Audi e-tron S et S Sportback : deux nouveaux SUV électriques sportifs de 500 ch… mais très chers

Les Audi e-tron S et S Sportback s’invitent au catalogue de la marque aux anneaux : ces deux SUV électriques sportifs proposent certes plus de 500 chevaux de puissance, mais leur prix respectif chatouillant les 100 000 euros risquent d’en rebuter plus d’un.

Audi peaufine sa gamme e-tron : après l’e-tron Sportback introduit en novembre 2019, place aux e-tron S et S Sportback, que le groupe allemand présente dans un communiqué de presse officiel. Particularité de ces modèles : une transmission à trois moteurs électriques — dont deux sur l’essieu arrière — pour toujours plus de performances sportives.

Plus de 500 chevaux

« Le moteur électrique avant entre en jeu lorsque le conducteur a besoin de meilleures performances, ou de façon prédictive avant que la traction ne diminue », explique la marque allemande, qui précise : « Seuls les moteurs électriques arrière sont sollicités tant que l’Audi e-tron S et l’Audi e-tron S Sportback fonctionnent en mode de conduite normal », et ce afin d’améliorer le rendement.

Le tout est épaulé par un nouveau système de vectorisation électrique du couple : « Chacun des moteurs électriques arrière envoie le couple directement à la roue via une transmission à une vitesse ». De quoi apporter une meilleure agilité et traction que le conducteur sentira tout particulièrement dans les virages, affirme la firme d’outre-Rhin.

Le Model X encore et toujours au-dessus

Grâce à leur mode S, le binôme jouit ainsi d’une puissance de 503 chevaux (370 kW), pour un couple de 973 Nm : 4,5 secondes leur suffisent pour atteindre les 100 km/h, lorsque leur vitesse de pointe tutoie les 210 km/h. À titre de comparaison, l’e-tron Sportback classique s’équipe d’un moteur de 360 chevaux (265 kW) pour un couple de 561 Nm et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes, et ce dans sa meilleure configuration.

Il n’empêche que la gamme « S » n’arrive pas encore à la cheville du Tesla Model X, dont la version Performance file à une allure maximale de 261 km/h, tout en atteignant les 100 km/h en l’espace de 2,8 secondes seulement. Sur ce point, Tesla a encore du mal à se faire détrôner par la concurrence.

Moins de 400 km d’autonomie

Aussi, les e-tron S et S Sportback embarquent une batterie d’une capacité nette de 95 kWh (utilisable à 91 %, soit 86 kWh), leur offrant une autonomie respective de 360 et 365 kilomètres. Là encore, le Model X en version Performance domine largement les débats avec son rayon d’action de 487 kilomètres.

Audi a également intégré trois niveaux de récupération d’énergie, « le plus élevé offrant une sensation one pedal unique ». Autrement dit, il suffit au conducteur de retirer son pied de la pédale d’accélérateur pour que le véhicule ralentisse de lui-même. Ajoutez à cela des roues de 20 pouces disponibles en série, ou de 21 et 22 pouces en option, tout comme des rétroviseurs extérieurs virtuels.

Bonjour les 100 000 euros

À l’intérieur, les clients profiteront de sièges sport à réglage électrique de série, une sellerie en cuir Alcantana et des garnitures en aluminium brossé déclinées en deux versions. Deux écrans tactiles au centre de l’habitacle avant sont propulsés par le système multimédia MMI, accompagnés d’une troisième dalle en guise d’instrumentation numérique.

Lancés en Europe à l’automne 2020, l’Audi e-tron S et S Sportback seront commercialisés en France à partir de 96 000 et 99 200 euros, respectivement. À ce prix-là, les deux modèles n’ont évidemment pas le droit au bonus écologique. Toujours à titre de comparaison, le Model X Performance, dont les caractéristiques ont été présentées ci-dessus, s’arrache au prix de 106 990 euros.