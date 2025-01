Bonne nouvelle pour la voiture électrique chinoise vendue en Europe qui se recharge en 10 minutes

Les voitures électriques Zeekr qui se rechargent en 10 minutes en Chine vont bientôt pouvoir faire de même dans d’autres pays. L’Europe devrait également être de la partie dans un second temps.

Zeekr, le constructeur chinois de voitures électriques intégré au groupe Geely (Lotus, Polestar, Smart), commercialise ses modèles dans de nombreux pays, y compris en Europe. Certaines de ses voitures électriques, comme les Zeekr 001 ou 7X, sont connues pour se recharger en 10 minutes et 30 secondes en Chine. Mais ce n’est pas la même chose en Europe, à cause de la puissance des bornes de recharge, plus faible qu’en Chine.

Il faut en effet une puissance de plus de 500 kW pour atteindre ces temps de recharge ultrarapide. À titre de comparaison, une Tesla Model Y se recharge en 20 à 25 minutes avec une puissance de 170 à 250 kW. Une Porsche Taycan réalise le même exercice en 18 minutes avec une puissance de 320 kW.

Où sont les bornes ?

Difficile en Europe de trouver des bornes dotées d’une puissance de recharge plus élevée que 350 ou 400 kW dans le meilleur des cas. Mais le concurrent chinois Nio propose tout de même une puissance de 500 kW et même 640 kW sur quelques stations en Europe. Précisons que les voitures électriques Zeekr peuvent se brancher sur les bornes Nio.

Lors du CES 2025 de Las Vegas, Zeekr a fait une annonce majeure qui va dans le bon sens : l’entreprise va installer des bornes de recharge rapide en 800 volts à travers le monde entier, en démarrant par deux marchés principaux. Il s’agit de l’Australie et de la Thailande.

Le communiqué de presse ne précise pas la puissance, mais il y a fort à parier qu’il s’agira des bornes de troisième génération (v4) de Zeekr qui grimpe à 800 kW. Pour le moment, Zeekr a installé 800 stations de recharge rapide en Chine. Un chiffre un peu décevant, surtout lorsqu’on compare à Nio qui a déjà plus de 4 000 stations à travers le monde.