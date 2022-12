Pourquoi la voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie coûtera cher à recharger

L'arrivée du crossover 100 % électrique haut de gamme de Geely, le Zeekr 01, se précise. Nous avons désormais son autonomie selon le cycle d'homologation chinois (plus de 1 000 km), ce qui laisse présager un joli score également pour son arrivée en Europe. Mais attention, sa consommation devrait être élevée.

Au mois de juin 2022, le géant chinois des batteries CATL dévoilait sa batterie Qilin CTP 3.0 avec, au programme, une autonomie à quatre chiffres et une charge ultra-rapide, de l’ordre de dix minutes pour passer de 10 à 80 %.

Et le premier véhicule à en bénéficier est un modèle chinois haut de gamme, à savoir Zeekr avec son modèle 001. Le véhicule doit arriver au deuxième trimestre 2023 en Chine et un peu plus tard en Europe. Ce crossover, à mi-chemin entre une berline et un SUV, est un beau bébé puisqu’il mesure 4,97 mètres de long avec un empattement de 3,01 mètres.

Il embarque deux moteurs électriques pour une puissance totale de 544 ch et 768 Nm. Le 0 à 100 km/h est ainsi abattu en 3,8 secondes.

L’une des plus grosses batteries du marché

Comme énoncé plus haut, le plus intéressant provient de sa batterie, la Qilin CTP 3.0 de CATL, lui permettant d’annoncer une autonomie théorique de 1 000 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC. Rappelons que ce cycle est plus optimiste avec l’autonomie, et qu’on serait ainsi plutôt autour de 850 à 900 km sur le cycle WLTP.

Cette autonomie de 1 000 km vient d’ailleurs d’être officialisée par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information chinois qui a publié le « Catalogue des modèles de véhicules à énergie nouvelle exemptés de la taxe sur l’achat de véhicules » le 19 décembre dernier.

Parmi eux, il y a la Zeekr 001 et son autonomie de 1032 km très précisément. Selon les informations annoncées, la voiture embarque une batterie d’une capacité de 140 kWh et un poids à vide de 2 345 kg.

Pour le moment, la Zeekr 001 (et la Zeekr 009 par conséquent) est réservée au marché chinois, mais la marque a en ligne de mire l’Europe avec des débuts prévus en 2023, même s’il est possible que cela ait lieu un peu plus tard puisque les Zeekr 001 dotées de cette nouvelle batterie commenceront tout juste à être livrées en Chine.

L’une des meilleures en Europe ?

Dans le cas d’une commercialisation en Europe, elle passerait donc sous le cycle d’homologation WLTP, plus strict. Cela nous donnerait donc logiquement une autonomie comprise entre 850 et 950 km. Une belle performance, mais la grosse batterie de 140 kWh aide beaucoup.

La Lucid Air, par exemple, avec sa plus « petite » batterie de 118 kWh, revendique 883 kilomètres, tandis que la Mercedes EQS peut grimper à 783 km d’autonomie sur cycle le WLTP avec une batterie de 107,8 kWh. C’est toujours moins que la Nio ET7 avec les 150 kWh de sa batterie semi-solide, mais plus que les 131 kWh du pick-up Ford F-150.

L’efficience de la Zeekr 001 ne semble donc pas très bonne, avec une consommation théorique moyenne de l’ordre de 14,7 à 16 kWh / 100 km contre 13,3 et 13,7 kWh / 100 km pour les Lucid Air et Mercedes EQS. Ce qui implique donc un coût plus élevé pour parcourir la même distance avec la voiture chinoise.

Des Zeekr 001 dotées de batteries plus petites avec une autonomie comprise entre 536 à 732 km (toujours selon le cycle CLTC) ont déjà été livrées au cours de cette année. Mais les clients ont-ils vraiment besoin d’une voiture électrique dotée d’une autonomie de plus de 1 000 km ? Beaucoup pensent que non, que ce soit Elon Musk mais également BMW.

