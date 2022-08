Voici 8 voitures 100 % électriques américaines à surveiller de près

On parle souvent de la Chine, mais les États-Unis sont très prolifiques concernant les voitures électriques. 100 % électriques, bourrées de technologies, les voitures électriques américaines arrivent au compte-goutte en Europe. Voici une sélection de huit voitures attendues de pied ferme.

Après avoir réalisé une sélection de voitures chinoises 100 % électriques, attendues en Europe, nous nous sommes attaqués aux constructeurs automobiles américains. Il y a les constructeurs de grande renommée, comme General Motors, Ford, Tesla… et les nouveaux qui tentent de se mettre dans le sillage de Tesla : Rivian, Lucid, Lordstown, Canoo, Faraday Future ou encore Fisker. C’est l’éternelle histoire des petites start-up agiles, audacieuses et créatives… On ignore qui arrivera réellement à atteindre ses objectifs.

Tesla Roadster

Retardée, puis retardée et certainement encore retardée. Si vous avez prévu de craquer pour la seconde édition du Tesla Roadster, il faut être patient (et fortuné). L’espoir, cependant, est qu’un jour, il arrive enfin. Le Roadster sera une voiture avec des caractéristiques démesurées.

Lorsqu’il a été annoncé, Elon Musk a déclaré que le Roadster serait capable d’atteindre 1 000 km avec une seule charge et a fait allusion à une vitesse de pointe supérieure à 400 km/h. Il a également déclaré que son système à trois moteurs (qui comprend un moteur électrique à l’avant et deux à l’arrière) permettra à la voiture d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 1,9 seconde. Rien à voir avec le Roadster originel de 2008 conçu sur la base d’une Lotus Elise. En dehors de l’annonce officielle, la nouvelle Roadster a fait de timides apparitions lors d’événements officiels Tesla.

En France, comptez un prix de 172 000 euros minimum. On parle d’une première livraison en 2023… Rappelons que lors de sa présentation fin 2017, Elon Musk promettait une arrivée pour 2020.

Fisker Ocean

C’est certainement le moins connu des constructeurs américains évoqués ici, voici le Fisker Ocean. Ce SUV 100 % électrique, on a pu l’observer lors de plusieurs salons cette année. L’allure du SUV californien fait irrésistiblement penser au Range Rover Evoque. Vous aurez remarqué le toit ouvrant solaire, dont la marque assure qu’il permet de grappiller jusqu’à 3200 km d’autonomie par an. Concernant cette thématique, on vous conseille de lire notre prise en main de la Lightyear 0.

L’immense écran central de 17,1 pouces impressionne, en position verticale en roulant ou horizontale pour regarder un film à l’arrêt. Les fans de Tesla Model 3 ou Model S y trouveront tous leur compte… il peut d’ailleurs pivoter à 90 degrés. À l’arrêt, vous le regardez en mode paysage pour profiter du contenu multimédia. En déplacement, le mode vertical sera plus adapté pour moins distraire le conducteur. L’instrumentation est, elle, affichée sur un petit écran derrière le volant.

Les autonomies annoncées sont comprises entre 440 km (Ocean Sport, le modèle de base, avec moteur électrique placé sur le train avant) 630 km (Ocean Exreme, avec deux moteurs sur chaque essieu) sur cycle WLTP.

Sa première livraison est prévue en novembre 2022, en Autriche ou encore aux États-Unis. En France, la livraison est notée pour avril 2023. Les tarifs sont compris entre 41 900 euros et jusqu’à 69 950 euros. Cela semble élevés, mais ces tarifs comprennent beaucoup d’options et sont donc attractifs par rapport à la concurrence.

Lucid Air

Si vous cherchez un challenger de taille pour la Tesla Model S, la Lucid Air est un bon candidat. À segment égale, la majorité des voitures électriques qui tentent d’afficher les caractéristiques des Tesla sont très loin de s’en approcher. Mais, ce n’est pas le cas de la Lucid Air.

Sur la fiche technique, la Lucid Aid propose 827 ch, contre 680 ch pour la Model S Plaid. Si les deux modèles font jeu égal sur le 0 à 100 km/h, la Lucid Air est plus rapide en reprise pour le 80 à 120 km/h (1,9 contre 2,2 secondes)

Niveau autonomie, la Lucid Air se paye même le luxe de consommer moins sur les voies rapides (de 17 à 21 kWh / 100 km, contre 19 à 22 pour la Model S Plaid d’après Automobile-Propre). Même la charge est plus rapide, 300 kW contre 250 kW maximum en courant continu. Autre détail : la batterie fonctionne en 800 volts contre 400 volts chez Tesla.

Lucid a dévoilé l’édition Air Sapphire Edition. Ce modèle Lucid Air Sapphire est équipé de trois moteurs, avec 1 200 chevaux au total. Avec un moteur supplémentaire à l’arrière, elle est censée atteindre les 100 km/h en moins de deux secondes et 160 km/h en moins de quatre secondes avec une vitesse de pointe à 321 km/h.

Si les deux voitures se ressemblent autant c’est que Lucid Motors a recruté un ingénieur… Peter Rawlinson, ce dernier a travaillé sur la Tesla Model S et la Lucid Air. Les tarifs en Europe débutent à 100 000 euros pour la version entrée de gamme, Pure, ils vont jusqu’à 218 000 euros pour la Dream Edition (tarif pour l’Allemagne). Les réservations pour le premier modèle de Lucid Motos sont déjà ouvertes sur le site du constructeur. En France, on ne peut pas encore la précommander. Lucid vise l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas et la Norvège.

Rivian R1S

Comme Lucid, Rivian fait souvent l’actualité économique, car ses annonces et autres chiffres sont scrutés par l’industrie. La première grosse communication de Rivian a été l’énorme contrat avec Amazon. Le groupe américain a travaillé en étroite collaboration avec Rivian pour concevoir les camionnettes de livraison assemblées à l’usine de Rivian, à Normal, aux États-Unis. Rivian a présenté deux modèles : un pickup nommé R1T et un SUV nommé R1S. Le R1S, comme la Lucid Air citée plus haut, roulent déjà sur les routes américaines.

C’est un gros SUV de 7 places, toujours avec une motorisation 100 % électrique. Ses caractéristiques sont très proches du R1T, les deux voitures partagent la même plateforme. Le Rivian R1S veut être perçu comme le digne héritier des gros SUV à l’américaine. Il marque déjà les esprits par son allure d’armoire à glace, à la manière d’un Chevrolet Tahoe ou d’un Ford Expedition. Par conséquent, cela n’en fait pas une voiture très efficiente.

Capacité de la batterie 105 kWh 135 kWh 180 kWh Puissance 300 kW (408 ch) 522 kW (710 ch) 562 kW (764 ch) Autonomie du R1T 370 km 480 km 640 km Autonomie du R1S 386 km 499 km 660 km

Le Rivian R1S est disponible aux États-Unis à partir de 70 000 dollars, et aucune date de disponibilité n’est annoncée en Europe. Rivian a publié des pertes énormes pour le second trimestre 2022, on parle de 1,7 milliard de dollars, mais 98 000 précommandes ont été enregistrées avec 25 000 véhicules qui devraient être livrés en 2022.

Cadillac Celestiq

Le projet Celestiq

… c’est de l’« ultra-luxe ». On parle ici d’un billet de 300 000 dollars pour l’entrée de gamme, sans option.

La Celestiq proposera par conséquent des matériaux assemblés à la main, une transmission intégrale, quatre roues directrices ainsi que le système d’aide à la conduite nouvelle génération de GM, Ultra Cruise. Le groupe motopropulseur sera, lui de même, issu du travail de GM, il s’agit de la technologie Ultium.

Les précommandes seront ouvertes dès 2023, et les premières livraisons sont prévues en 2025. Évidemment, Cadillac n’est pas à l’abri d’un léger retard. Ce SUV pourrait arriver chez nous un peu plus tard, comme l’a laissé entendre General Motors qui voit en l’électrique une opportunité de revenir en Europe.

Canoo Lifestyle

Canoo est une jeune startup américaine. Nous avons sélectionné ce constructeur américain, car nous apprécions leur approche de la voiture. C’est le cas, par exemple, de la voiture officielle de la NASA.

Cette voiture sept places nous fait penser à la Volkswagen ID. Buzz, sa conception a été guidée par l’efficience, mais également le covoiturage. Ainsi, on s’éloigne de la conception classique des voitures, son toit panoramique en verre et ses vitres latérales enveloppant toute la cabine à l’arrière, offrira sans doute une vue idéale sur tout l’extérieur. L’espace passager à l’arrière va marquer les esprits, avec sa banquette courbée comme un canapé et son vaste espace central.

Canoo prévoit de mettre ses minivans sur le marché à compter de 2023 aux États-Unis, au prix de 34 750 dollars. Plusieurs variantes seront proposées, dont la Delivery pour les professionnels.

Dodge Charger

On s’attaque ici à une icône américaine, une sportive nommée Charger Daytona SRT. Dodge travaille à l’électrification de sa gamme, qui lui permettrait alors d’envisager une commercialisation en Europe, comme pour General Motors et Cadillac.

C’est fait, Dodge nous promet une version électrique de la muscle-car pour 2024. Le style a été revu pour gagner en modernité, mais également en aérodynamisme, un élément clé pour améliorer l’autonomie. Nous avons abordé en détail ce concept dans cet article.

Buick Electra EV

Buick a dévoilé deux concepts prenant la forme d’un coupé et d’une berline et annonce l’arrivée de sa berline Electra 100 % électrique dès 2024 aux États-Unis. Le premier est baptisé Wildcat EV, et prend la forme d’un superbe coupé 2+2 électrique, aux lignes très futuristes. Mais, attention, car celui-ci ne devrait pas annoncer directement un modèle de série, mais plutôt donner une idée de la direction stylistique que prendra la marque lors des prochaines années.

Le second est l’Electra-X. Celui-ci reprend alors quelques éléments du coupé, en revanche il s’en distingue par sa silhouette surélevée.

On en veut pas en Europe : Ford F 150 EV, GMC Hummer EV, Lordstown Endurance et Tesla Cybertruck

C’est un avis subjectif, partagé par la rédaction Frandroid. Personnellement, j’adore les pickups. Peu connu en Europe, ce sont les véhicules les plus populaires des États-Unis. Ils offrent beaucoup d’utilité, avec une énorme capacité de remorquage. Comme les énormes SUV, ce sont désormais des produits sophistiqués et luxueux… avec un énorme problème d’efficience.

Les pickups ont fait de grands progrès en matière d’efficacité. Mais, ce sont toujours de gros tanks qui se déplacent dans l’espace et, à ce titre, ils restent les voitures les moins économes. Ces pickups sont également devenus imposants, surtout depuis qu’ils ont quatre portes et des systèmes de sécurité. Enfin, l’infrastructure automobile en Europe n’est d’ailleurs pas adaptée à ces voitures. Pour se déplacer, pour se garer, manœuvrer dans des situations difficiles et s’intégrer dans des parkings publics et privés.

D’ailleurs, dans certains pays, le Hummer EV 100 % électrique pollue plus que certaines voitures thermiques à cause de sa consommation gargantuesque d’énergie pour se déplacer.

Bref, malgré le style futuriste du Cybertruck, nous n’en voulons pas en Europe. Exception faite, à la limite, pour les petits pickups comme le Ford Ranger.

