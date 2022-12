La voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie pourra se conduire (presque) seule

Zeekr, la firme haut de gamme du groupe Geely, qui va bientôt s'implanter en Europe, a annoncé un partenariat avec Mobileye pour ses aides à la conduite et les technologies de conduite autonome. La voiture électrique dotée de 1 000 km d'autonomie devrait avoir une conduite autonome très performante.

Si vous ne connaissez pas le constructeur Zeekr, c’est un peu normal, puisque cette marque, qui appartient au géant chinois Geely (qui possède aussi Smart, Volvo, Lotus…), n’est pas encore arrivé en France, même si cela ne devrait pas tarder puisqu’une commercialisation en Europe est imminente.

Zeekr, nous vous en avons récemment parlé, puisqu’en matière de technologies, ce constructeur premium veut jouer dans la cour des grands avec des chiffres à faire pâlir d’autres constructeurs. Par exemple, au mois de juin 2022, le géant chinois des batteries CATL dévoilait sa batterie Qilin CTP 3.0 avec, au programme, une autonomie à quatre chiffres et une charge ultrarapide, de l’ordre de dix minutes pour passer de 10 à 80 %.

Et qui sera le premier véhicule à en bénéficier ? Zeekr avec son modèle 001. Ce modèle est annoncé avec deux moteurs électriques pour une puissance totale de 544 ch et 768 Nm. Le 0 à 100 km/h est ainsi abattu en 3,8 secondes.

Mais le plus intéressant réside dans la batterie, où la Qilin CTP 3.0 de CATL lui permettant d’annoncer une autonomie théorique de plus de 1 000 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC. Rappelons que ce cycle est plus optimiste avec l’autonomie, et qu’on serait ainsi plutôt autour de 900 km sur le cycle WLTP.

À la pointe de la technologie

Et ce n’est pas tout. Outre cette abondance d’autonomie (qu’Elon Musk ne plébiscite pas, tout comme BMW), les modèles Zeekr (avec notamment la future Zeekr 009) seront aussi à la pointe de la technologie en matière de connectivité et d’aides à la conduite. En effet, Zeekr est associé à la société israélienne Mobileye qui développe des systèmes anti-collisions, des assistances à la conduite, mais aussi des systèmes de conduite autonome.

Mobileye et Zeekr ont récemment présenté l’un des packs d’assistance à la conduite les plus avancés au monde avec pas moins de sept caméras de huit mégapixels (en plus de quatre caméras de stationnement) offrant une perspective à 360 degrés.

Il s’agit en quelque sorte d’un énorme LiDAR comme nous commençons à en voir sur de nombreuses voitures électriques haut de gamme, dont le Lotus Eletre, le SUV électrique qui vient du groupe Geely également.

Un système qui réfléchit comme un humain

Nos deux protagonistes continuent ainsi le développement de leur système SuperVision annoncé il y a deux ans et déployé sur l’ensemble des voitures estampillées Zeekr. Ce système se veut plus « humain », même s’il s’agit toujours d’une intelligence artificielle. Dans les faits, la plupart des systèmes d’aides à la conduite sont conçus autour de l’analyse du véhicule qui vous précède.

Cependant, dans la tête du conducteur, il y a bien d’autres informations qui entrent en compte, et c’est justement ça que le système SuperVision souhaite singer avec un éventail plus large de décisions qui peuvent être prises par l’intelligence artificielle en fonction de l’environnement et non plus d’un seul élément.

Grâce au LiDAR, cela permet à l’algorithme de prendre en compte l’évolution de l’environnement et de réagir intelligemment à de nombreuses situations.

Par exemple, les caméras peuvent anticiper et analyser le véhicule qui précède celui qui vous précède pour encore anticiper davantage. Il peut aussi prendre en compte la présence d’un véhicule sur le côté avec une porte ouverte et qui nécessitera une légère manœuvre, ou encore un piéton sur le bord de la route qui nécessitera un ralentissement.

