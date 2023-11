Le plus grand concurrent de Tesla avance vite sur la batterie révolutionnaire sans lithium

Les batteries au sodium (sans lithium) pour voitures électriques franchissent un nouveau cap. Le géant chinois BYD (numéro 2 mondial derrière Tesla) vient de signer un accord pour la construction d'une usine de fabrication de ces batteries d'un nouveau genre.

C’est un sujet qu’on suit depuis plus d’un an : plusieurs acteurs chinois de voitures électriques s’intéressent à un nouveau type de batteries, délaissant le lithium pour le sodium. Dernier épisode en date : BYD, probablement dans sa volonté de mener « une guerre des prix sans pitié », vient d’annoncer un énorme partenariat avec un constructeur local de tricycles. À hauteur de 10 milliards de yuans (environ 1,3 milliard d’euros), celui-ci a pour objet la construction d’une usine de fabrication de ces prometteuses batteries.

30 GWh de capacité annuelle

Une annonce de taille, pour une usine de taille : avec une capacité annuelle de 30 GWh, cette gigafactory écrasera toutes les autres usines de batterie de ce type. De quoi équiper 600 000 voitures dotées d’une batterie d’une capacité de 50 kWh. Carnewschina nous l’apprend : BYD s’associe donc avec Huaihai, un gros fabricant de tricycles, pour construire cette énorme usine afin d’alimenter leurs prochains modèles d’entrée de gamme.

Un second partenariat entre ces deux entreprises, puisqu’une première usine est déjà en construction (pour un montant identique de 10 milliards de yuans) et devrait commencer à produire ses premières batteries en mars 2024. Celles-ci, en revanche, seront de type lithium-ion — différentes, donc, des sodium-ion qui nous intéressent aujourd’hui.

La dernière mode locale

En se penchant un peu sur le sujet, on s’aperçoit qu’il existe une vraie frénésie autour de la batterie au sodium en Chine ces derniers temps. BYD, logiquement, est intéressé et devrait proposer une version de sa petite Seagull dotée de cette technologie… mais il n’est pas seul.

CATL, l’autre géant chinois de la batterie, investit également beaucoup dedans, tandis qu’un fabricant moins connu, Hina Battery, a, lui aussi, annoncé la première voiture qui bénéficiera de ses batteries au sodium. Et ce n’est pas fini : n’oublions pas la Farasis Energy EV3, une marque qui appartient à…Renault !

De vrais avantages pour les petites voitures

Mais pourquoi tous ces gros acteurs s’intéressent autant à cette nouvelle chimie ? Tout simplement parce que les batteries au sodium possèdent de réelles qualités. Ces dernières, comme vous l’imaginez, sont complètement dénuées de lithium, permettant de faire drastiquement baisser le coût de ces dernières : il faudrait compter 20 % d’économies par rapport aux batteries au lithium les plus économiques, les LFP (lithium-fer-phosphate).

Et ça ne s’arrête pas là, puisque les batteries au sodium sont également plus sûres que celles au lithium en cas d’incendie, qu’elles promettent une durée de vie bien plus longue ainsi que de meilleures performances en basses températures (l’actuel tendon d’Achille des voitures électriques).

Ajoutons enfin l’aspect écologique, importante pour une voiture électrique : le lithium comme le cobalt sont absents de ces batteries. Des matériaux difficiles et énergivores à extraire, tandis que le coût humain est souvent problématique.

Reste que ces batteries ne sont pas parfaites non plus : la densité énergétique est moins élevée que les batteries Li-ion (compter 120 Wh/kg pour une batterie au sodium, contre au moins 160 Wh/kg pour une batterie lithium). La charge rapide est elle aussi pénalisée, du fait d’une tension plus faible : on sera donc bien loin des 18 minutes pour recharger la batterie d’une Hyundai ou d’une Kia dotée d’une architecture 800 volts.

Mais ces inconvénients ne devraient pas poser de problème pour le marché ciblé par cette batterie au sodium : celui des toutes petites voitures. Si une arrivée en Europe n’est pas encore communiquée, elle pourrait faire du bien au prix du duo Citroën Ami/Fiat Topolino, de la Dacia Spring voire, pourquoi pas, de la prochaine Renault Twingo !