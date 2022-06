Polestar 5 : la toute puissance de l’anti-Tesla Model S va faire tourner des têtes

À l'occasion du festival de vitesse Goodwood, Polestar dévoile plus d'informations et d'éléments de design de la Polestar 5. On est face à une concurrente très sérieuse des Tesla Model S et Porsche Taycan grâce à une architecture très puissante, que ce soit en capacité d'accélération mais aussi de charge rapide.

La Polestar 5 est une voiture électrique très attendue. La marque suédoise, petite sœur sportive de Volvo, prévoit de venir chasser sur les terres des Tesla Model S, Mercedes EQS et autre Porsche Taycan avec la Polestar 5. Un concentré de technologies, mais surtout de puissance, pour en faire une berline haut de gamme et résolument sportive.

La voiture, encore à l’état de prototype et camouflée sous une peinture spéciale, a roulé publiquement pour la première fois sous les yeux des participants de la course de côte de Goodwood. L’occasion pour la marque de dévoiler quelques caractéristiques techniques, mais également le design de la voiture.

Niveau design, on avait déjà plus ou moins tout vu, notamment grâce à la fuite d’un brevet, mais aussi avec une image de teaser de la part de Polestar, montrant toute la famille (les Polestar 2, 3, 4 et 5) réunie. Grâce à Goodwood, on a maintenant encore plus de photos et surtout, une vidéo dans laquelle la Polestar 5 nous gratifie d’un petit départ arrêté avec beaucoup de gommes laissées sur place. On vous laisse juger !

En termes d’allure, la Polestar 5 est une grande berline (les dimensions n’ont pas été données) de type GT à 4 portes. Nous avons donc un vrai coffre totalement séparé de l’habitacle. Les lignes sont tendues, donnant un caractère très sportif à l’ensemble. Les phares à LED ajoutent un peu plus de cachet à la voiture, avec son design assez unique sur le marché. Il est toutefois impossible de percevoir tous les détails, la peinture camouflage étant là pour réserver encore un peu de surprise lors de l’annonce officielle de la voiture qui devrait avoir lieu dans les mois à venir.

800 volts et près de 900 ch !

Du point de vue technique, la Polestar 5 devrait être un foudre de guerre. La marque suédoise utilisera une plateforme 800 volts, permettant de profiter d’une recharge très rapide, à l’image de la Hyundai Ioniq 5 ou de la Porsche Taycan. Polestar utilisera un nouveau moteur électrique sur l’essieu arrière. Combiné avec un second moteur sur l’essieu avant, les quatre roues motrices bénéficieront d’une puissance de 650 kW (884 ch) et de 900 Nm de couple. À comparer aux 560 kW et 1 050 Nm de la Porsche Taycan Turbo S ou encore les 750 kW de la Tesla Model S Plaid.

Polestar veut faire de sa 5 une voiture de sport, avec l’accent mis sur la maniabilité et la légèreté. Ainsi, la voiture utilisera un tout nouveau châssis en aluminium, pour conserver la rigidité de l’ensemble tout en réduisant le poids. De quoi venir tenter de faire de l’ombre à la concurrence.

Une boîte de vitesse et 600 km d’autonomie ?

Lors d’une présentation aux investisseurs en mai 2022, Polestar avait dévoilé quelques détails supplémentaires sur la prochaine plateforme qui pourrait être celle de la Polestar 5. Il est ainsi question d’une autonomie d’environ 600 km grâce à une batterie de 103 kWh, d’une vitesse de charge permettant de passer de 0 à 80 % en 20 minutes ou encore de la charge bidirectionnelle et de la compatibilité V2G. Cette nouvelle plateforme pourrait également intégrer une boîte de vitesse à deux vitesses, comme sur la Porsche Taycan.

Lancement prévu en 2024

La Polestar 5 devrait être lancée officiellement en 2024. Pour le moment, le prix et le reste des caractéristiques techniques sont inconnus. Le coût devrait toutefois être très élevé, puisque le constructeur suédois annonce que la Polestar 5 aura le plus petit volume de production du constructeur. On espère alors que la marque aura le droit de vendre ses modèles en France d’ici là si le litige l’opposant à Citroën prend fin.

