Ces deux voitures électriques chinoises qui arrivent en France tordent clairement le cou aux idées reçues

L’organisme européen EuroNCAP a testé les nouvelles voitures électriques Zeekr 001 et X qui arrivent en France. Et ces deux voitures chinoises ont véritablement cartonné. Elles ont également passé haut la main les tests Green NCAP, démontrant qu’elles sont aussi sûres que propres.

Depuis plusieurs années déjà, les voitures chinoises ont commencé à envahir tout doucement le marché européen. Mais depuis peu, la cadence s’accélère, ce qui ne plaît pas du tout à Bruxelles, qui veut désormais agir.

De très bons résultats

De plus, si ces autos arrivent en masse chez nous, elles font toujours face à de nombreux préjugés et autres à priori en tout genre, notamment sur leur sécurité. Or, nous avions déjà démontré que ces véhicules ne sont pas moins bien conçus que les autres, comme l’avait prouvé la nouvelle Nio EL6 quelques semaines plus tôt. Mais c’est un cas parmi de nombreux autres, car l’organisme indépendant EuroNCAP, en charge des crash-tests vient de tester deux nouveaux modèles qui ont également su faire leurs preuves.

Dans son communiqué tout juste publié, ce dernier indique qu’il s’agit des Zeekr 001 et X, qui devraient bientôt finir par arriver en France et qui sont déjà commercialisées en Europe depuis peu. Il s’agit pour mémoire d’une berline rivale de la Tesla Model 3 et d’une compacte, qui chasse plutôt sur les terres de la Renault Mégane E-Tech. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux autos ont véritablement cartonné lors de ces tests, en atteignant la note maximale de cinq étoiles.

Mais c’est surtout la Zeekr X qui s’est ici particulièrement illustrée, puisqu’elle a réussi à obtenir un score très honorable de 91 % en ce qui concerne la protection des usagers adultes. Pour les passagers enfants, la compacte légèrement surélevée, rivale de la Volkswagen ID.3 a obtenu la note de 90 %, ce qui est également excellent. Qu’en est-il des usagers vulnérables de la route, comme les piétons et les cyclistes ? Et bien là encore, la voiture a su faire ses preuves, avec un beau 84 %, ce qui est plus qu’honorable.

Enfin, du côté des aides à la conduite, la voiture, que nous avons pu tester l’an dernier atteint les 83 %, ce qui est aussi très bon. Il faut dire qu’elle est plutôt bien dotée dans ce domaine, puisqu’elle s’offre notamment la conduite autonome de niveau 2 ainsi que de nombreux systèmes d’assistance comme l’alerte de trafic transversal avant et arrière, entre autres. Pour mémoire, elle se décline avec deux moteurs de 272 et 428 chevaux et partage sa plateforme avec le Volvo EX30.

Des voitures très convaincantes

De son côté, la Zeekr 001, qui rivalise désormais frontalement avec la nouvelle Xiaomi SU7 n’a pas démérité non plus, bien au contraire. La berline électrique a en effet aussi obtenu de très bons scores dans toutes les catégories. Et pour cause, elle a réussi à atteindre les 89 % en ce qui concerne la protection des passagers adultes et du conducteur, tandis que la note baisse légèrement à 88 % pour les enfants. Ce qui reste évidemment tout à fait honorable et très rassurant pour les futurs clients.

De plus, la voiture prend aussi soin des usagers vulnérables, avec un score de 84 %. Ce dernier est affiché à 83 % pour les aides à la conduite, ce qui est exactement pareil que pour sa petite sœur. Et ce alors que les deux font appel aux mêmes technologies embarquées.

Mais ce n’est pas tout, car les deux voitures ont également obtenu de très bonnes notes lors des tests Green NCAP, qui jugent l’efficience des modèles électriques sur plusieurs critères. Parmi eux, citons notamment les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, le rendement énergétique de la voiture et sa capacité à limiter les émissions polluantes.

Les deux véhicules ont obtenu de très bonnes notes dans toutes ces catégories, ne descendant jamais en dessous de 9 sur 10. Ce qui prouve une nouvelle fois que les voitures électriques chinoises ne sont pas forcément plus nocives pour l’environnement que les modèles produits en Europe, même si le gouvernement français a décidé de leur retirer le droit d’être éligibles au bonus écologique depuis le début de l’année. Une mesure qui concerne Zeekr mais également MG de même que la Dacia Spring et la Tesla Model 3.