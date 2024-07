C’est confirmé, la plus célèbre des Audi aura droit à sa version 100 % électrique

En parallèle de la présentation de sa nouvelle voiture électrique, l’A6 e-tron, Audi s’est laissé aller à quelques confidences sur les versions à venir. Parmi celles-ci : une version plus abordable, mais également la confirmation que la célèbre (et ultrapuissante) RS 6 recevra bien une motorisation 100 % électrique. Voici ce qu’il faut savoir.

Audi A6 Sportback e-tron // Source : Audi

Ça y est : les nouvelles Audi A6 Sportback e-tron et A6 Avant e-tron sont officielles. Ces deux nouvelles voitures électriques de la marque seront commandables dès octobre 2024 dans deux motorisations possibles.

Pour aller plus loin

Voici l’Audi A6 électrique : plus de 750 km d’autonomie et une recharge ultra rapide idéale pour traverser la France

La marque s’est toutefois laissé aller à quelques confidences : comme pour le Q6 e-tron, d’autres motorisations verront le jour un peu plus tard. Il y en aura pour tous les goûts, avec une version d’entrée de gamme pour abaisser le ticket d’entrée… mais aussi (et surtout) la confirmation que la féroce RS 6 reste d’actualité.

Faire baisser le ticket d’entrée

Pour rappel, l’A6 électrique sera disponible à son lancement dans deux motorisations :

performance : un moteur arrière de 367 ch (270 kW) // 0 à 100 km/h en 5,4 s // vitesse maximale : 210 km/h // environ 80 000 euros

: un moteur arrière de (270 kW) // 0 à 100 km/h en // vitesse maximale : 210 km/h // environ 80 000 euros S6 : quatre roues motrices via un second moteur à l’avant // 550 ch (405 kW) en overboost // 0 à 100 km/h en 3,9 s // vitesse maximale : 240 km/h // autour de 105 000 euros

Pour aller plus loin

Audi présente sa voiture électrique qui ringardise les SUV avec son autonomie XXL : voici l’A6 Avant e-tron

Ces deux motorisations sont combinées à une batterie de 100 kWh, de quoi parcourir jusqu’à 757 km (annoncés par la marque) en une charge pour l’A6 e-tron performance et 676 km pour la S6 e-tron.

Audi A6 Avant e-tron

Ça, c’est pour l’ouverture des commandes en octobre, tandis que les livraisons débuteront dans les derniers jours de 2024. Le choix ne vous satisfait pas ? Bonne nouvelle : début 2025, deux nouvelles motorisations verront le jour. Les voici :

« e-tron » : la version d’entrée de gamme, avec un moteur arrière de 285 ch (210 kW) et 0 à 100 km/h en 6,0 s, mais surtout une batterie de 83 kWh, faisant baisser l’autonomie (qui reste tout de même à 610 km )… mais surtout le prix, qui devrait tourner aux environs des 66 500 euros ;

: la version d’entrée de gamme, avec un moteur arrière de 285 ch (210 kW) et 0 à 100 km/h en 6,0 s, mais surtout une batterie de 83 kWh, faisant baisser l’autonomie (qui reste tout de même à )… mais surtout le prix, qui devrait tourner aux environs des ; « quattro » : comme son nom l’indique, cette A6 électrique est une quatre roues motrices, mais moins puissante que la S6 e-tron, avec « seulement » 428 ch (315 kW) mais un 0 à 100 km/h en 4,5 s tout de même. Sa batterie de 100 kWh devrait lui faire dépasser les 700 km d’autonomie.

A6 e-tron A6 e-tron performance A6 e-tron quattro S6 e-tron Puissance 285 ch 367 ch 428 ch 550 ch (overboost) 0 à 100 km/h 6,0 s 5,4 s 4,5 s 3,9 s Batterie (kWh) 83 100 100 100 Autonomie (provisoire) 610 km 757 km 700 km 676 km Commandes Début 2025 Octobre 2024 Début 2025 Octobre 2024 Prix A partir de 66 500 € Environ 80 000 € Jusqu’à 91 500 € Environ 105 000 €

Voilà pour les versions « civiles » de cette A6 e-tron, qui seront toutes disponibles en carrosserie berline (Sportback) et break (Avant). Mais ça ne va pas s’arrêter là.

J’sors le RS

Car oui, la conférence de presse de présentation de l’A6 e-tron a été l’occasion de poser des questions aux porte-paroles de la marque, de quoi apprendre de manière on ne peut plus officielle que la célèbre RS 6, voiture hyper performante et tant aimée des rappeurs, aura bien droit à une version 100 % électrique.

Des prototypes de l’Audi RS 6 e-tron roulent déjà, mais bien camouflés // Source : Carscoops

Audi reste cependant muet sur les caractéristiques de cette voiture électrique de folie. Tout ce qu’on sait, c’est que l’A6 électrique repose sur la plateforme PPE du groupe Volkswagen, qui laquelle repose le Porsche Macan électrique.

Et le Porsche Macan électrique développe actuellement 639 ch et 1 130 Nm de couple dans sa version Turbo (de quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,3 s) et qu’une version Turbo S devrait logiquement voir le jour. De quoi dépasser les 700 ch ? Possible, mais attention à ne pas cannibaliser la nouvelle e-tron GT, qui atteint les 925 ch et abat le 0 à 100 km/h en 2,8 s.

Audi S6 e-tron Avant // Source : Audi

Dans tous les cas, les deux carrosseries de l’A6 e-tron devraient bénéficier de cette version ultime, sachant que la RS 6 actuelle, motorisée par un V8 de 630 ch, n’est disponible qu’en version Avant.

Rendez-vous courant 2025 pour découvrir cette voiture électrique décoiffante, qui viendra jouer sur les terres des Tesla Model S Plaid et autres Porsche Taycan.