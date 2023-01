Zeekr 001 (2023) : voici la voiture aux 1 000 km d’autonomie, mais il y a un hic

La nouvelle berline de Zeekr est là ! Comme prévu, cette édition 2023 peut même être configurée avec la nouvelle batterie de CATL, et ainsi proposer plus de 1 000 km d'autonomie. Toutefois, ne prenez pas ce chiffre au pied de la lettre.

Zeekr, on en parle souvent. Si vous ne connaissez pas cette marque, c’est un peu normal, elle appartient au géant chinois Geely (qui possède aussi Smart, Volvo, Lotus…). Vous ne croiserez aucune voiture Zeekr en France, du moins du moins pour le moment, même si cela ne devrait pas tarder puisqu’une commercialisation en Europe est imminente. Elle a profité du pour annoncer son nouveau système de conduite autonome, ainsi que la nouvelle Zeekr 001.

La nouvelle 001 est très attendue, elle utilise une toute nouvelle batterie de CATL. Elle était déjà au cœur de l’actualité en 2022, Zeekr évoquait 1 000 km d’autonomie. Pour rappel, c’est une nouvelle version de la 001 actuelle. Au niveau du look, la Zeekr 001 (2023) ne change pas beaucoup. À l’exception de trois coloris, orange, bleu et noir nuit. À l’intérieur, c’est différent.

Zeekr a officialisé quatre capacités de batterie, avec respectivement 546 km, 656 km, 741 km, et 1 032 km avec le cycle CLTC. Plus optimiste que le WLTP européen, ce dernier doit être réduit de 15 %, ce qui donne alors plutôt 850 à 900 km pour la version 1 032 km. Cela reste énorme, mais il y a un hic, vous allez le découvrir plus loin dans l’article.

La version à quatre roues motrices à double moteur développe 400 kW et 686 Nm, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Cette version est équipée d’une batterie au lithium d’une capacité de 86 kWh ou 100 kWh, permettant d’atteindre une autonomie (en cycle CLTC) de 546 km et 656 km, respectivement.

La version monomoteur à propulsion arrière développe 200 kW et 343 Nm. Cette dernière est équipée de la batterie Qilin de CATL, la troisième génération de batterie à technologie cell-to-pack de CATL, d’une capacité de 100 kWh et 140 kWh, avec une autonomie (en cycle CLTC de 741 km et 1 032 km), respectivement.

Seulement 1 000 exemplaires

Cette dernière, à 1 032 km, est limitée à seulement 1 000 exemplaires, avec une livraison qui devrait débuter au second trimestre 2023. Un modèle qui a donc été conçu avant tout pour faire de la communication, avec comme baseline : « la voiture avec la plus grande autonomie au monde ».

L’intérieur est minimaliste avec un tableau de bord de 8,8 pouces et un écran central de 14,7 pouces. Les sièges sont en cuir Nappa et sont disponibles en quatre couleurs : noir carbone, bleu azote, gris platine et brun titane. Les sièges avant ont des fonctions de chauffage, de ventilation et de massage. Les passagers à l’arrière ont également accès à un écran tactile multifonctions de 5,7 pouces.

Enfin, Zeekr a annoncé des tarifs situés entre 300 000 et 386 000 RMB, soit de 43 000 à 55 200 euros. On a hâte de voir ce que cela va donner en Europe.

