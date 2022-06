Polestar 3 : découvrez le SUV premium électrique et ses magnifiques LED

Le fabricant suédois vient de lever le voile sur la Polestar 3, son futur SUV électrique. On l'avait déjà aperçu camouflé, mais la photo et la vidéo publiées par Polestar aujourd'hui permettent d'apprécier le design définitif de l'auto.

Alors que les voitures Polestar (la Polestar et la Polestar 2) ne sont toujours pas disponibles en France à cause d’une mésentente avec Citroën, la marque suédoise vend ses véhicules un peu partout dans le monde et notamment en Europe. On espère donc que la Polestar 3 que l’on peut voir en photo ci-dessus sera disponible à la vente dans l’hexagone lors de sa sortie.

Toujours est-il que le constructeur de Göteborg nous a fait une petite surprise aujourd’hui en publiant la première photo de la Polestar 3 sans camouflage. On peut ainsi contempler la ligne de ce crossover qui tend vers le SUV avec ses grandes jantes et ses passages de roues très marqués, à la manière de la Renault Megane E-Tech.

La vidéo, quant à elle, dévoile encore plus de détails visuels avec un magnifique phare arrière composé d’une longue ligne de LED. La signature visuelle avant est, elle aussi, très marquée, avec deux lignes de LED, sous forme de L à 90°, de part et d’autre. On aperçoit l’intérieur du SUV, mais trop rapidement pour en apprécier les détails.

Rendez-vous en octobre 2022

La production de la Polestar 3 est prévue pour démarrer à partir du début 2023. On devrait connaître la fiche technique lors de l’officialisation de la voiture en octobre prochain. Il faut s’attendre à une berline de luxe, dans les pas de la Polestar 2, avec deux moteurs (pour quatre roues motrices) ainsi qu’une batterie de plus grande capacité que l’actuelle de 78 kWh.

Le prix devrait être assez élevé, puisque la Polestar 3 devrait venir concurrencer les BMW iX M60, Audi E-Tron S et Tesla Model X. Viendront ensuite la Polestar 4 (qui devrait venir concurrencer la Tesla Model Y) puis la Polestar 5, qui viendrait chasser sur les terres de la Tesla Model S.

