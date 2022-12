La Lucid Air fait son entrée en Europe et impressionne par son autonomie

Les premières voitures Lucid arrivent en Europe. L'Air Dream Edition débarque avec une autonomie de près de 900 kilomètres selon la norme WLTP.

Lucid arrive en Europe avec sa berline Lucid Air. Elle fait partie de la liste des voitures américaines que l’on attend de pied ferme en Europe.

Et si vous cherchez un challenger de taille pour la Tesla Model S, la Lucid Air est un bon candidat. À segment égale, la majorité des voitures électriques qui tentent d’afficher les caractéristiques des Tesla sont très loin de s’en approcher. Mais, ce n’est pas le cas de la Lucid Air.

L’édition limitée Dream pour commencer

Les premiers pas en Europe sont réalisés avec l’édition limitée Dream, disponible en deux versions différentes. Selon la norme WLTP, le premier modèle a une autonomie de 799 kilomètres. Cette berline Dream Edition Performance développe 828 kW et accélère de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes.

Si vous pouvez vous passer d’un peu de puissance, vous obtiendrez alors un peu plus d’autonomie avec la gamme Dream Edition de 696 kW et ses 883 kilomètres. Notez que Tesla ne propose pas encore à la vente un véhicule avec autant d’autonomie. La récente Tesla Model S Plaid, qui est une concurrente de la Lucid Air, affiche 633 kilomètres d’autonomie (WLTP).

D’ailleurs, la berline Air dispose d’une architecture de 900 volts, elle peut être rechargée plus rapidement que les autres voitures électriques actuellement disponibles. Avec une capacité de charge 300 kW en courant continu, la Lucid Air Grand Touring (qui n’est pas encore disponible en Europe) devrait pouvoir récupérer 400 kilomètres d’autonomie en 15 minutes environ.

Lucid accepte les réservations de clients européens pour tous les niveaux de finition Lucid Air. Pour 300 euros, vous pouvez donc réserver votre Lucid Air depuis l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse. Au-delà de la puissance et de l’autonomie, les prix sont également élevés. En Allemagne, il faut dépenser au moins 218 000 euros pour s’offrir l’Air.

Lucid Motors a ouvert son troisième point de vente européen et son premier centre de service, de livraison et de distribution en Europe près d’Amsterdam. Le premier showroom sur le sol européen a été ouvert à Munich en Allemagne, et un autre à Genève en Suisse.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.