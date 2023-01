Conduite autonome : un nouveau système très prometteur et concurrent du FSD de Tesla arrive

Le constructeur chinois de voitures électriques haut de gamme Zeekr a annoncé l’arrivée de son système de conduite autonome en Chine. Cette technologie rappelle évidemment le fameux système FSD de Tesla.

Avec l’avènement de la voiture électrique, mais aussi les différentes brides du législateur, la recherche et le développement autour de la conduite autonome a quelque peu ralenti ces dernières années.

Néanmoins, depuis quelques mois, la course a la voiture autonome est repartie de plus belle. En Europe, par exemple, il est désormais possible d’expérimenter la conduite autonome de niveau 3 depuis septembre 2022, tandis que Tesla a lancé son système FSD en version bêta.

Ce système de conduite autonome est encore en cours de développement, mais semble déjà séduire de nombreux clients : en témoignent les chiffres de ventes de cette coûteuse option (15 000 dollars) en Amérique du Nord, là où elle peut être uniquement commercialisée pour le moment.

En matière de conduite autonome, Tesla mène globalement la danse, même si de nombreux constructeurs, comme Mercedes notamment, travaillent et obtiennent des résultats probants ces derniers mois. Mais il n’y a pas que les constructeurs américains et européens qui s’y intéressent.

Uniquement en Chine pour le moment

En Chine, le constructeur haut de gamme Zeekr a dévoilé sa feuille de route pour 2023, et en a profité pour annoncer que son système de conduite automatisée entrera en phase de tests dès ce mois de janvier en Chine. Cela fait globalement écho au concept-car Zeekr M-Vision récemment présenté au Salon de Guangzhou, une sorte de robot-taxi sans volant et doté d’un système de conduite autonome de niveau 4.

Le système Zeekr NZP – c’est le nom de la technologie – permet à une voiture d’évoluer de manière autonome dans son environnement, c’est-à-dire adaptée son allure en fonction de la situation (traversée de ville, autoroute…), opérer des changements de voie ou encore « effectuer de long trajets sans intervention humaine », selon Zeekr.

Lors de la présentation du Zeekr 009, le constructeur a déclaré que ce modèle sera le premier monospace au monde à disposer d’un système de conduite autonome avec la technologie NZP.

À la pointe de la technologie

Le premier modèle à bénéficier de ce système sera le Zeekr 001. Pour ce faire, la berline intègre deux puces Mobileye EyeQ5H, sept caméras haute définition de 8 mégapixels, 12 radars à ultrasons et un radar à ondes millimétriques. Zeekr précise qu’il y a aussi une nouvelle fonction de régulateur de vitesse actif qui peut ajuster automatiquement la distance sur une plage de vitesse de 0 à 130 km/h en fonction de la vitesse de la voiture qui la précède.

Il y a également la fonction « évitement de risque » qui permet, s’il y a des piétons, des véhicules non motorisés ou de gros véhicules sur le côté de la route, de ralentir automatiquement le véhicule pour ensuite légèrement se décaler, tout en restant dans sa voie de circulation.

Encore en phase « d’apprentissage »

Cette fonction « bêta » (même si elle n’est pas appelée ainsi par Zeekr) apprendra aussi tout en long de son processus de tests. Ainsi, la technologie enregistrera les différents feux de circulation, les zones de travaux ou encore les nouveaux aménagements pour ensuite adapter son système de conduite automatisée.

Rappelons également que Zeekr est associé à la société israélienne Mobileye qui développe des systèmes anticollision, des assistances à la conduite, mais aussi des systèmes de conduite autonome. Mobileye et Zeekr ont récemment présenté l’un des packs d’assistance à la conduite les plus avancés au monde avec pas moins de sept caméras de huit mégapixels (en plus de quatre caméras de stationnement) offrant une perspective à 360 degrés.

