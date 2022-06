Polestar en montre beaucoup sur ses prochaines voitures électriques, mais la marque est toujours bloquée en France

Polestar a dévoilé une nouvelle photo montrant ses trois modèles à venir, dont deux sans camouflage.

Polestar n’est pas en France, Citroën a bloqué la marque sino-suédoise sur notre territoire à cause de son logo. En revanche, cela ne l’empêche pas de continuer à se développer à vitesse grand V. Polestar, petite sœur de Volvo, vient de faire un énorme teasing. On aura ainsi droit à plusieurs lancements : 3 cette année, 4 en 2023, 5 en 2024.

Polestar a publié une nouvelle photo qui montre l’arrière des versions définitives de la Polestar 3 et de la Polestar 5, ainsi que la Polestar 4. Ce sont des voitures que l’on connaissait déjà, la Polestar 5 fait l’objet de nombreuses actualités, et par ailleurs la Polestar 3 a également été dévoilée en partie. Pour rappel, la société n’a actuellement qu’un seul modèle à vendre, la Polestar 2, mais elle travaille sur trois autres véhicules, dont le premier arrivera en octobre de cette année.

La Polestar 3, la Polestar 4 et la Polestar 5

La Polestar 3 est un SUV électrique qui visera le haut de gamme, dont les BMW iX M60, Audi E-Tron S et Tesla Model X. Ce modèle a déjà été observé récemment dans une image qui montrait le côté du SUV, mais maintenant, l’arrière a été révélé. La Polestar 3 aura un toit légèrement incurvé qui est plus bas à l’arrière. Elle comportera aussi des feux arrière qui ressemblent à une version plus compacte de la barre lumineuse de la Polestar 2.

La Polestar 4 n’a pas encore été révélée, c’est pourquoi c’est le seul véhicule encore couvert sur l’image. Ce modèle sera un SUV de type coupé qui pourrait être une version modifiée de la Polestar 3. Il devrait être lancé en 2023 et devrait concurrencer la Tesla Model Y et la Ford Mustang Mach-E, entre autres.

La Polestar 5 a dernièrement été identifiée dans des documents de brevet, mais l’image confirme désormais que ces dessins étaient exacts. Cela signifie que la berline sport électrique, qui arrivera en 2024, utilise un nouveau design pour sa barre lumineuse arrière. Comme sur les Tesla, un toit en verre plus long s’étend derrière les sièges arrière.

Selon l’entreprise, Polestar a dorénavant suffisamment de commandes pour produire environ 75 000 véhicules par an et elle est à présent présente dans 25 pays à travers le monde, ce qui signifie qu’elle est très proche de son objectif d’intégrer 30 marchés d’ici à la fin de l’année prochaine.

