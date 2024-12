Voici la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement d’Europe

Après une présentation en Chine il y a quelques semaines, le Zeekr 7X arrive en Europe. Même s’il ne profite pas de toutes ses fonctionnalités initiales, il devient tout de même la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement du marché. Voici ses prix et ses caractéristiques.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

Depuis quelques mois, Zeekr, une marque chinoise appartenant au groupe Geely (comme Volvo, Smart ou Lotus), développe un plan produit assez remarquable, avec des prestations et des équipements impressionnants pour le prix de vente.

Dernier lancement en date : le Zeekr 7X, un SUV électrique chassant sur les terres des Tesla Model Y et autres Audi Q6 e-tron. Lancé en Chine en septembre, il vient déjà d’arriver en Europe. L’occasion de connaître ses spécificités.

La recharge la plus rapide de l’Ouest

Rappelons les bases du Zeekr 7X. Il s’agit d’un SUV de 4,78 m de long (dont 2,90 m d’empattement) pour 1,93 m de large et 1,65 m de haut. À l’intérieur, cinq places et un coffre de 539 litres (en plus d’un frunk à l’avant de 66 litres) vous attendent.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

L’ouverture des commandes aux Pays-Bas, Suède et Norvège permet de découvrir les chiffres d’homologation européens. Trois versions sont disponibles :

Premium RWD, où une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 75 kWh promet une autonomie de 480 km selon la norme WLTP. Un moteur de 421 ch permet de passer de 0 à 100 km/h en 6 secondes ;

selon la norme WLTP. Un moteur de 421 ch permet de passer de 0 à 100 km/h en 6 secondes ; Long Range RWD, où la batterie passe à la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt) et atteint les 100 kWh. L’autonomie progresse à 615 km WLTP, tandis que l’unique moteur est repris ;

WLTP, tandis que l’unique moteur est repris ; Performance AWD, où un second moteur à l’avant permet d’accéder aux quatre roues motrices, d’augmenter la puissance à 639 ch (0 à 100 km/h : 3,8 s), et de diminuer l’autonomie à 543 km WLTP « seulement ».

Plus intéressant : les temps de recharge, qui battent les records du marché. La batterie de 75 kWh est une création maison, baptisée Golden Brick, qui permet en Chine de passer de 10 à 80 % en 10,5 minutes. En Europe, il faudra se « contenter » de 13 minutes… à condition de trouver une borne capable de fournir les 480 kW de puissance acceptables par le 7X.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

La batterie 100 kWh est loin de démériter, avec un 10-80 % expédié en 16 minutes. Un temps similaire à la Lotus Emeya, demandant 18 minutes sur l’exercice avec une borne 350 kW mais moins de 15 minutes sur une borne 400 kW.

Des équipements manquants

Niveau prix, ce Zeekr 7X débute aux Pays-Bas à 52 990 euros en entrée de gamme, jusqu’à 62 990 euros en version Performance. Des prix assez élevés, notamment face au Tesla Model Y qui y débute à partir de 45 990 euros, mais le 7X veut se faire pardonner avec un équipement de série des plus complets.

Dès l’entrée de gamme, on retrouve un écran central mini-LED de 16 pouces compatible Android Auto/Apple CarPlay, un écran d’instrumentation 13 pouces, un toit panoramique, une conduite semi-autonome de niveau 2, des projecteurs matriciels, des sièges avant et arrière chauffants, etc.

Zeekr 7X // Source : Zeekr

Reste que l’étendue de personnalisation est bien ténue, avec seulement quatre couleurs, trois jantes et deux choix d’intérieur. Autres pertes regrettables : l’abandon du Stargate, cette calandre illuminée et personnalisable – la faute, peut-être, aux réglementations européennes sur le sujet. Pas non plus de LiDAR à l’horizon pour aller plus loin dans la conduite autonome.

Enfin, l’arrivée de Zeekr en France, promis de longue date, prend du retard. Initialement annoncée pour 2024, les porte-paroles de la marque ne s’avancent plus sur la moindre date.