tang L // Source : BYD

Les ventes des BYD Han (la berline) et du Tang (le SUV) sont faméliques en France, avec moins d’une centaine de modèles écoulés dans l’Hexagone en 2024, et sans faire la distinction avec les ventes dites « tactiques » (immatriculations constructeur, concessions, loueurs, etc). Il faut dire qu’à 70 800 euros la Han et 72 000 euros le Tang, sans vraies valeurs ajoutées par rapport à certains modèles européens, cette carrière plus que confidentielle n’a rien de très étonnant.

Pour tenter d’inverser la tendance, BYD va devoir tirer son épingle du jeu, notamment en Europe, car en Chine, son marché local, la marque se porte très bien.

Quelques améliorations suffiront-elles ?

BYD s’apprête néanmoins à dévoiler ses nouvelles voitures électriques haut de gamme, les Tang L et Han L, le 17 janvier prochain, et nous a donné un avant-goût sur son compte Weibo.

BYD Tang L // Source : BYD

Les Tang L et Han L adoptent un design extérieur inspiré de la philosophie « Dragon Face » de la marque, tout en apportant des touches de modernité. Les feux avant sont sur deux étages désormais, un code esthétique très répandu chez les constructeurs de voitures haut de gamme en Europe.

Ce modèle, déjà aperçu dans les derniers registres du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT), marque une étape dans l’évolution de la gamme « Dynasty » (autrement dit le haut de gamme) de BYD. Plus tard, la berline Han devrait suivre le même chemin, les deux autos étant techniquement similaires.

BYD Han L // Source : BYD

Les Tang L et Han L vont s’équiper des dernières innovations technologiques de la marque, et notamment le système « Eye of God » amélioré pour une conduite semi-autonome encore meilleure, renforcée par des capteurs LiDAR.

De l’hybride pour enfin lancer les ventes en Europe ?

Disponibles uniquement en électrique en Europe, peut-être que les versions hybrides rechargeables viendront étayer le catalogue pour gonfler les ventes.

BYD Han L // Source : BYD

Ces deux autos sont équipées en PHEV avec un moteur thermique de 1,5 litre de cylindrée de 156 ch et d’un bloc électrique de 272 ch. De quoi atteindre jusqu’à 165 km d’autonomie selon les versions, en électrique, selon le cycle chinois CLTC, donc environ 120 km en cycle européen WLTP.

Pour la version entièrement électrique, les Tang L et Han L bénéficieront de la plateforme e3.0, avec des performances intéressantes, dont une version propulsion avec un seul moteur de 680 ch, et une seconde, dotée de deux blocs électriques, pour une puissance combinée de 1 100 ch, rien que ça.